Барнаульский футболист по совету юного поклонника следующий гол отпразднует стойкой из восточных единоборств

Нападающий «Спартака», воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев стал участником совместного проекта московского клуба и фонда «Спартак – детям», пообщавшись онлайн с юным болельщиком.

Фонд «Спартак – детям» с недавних пор запустил проект «Спартак» на связи». В его рамках юным болельщикам предлагается рассказать о своих достижениях на карантине, и чуть ли не ежедневно среди них выбираются победители, с которыми на связь в режиме онлайн выходят футболисты — девятикратные чемпионы страны. На днях участником проекта стал нападающий Александр Соболев, интервью у которого брал Данила Клименко.

Данила занимается футболом и карате, но игру с мячом, по собственному признанию, он любит больше. Соболев похвалил парня за выбор, отметив, что футбол любят все, а потом стал отвечать на его вопросы. Начали, как водится, с прихода в большой спорт.

— У меня отец играл на любительском уровне и брал меня с собой. Выходил на поле, пасы мне не давали, просто бегал. А лет с шести я пошел в спортивную школу «Динамо», причем сначала тренировался со старшими, потому что набора моего возраста не было, и только потом уже стал заниматься с ровесниками, – рассказал о начале своего футбольного пути Соболев. – Ты сам хорошо тренируешься, не халявишь? Ну молодец.

Форвард обсудил с юным коллегой и подготовку к играм. Александр сообщил, что сейчас, когда идет активная подготовка к возобновляющемуся чемпионату страны, у команды на сборах по две тренировки в день. Во время сезона, как правило, «Спартак» занимается раз в день. А из всей подготовки Соболев больше всего не любит работу с железом в тренажерном зале, лучше уж побегать.

Поначалу Данила Клименко разговаривал робко, стеснялся, а потом парня уже было не остановить. Он рассказал, что живет не в Москве, но, если приезжает в столицу, – обязательно идет на «Открытие-Арену» болеть за «Спартак». Соболев же в свою очередь, узнав, что с Данилой они коллеги, оба нападающие, вспомнил, что однажды в детстве решил стать вратарем. Сыграл пять-шесть матчей, пропустил голов 30 и передумал.

Спрашивал юный поклонник и о том, как правильно бить по мячу и как справиться с волнением. По мнению Соболева, волнение уходит, как только звучит стартовый свисток. «Делай, что умеешь, и все будет получаться», – уверен Соболев.

Матчи Российской премьер-лиги после паузы, вызванной коронавирусом, возобновятся 21 июня. Розыгрыш Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги, в восточной зоне которого выступает барнаульское «Динамо», решено остановить. По итогам сезона «Динамо» заняло пятое место среди шести команд.

Оба футболиста сошлись в одном: скорее бы закончился карантин.

— Конечно, все мы устали, очень ждали начала занятий. Мы уже занимаемся на базе, но не всем составом, легион из других стран на карантине, остальные готовятся небольшими группами. Всем нравится, хотя и работа тяжелая, но лучше, чем сидеть дома. Скоро, надеюсь, присоединятся легионеры, начнутся тренировки всей командой.

Данила пожелал на прощание «Спартаку» побед, а лично Соболеву – стать лучшим бомбардиром РПЛ. Вместе они придумали, как отметит следующий гол Александр: взятие ворот он отпразднует, встав в боевую стойку из восточных единоборств.

В середине мая Александр Соболев подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». До этого он с января играл за красно-белых на правах аренды, перейдя из самарских «Крыльев Советов». Соглашение между форвардом и клубом рассчитано на четыре года, готовая зарплата составит 1,8 млн евро без учета бонусов за достижения. За «Спартак» в весенней части сезона Соболев провел четыре матча в РПЛ и Кубке страны, сделав две голевые передачи. В первой части чемпионата Александр сыграл за «Крылья» 18 встреч, забив 10 мячей. До этого 23-летний воспитанник барнаульского «Динамо» выступал за «Томь» и «Енисей».