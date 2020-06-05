Спектакль «Будь со мной» (12+)

В главных ролях: Мария Куликова, Игорь Петренко.

Когда: 2 ноября.

Где: Театр драмы.

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 1400 — 3800 рублей.

Спектакль «Будь со мной» поставлен по легендарной пьесе Александра Володина «Пять вечеров». Главные герои познакомились в студенческие годы. Встречались, строили планы на будущее. Но всё разрушила война. Через долгие 17 лет Он вновь стучится в её дверь.

Закружит вихрем снежная метель и вновь возвратит героев к выбору своей судьбы, смогут ли они все исправить, поверить друг другу и стать наконец то счастливыми? История мужчины и женщины, расставания, войны и новой встречи остается историей вне пространства и времени, понятной и близкой любому возрасту.

В спектакле задействованы актеры: Мария Куликова, Игорь Петренко, Валентина Мазунина, Александра Велескевич, Максим Важов, Анастасия Дьячук, Кузьма Сапрыкин

Режиссер: Роман Самгин,