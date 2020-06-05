Шляховы воевали на соседних фронтах Великой Отечественной: младший на Центральном, а старший – на Западном

В редакцию «ВБ» пришло письмо из Чебоксар от Леонида Петровича Морозова, который пишет книгу о нашем земляке – барнаульце Александре Шляхове, фронтовике и впоследствии неоспоримой величине в мире криминалистики, директоре Центрального научно-исследовательского института судебной экспертизы (ЦНИИСЭ) в 1962-1987 гг. Рожденный в 1925 году, Александр Шляхов ушел на фронт 18-летним сержантом, дошел с боями от Курска до Словакии, трижды орденоносец.

Семья Шляховых – уроженцев Усть-Калманского района Алтайского края еще в начале 1930-х годов перебралась в Барнаул. Отсюда же отец Роман Ермолаевич и сын Александр Романович Шляховы были призваны на фронт, только старший – на второй день войны, а младший – в 1943 году, после окончания Барнаульского военно-пехотного училища.

Отец

Роман Шляхов отправился на фронт добровольцем 23 июня 1941 года, на второй день войны, уже будучи взрослым тридцатипятилетним человеком. В Барнауле у него остались жена Вера Павловна, сын Александр и две дочери. Жила семья под Горой, в самом конце ул. Пушкина.

До марта 1943-го Роман Шляхов воевал в звании старшего сержанта в составе 65-й отдельной роты ОАБ (отдельная артиллерийская батарея. – Прим. ред.) на Западном фронте. Был дважды ранен, в октябре 1941-го и в сентябре 1942-го. В марте 1943 года ему присвоили звание лейтенанта и направили в 919-й стрелковый полк 251-й стрелковой дивизии 31-й Армии. Армия эта хоть и не была ударной, но участвовала в одном из самых страшных и кровопролитных сражений войны – 2-й Ржевско-Вяземской операции 1943 года.

С самого начала августа 1943 года штурмовые группы от всех полков дивизии подготовили проходы по минным полям и делали попытку форсировать небольшую реку Вопец. В ночь на 31 августа немцы, оставив прикрытие, начали отход в западном и юго-западном направлениях. В начале сентября 31-я дивизия освободила десятки населенных пунктов. Взвод 1-го стрелкового батальона 919-го полка под командованием лейтенанта Шляхова освободил деревни Лошкаево и Прость Смоленской области.

В этом бою, при занятии деревни Лошкаево, лейтенант Шляхов уничтожил расчет вражеской 75-мм пушки, забросав его гранатами. При взятии деревни Прость Роман Шляхов геройски погиб, за что был посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени.

Сын

Александр Шляхов был призван Барнаульским горвоенкоматом в самом начале марта 1943 года и направлен в в/ч № 634. Во время войны под этим номером значилось Барнаульское военно-пехотное училище. В то время в военные училища принимали и гражданскую молодежь, и кандидатов из РККА и долгосрочных отпусков, в возрасте 17-24 лет. Срок обучения по нормативам составлял два года, но в военное время, при огромных потерях и нехватке бойцов и командиров на фронте, был сокращен до шести месяцев.

Курсант Барнаульского военно-пехотного Александр Шляхов после шести месяцев учебы был выпущен из училища в звании младшего сержанта и отправлен на Центральный фронт на Курскую дугу.

Его боевое крещение состоялось уже на следующий день – 26 августа 1943 года под городом Глуховым. В тот день после короткой, но мощной артиллерийской подготовки 70-я гвардейская дивизия, в которой служил Александр Шляхов, смяла передовые части немцев и вышла к самому городу. Уже 30 августа Глухов был полностью освобожден от врага, за что дивизия получила почетное название Глуховской.

Потом фронтовая судьба забросила молодого сержанта Шляхова в саперные части. Ему приходилось форсировать Сейм, Десну и Днепр. Особенно сложным, по его словам, было форсирование Днепра. 20 сентября 1943 года подразделение, которым командовал Александр Шляхов, оперативно промерило глубину реки на месте впадения в нее реки Припять.

Несмотря на быстрое течение, Александр разведал возможные подходы к правому берегу и места для причалов. Уже на следующий день, 21 сентября, началось форсирование Днепра. Обслуживая паром на деревянных лодках, Александр Шляхов со своим отделением довел скорость до возможного предела и делал по 18-20 рейсов в день. Без простоев и аварий под ураганным огнем противника. За эту операцию сержант Шляхов был награжден орденом Красной Звезды.

А дальше на долю Александра выпало и взятие Киева, и участие во Львовско-Сандомирской операции, и освобождение Словакии. В боях на подступах к Львову Александру Шляхову, тогда уже опытному саперу, пришлось встретиться с новым, невиданным ранее типом мин. Способ обезвреживания он нашел довольно быстро и тут же, на поле боя, обучил ему бойцов-саперов своего подразделения. В тот день он обезвредил 288 мин.

Как саперу сержанту Шляхову приходилось неоднократно проводить общевойсковую разведку через оборону противника, делая проходы в заграждениях. Благодаря его умелым действиям не было ни одного случая подрыва разведчиков на минах противника. За Львовско-Сандомирскую операцию Александр Шляхов был награжден орденом Отечественной войны II степени. А за освобождение Словакии — орденом Славы III степени.

В Словакии сержант Александр Шляхов был тяжело ранен и проходил лечение в госпитале Махачкалы, после чего был признан годным к нестроевой службе в тылу. Сразу после войны он поступил в Московский юридический институт, который окончил, с учетом аспирантуры, в 1952 году.

Все последующие годы Александр Шляхов работал в качестве эксперта-криминалиста. Одним из первых Александр Шляхов выдвинул идею создания теории судебных экспертиз. В начале 1960-х годов он стал директором Центрального научно-исследовательского института судебной экспертизы (ЦНИИСЭ), которым руководил четверть века, с 1962 по 1987 год.

Из тринадцати выпусков Барнаульского военно-пехотного училища в годы войны полный курс прошли только три. Недоучившихся курсантов в звании сержантов, а иногда даже и рядовых, отправляли на пополнение под Москву, Сталинград, на Курскую дугу.

Дмитрий Федяев.