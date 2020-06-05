Барнаульские студентки придумали уникальный способ изготовления бумажной продукции из листьев и соломы

Выпускницы Алтайского промышленно-экономического колледжа Элина Жданова и Александра Ефремова с проектом производства туалетной бумаги и бумажных полотенец из листвы и соломы выиграли все возможные конкурсы предпринимательских инициатив на региональном уровне, а сейчас готовятся к презентации бизнес-идеи на всероссийском этапе конкурса «Ты – инноватор». Девушки надеются найти инвестора и организовать производство в Барнауле уже в конце года.

Отходы ли?

Без пяти минут дипломированные финансисты никогда не мечтали создать свое дело, да и участвовать в конкурсах предпринимательских инициатив начали ради нового опыта и интереса.

— Бизнес-идей, с которыми можно было выступить на самом первом конкурсе – Worldskills Russia, было несколько, но все они были нежизнеспособными, – рассказывает Элина Жданова. – Переработка овечьей шерсти не увенчалась бы успехом из-за ограниченной категории потребителей. В сфере кейтеринга с организацией шведских столов высокие производственные затраты, риски и конкуренция при достаточно сомнительной рентабельности. В нынешней ситуации предприятие бы простаивало и мы терпели колоссальные убытки.

Девушки захотели создать проект, над которым было бы интересно работать самим и который бы решал какую-то проблему, – в этом, по их мнению, заключается главный секрет успешного стартапа. Так родилась идея производства бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения из растительных отходов.

Планировалось, что с городских улиц листву будут отправлять не на полигон ТБО, а к ним на переработку. Предприятие бы получало сырье, а город бы сделал большой шаг в сторону сохранения экологии. Однако финансовый анализ проекта показал, что обеспечить круглогодичную загрузку предприятия необходимым количеством сырья не получится. Поэтому к листве была добавлена еще одна проблемная категория сырья – солома.

— Ежегодно сотни тонн соломы остаются невостребованными, – объясняет Александра Ефремова. – Оказалось, что, согласно федеральным законам, ее сжигать нельзя, а дорогостоящие комбайны, которые способны солому перерабатывать, есть у единиц крестьянско-фермерских хозяйств Алтайского края. В корм скоту она не годится, а в качестве сырья для нашего производства подходит идеально.

Патент на идею

Технологический процесс изготовления продукции хитрым не назовешь: в большие контейнеры сначала загружается сырье, затем измельчается, перемалывается до состояния муки и смешивается с добавками. Образуется целлюлоза, которая под воздействием высокой температуры превращается в обычное полотно, его бумагодельная машина наносит на формирующую сетку. Дальше остается только резка на нужную длину и намотка на втулку. При всей кажущейся простоте это производство имеет уникальную характеристику – оно безотходное. Абсолютно.

— Многие эксперты интересовались, почему в проекте у нас не заложены, например, затраты на канализование. Я объяснила, что бумажное полотно высушивается горячим паром и вся влага испаряется. Ну а по поводу отходов производства и так ясно, что их не остается, – подчеркнула Элина.

Стоит отметить, что растительные отходы сельского хозяйства накапливаются и утилизируются в колоссальных объемах, хотя могли бы служить хорошей альтернативой традиционному сырью. По словам бизнес-экспертов, инициатива Элины Ждановой и Александры Ефремовой по применению листвы и соломы в бумажном производстве для России нова. Поэтому барнаульские девушки всерьез задумываются над тем, чтобы оформить патент на изобретение.

— Случился уже прецедент после нашей презентации в ходе регионального этапа одного из конкурсов, когда девушка с экологическим проектом по применению опилок внезапно расширила перечень используемого сырья, добавив в него солому. Неприятно было, – отметила Александра.

От слов – к делу

Во время работы над бумажной версией проекта об открытии производственного предприятия речи не шло. И лишь победив на региональном уровне и услышав мнения экспертов о перспективности их идеи, девушки начали понимать жизнеспособность проекта и задумываться о воплощении бумажных набросков в жизнь.

— Главная и, пожалуй, единственная проблема – это отсутствие стартового капитала, – рассуждают девушки. – На запуск предприятия нам необходимо 3,2 млн руб., причем 2,2 млн руб. – на закупку комплекта оборудования. Со стороны кажется, что это огромная сумма, но на самом деле для создания производственного предприятия это немного. Особенно если учесть, что все затраты окупятся за полгода работы даже при 30-процентной загрузке производства. Рентабельность нашего предприятия в первый год работы по проекту составила выше 30% и чистая прибыль – 5 млн руб., что для молодого бизнеса очень хороший показатель. Мы надеемся, что нам удастся вселить в кого-то из инвесторов такую же уверенность в жизнеспособность нашего проекта.

Отпускная цена продукции с предприятия Friends of nature: упаковка туалетной бумаги (8 рулонов) – 82,5 руб.; бумажные полотенца (2 рулона по 30 м) – 67,7 руб.