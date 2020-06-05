Спокойная смена для сотрудников ДПС – маркёр: значит, нарушителей в городе становится меньше

Инспекторам дорожно-патрульной службы далеко не каждую смену приходится составлять протоколы и проводить освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Даже пятничный вечер может выдаться спокойным.

Старший инспектор ДПС, старший лейтенант Виталий Привалов и инспектор ДПС, младший лейтенант Александр Суворов работают в паре всего месяц, но уже успели найти общий язык. Свое дело делают планомерно, без суеты. Документы проверяют тщательным образом и, ничего противоправного не обнаружив, отпускают.

— Рейды по пьяным водителям по понятным причинам проводим в основном по выходным. Это проверка водителей с минимальной их задержкой, – поясняет между делом Виталий Привалов. – Если признаков опьянения не заметил – запаха нет, зрачки в норме, желаю счастливого пути.

У Виталия глаз наметан – семь лет службы сделали свое дело. Как правило, его подозрения подтверждает либо алкотестер, либо медики, к которым везут водителя, отказавшегося от освидетельствования на месте.

Тонкости профессии

Обычно экипаж Привалова и Суворова работает в Ленинском и Индустриальном районах, но рейд – мероприятие не каждодневное, поэтому и место работы пришлось сменить. Первая точка – пересечение улиц Телефонной и Антона Петрова, вторая – пр. Коммунаров и ул. Матросова.

— Кражи в основном совершаются на автомобилях дешевого сегмента, – обосновывает причину досмотра багажника старенькой отечественной легковушки старший инспектор. – По внешнему виду водителя, манерам, разговору можно понять, относится он к уголовному миру или нет. Конкретно этот человек у меня не вызвал доверия.

Как оказалось, ничего криминального он не перевозил – только несколько мешков лука. Говорит, купил на базе, и показывает чеки.

— Овощи не представляют для нас особого интереса, к тому же тут все нормально. Вот если бы, к примеру, у него был аккумулятор без документов, то с большой вероятностью поехали бы с ним в отдел полиции и передали оперуполномоченным.

Выдвигайтесь, отрабатывайте

Главные рабочие инструменты сотрудника ДПС всегда при себе – собранность, внимательность и наблюдательность. Одним полосатым жезлом, мигалкой и громкоговорителем здесь не обойтись. Применять и прокачивать эти навыки инспекторам приходится ежедневно, и не только на дорогах.

Рация в патрульной машине не умолкает. Сначала я, новый человек, слушаю хриплые сообщения с интересом, а потом перестаю вникать в их смысл. Потому и недоумеваю, почему инспекторы вдруг свернули свою работу, сели в машину, прибавили громкость и делают какие-то записи.

— Антона Петрова, 114. Грабеж, – отрывисто вылетают слова из динамика. – Ориентировка. В гаражах неизвестный молодой человек выхватил кожаный кошелек. В нем карты и 700 рублей. Худощав, рост 180, одет во все светлое. Побежал в сторону спортшколы. Больше данных нет. Выдвигайтесь, отрабатывайте.

Пока петляли между домов и гаражей, объезжали окрестности, вглядываясь в прохожих, мне терпеливо растолковывали:

— Наш позывной назвали, мы обязаны реагировать. Сколько конкретно должны искать, никем не установлено. Как осмотрели окрестности, так и вернулись на свою точку. Когда деньги крадут, обычно объезжаем близлежащие пивнушки, когда драгоценности – ломбарды. Чаще всего крадут люди неблагополучные, высока вероятность, что они сразу пойдут тратить добытое. А куда еще такие чаще всего ходят?

Лиц, подходящих под описание, мы не нашли. Потом выяснилось почему – «тревога» оказалась учебной. Хотели посмотреть, как скоро будут реагировать сотрудники, как станут себя вести, как будут перемещаться.

Положительный результат

Есть такая примета: если журналист напросился на дежурство с экипажем ДПС, рейд пройдет спокойно. Так и вышло. Все водители как стеклышко, ремни безопасности пристегнуты, дети в креслах, документы в порядке.

— Это тоже результат! – уверен Александр Суворов. Он на службе полтора года, уже успел привыкнуть и к специфике, и к ночным сменам, и к работе в любую погоду. – Рейд сегодня по пьяным водителям, но бывает, не то что за одну – за несколько смен ни одного не попадется. Значит, предпринятые меры профилактики работают, мы делаем свое дело не зря.

За четыре месяца 2020 года на территории Барнаула зарегистрировано 259 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли и 340 получили травмы. Из них шесть ДТП произошло по вине пьяных водителей транспорта (в результате 19 человек травмированы) и пять — с участием водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования (пострадали девять человек). Погибших нет.