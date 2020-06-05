ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы

Основной этап сдачи Единого госэкзамена у выпускников школ начнется 3 июля. Эксперты советуют выпускникам предстоящий месяц провести с пользой и еще раз проверить свои знания по тем или иным предметам.

Сдаем по желанию

Здоровье, работа, финансы, отдых, учеба – все так или иначе адаптировалось к новым обстоятельствам современной жизни в условиях распространения коронавируса. Даже отпуск на даче не кажется заурядным. Но больше остальных из вышеупомянутого списка изменилось образование, точнее, его формат. Онлайн-уроки, онлайн-контрольные, онлайн-последний звонок. А вот ЕГЭ – офлайн, то есть в школе, за партами, как обычно.

— К дистанционному обучению привыкать долго не пришлось, я с осени посещала онлайн-школы для подготовки к итоговым экзаменам, – рассказывает выпускница школы № 89 Виктория Шадрина. – Сложнее оказалось не ходить в школу, не общаться лично с учителями и одноклассниками. Мы не успели провести какие-то задуманные мероприятия, а виртуально это уже все не то. Да и выпускной вечер еще под большим вопросом. От этого становится грустно.

И все же в этой непростой ситуации выпускница находит положительный момент: ЕГЭ начнется через месяц, а это значит – есть время еще раз повторить материал. К тому же экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех одиннадцатиклассников аттестуют на основании текущих отметок.

– Хорошо, что отменили обязательную сдачу базовой математики, при поступлении она мне не нужна, – рассуждает Виктория. – Буду сдавать русский язык, обществознание и историю. Честно, порой сложно сесть за учебники, ведь на улице такая хорошая погода. Но все же стараюсь заниматься, участвовать в онлайн-консультациях, которые проводят школьные учителя. Понимаю, что от моего сегодняшнего старания зависит будущее поступление в вуз. Для себя выбрала отделение «связи с общественностью».

Мария Глушанина, выпускница гимназии № 69, вместе с русским языком и историей будет сдавать английский язык.

— У нас в школе ведется очень серьезная и хорошая подготовка к экзаменам, поэтому к репетиторам не обращалась, – отмечает Мария. – И сейчас, когда учебный год завершился, наши учителя все так же проводят консультации: по телефону, скайпу, в Zoom. Больше всего пугает неопределенность, готовились сдавать в конце мая, а будем гораздо позже! И все же поступление не так страшит, потому что за время учебы я создала себе некую подушку безопасности.

В прошлом году Мария стала призером Всероссийской олимпиады по литературе, а в этом – по обществознанию, правда, только регионального этапа. Просто в связи с пандемией всероссийский финал отменили, а лауреатами стали все, кто по баллам вышел на «регион», они же получили право на поступление в вуз без экзаменов по своему профилю.

Расписание известно

Вместе с Марией все выпускники, а также родители и учителя надеются, что больше никаких коррективов в расписание не внесут, и 29-30 июня состоятся пробные экзамены в пунктах проведения ЕГЭ. А уже с 3 июля начнется этап очной сдачи ЕГЭ. В этот день намечены экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля выпускники напишут русский язык, а 10 июля экзамен по профильной математике. 13 июля – история и физика, 16 июля – обществознание и химия, 20 июля – биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 и 25 июля.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

Многие правила, которые уже давно ассоциируются со сдачей Единого госэкзамена, сохранятся: речь идет о запрете на смартфоны и шпаргалки, а также обязательные черные гелевые ручки. Однако к ним добавится ряд новых обязательных требований: дезинфекция классов, проверка температуры учащихся, антисептики и соблюдение социальной дистанции – подростки должны будут находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

В комитете по образованию города Барнаула подчеркивают: несмотря на наступление лета, консультации во всех школах будут продолжаться вплоть до проведения экзаменов. Помимо этого, дети получают помощь на различных образовательных платформах, проходят тестовые задания ЕГЭ и задания прошлых лет.

— Очень сильный выпуск в этом году, ребята не просто развиты интеллектуально, они целеустремленные, активные, – рассказывает Евгения Лашко, учитель информатики и КТ, классный руководитель 11-го класса гимназии № 42. – И все же удаленный режим работы в четвертой четверти, неопределенность, связанная с проведением ЕГЭ, отмена последнего звонка внесли свою долю тревоги. Поэтому я рекомендую ребятам больше гулять на свежем воздухе, соблюдая все ограничительные меры, правильно питаться и стараться придерживаться режима дня, в котором сон будет занимать не менее 7-8 часов. И, конечно, не забывать про учебу.

Евгения Николаевна свои консультации проводит в онлайн-формате, разбирая ошибки и недочеты в режиме реального времени. Порой сложные задачи своим сверстникам объясняют ученики – призеры и победители Всероссийской олимпиады. К слову, в классе, как и во всей гимназии, никто из выпускников не воспользовался возможностью получить аттестат без сдачи ЕГЭ.

— Я советую своим ученикам составить расписание на неделю: понедельник – подготовка к одному предмету, вторник – к другому, – дополняет учитель, – и заниматься не менее 3-4 часов, прорешивая пробный тест. Ведь именно столько по времени занимает ЕГЭ по любому предмету. И еще, уважаемые ученики, у вас есть время еще раз повторить все то, что вы знаете и умеете, воспользуйтесь этим шансом.

3991 одиннадцатиклассник планирует сдавать ЕГЭ в Барнауле в этом году и 536 выпускников прошлых лет. Отказов от экзаменов в комитет по образованию пока не поступало.