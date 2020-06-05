Барнаульская компания будет бороться за звание лучшего семейного предприятия России

В Барнауле подвели итоги городского конкурса «Лучший предприниматель». В номинации «Эффективность и развитие» победила компания ООО «Магия трав», развитием которой занимается уже второе поколение семьи Луниных.

В дореволюционную эпоху барнаульские предприниматели традиционно представлены целыми семьями – Ворсины, Суховы, Морозовы, Федуловы. Дело процветало, когда представители второго, иногда третьего поколения вносили новое в бизнес-процессы компании.

История современного предпринимательства насчитывает всего 30 лет, и поколения еще не сменились. Многие только начали задумываться, кому передать дело. И большинство бизнесменов так или иначе вовлекают членов семей в работу. Так случилось в ООО «Магия трав» – начатый Петром Луниным в 1990-е бизнес подхватили и вывели на новый уровень дети, Наталья и Константин. И сегодня они вместе с отцом осуществляют руководство компанией. Пётр Александрович руководит производством, Наталья – генеральный директор, Константин занимается вопросами снабжения, сертификации и регистрации продукции.

Компания «Магия трав» второй раз стала победителем регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий» ТПП РФ, будет бороться за звание лучшего семейного предприятия России.

От отца к детям

А в далеком 1982 году молодой выпускник фармацевтического факультета Алтайского государственного медицинского университета Пётр Лунин ни о каком бизнесе и не помышлял. Поступил в аспирантуру Пятигорского фармацевтического института, в диссертации планировал исследовать тему растительного питания для космонавтов. Но она требовала значительных финансовых затрат, и руководство вуза рекомендовало молодому ученому обратить внимание на растительное сырье, редкие эндемики Алтайского края. Пётр Александрович выбрал самое интересное и непростое – панты марала. Именно во время исследовательской работы у него зародилась идея разработки технологии бальзама. В 1997 году была организована компания «Травы России», которая начала выпуск первого бальзама «Золотой олень».

— Изучая панты, пришлось сравнить их с золотым корнем, левзеей – всеми нашими растительными травами – адаптогенами, – рассказывает ученый. – В результате фактически была исследована вся флора Алтая, выделены наиболее интересные, с ярко выраженным профилактическим эффектом травы, которые легли в основу многих наших сборов.

Наследники Петра Лунина, на чьих глазах ежедневно происходило обсуждение богатой растительной флоры Алтая, становление предприятия, подхватили не только бизнес-эстафету отца, но и погрузились в науку. Наталья защитила кандидатскую диссертацию, продолжающую изыскания отца. Константин в данный момент работает над диссертацией по исследованию крови марала.

— Мы с братом участвовали в работе компании со дня основания, ездили с отцом выбирать сырье, бывали на маральнике, помогали в производственных процессах, – рассказывает Наталья Земцова. – Серьезной работы нам не доверяли, но это помогло нам узнать работу бизнеса изнутри. Естественно, что мы решили продолжить дело отца.

Новый виток

В 2012 году компания пережила реорганизацию, сменила имя на «Магия трав» и начала осваивать новые рынки сбыта, в том числе за рубежом. За прошлый год объем производства был увеличен на 15%, расширен ассортимент, продолжается работа над выпуском новой серии продукции на основе пантов и крови марала.

Компания осуществляет научный подход к разработке рецептур и технологии производимой продукции. Экспериментальное исследование лекарственных растений, используемых в народной медицине, позволяет выявить новые фармакологические свойства.

— Мы, группа ученых, работаем над каждым составом, изучаем свойства растений, взаимодействие с другими травами и их воздействие на человека, – отмечает Константин. – С учетом химического состава исходного растительного сырья подбираем оптимальные параметры технологических процессов. Некоторые продукты появляются по запросу клиентов. К примеру, так создавалась серия бальзамов при сахарном диабете.

Товары компании реализуются как фитопродукция для здоровья, их производство регламентируется пищевой промышленностью. При этом рынок этот достаточно конкурентный – примерно 40% фитопродукции всей страны производится в Алтайском крае. Это связано с доступностью сырьевой базы.

— Мы закупаем травы у проверенных годами поставщиков, но в перспективе планируем заняться заготовкой собственного сырья, – поделилась Наталья Петровна.

По наблюдениям предпринимателей, рынок изменился за последние пять лет. Основная причина в тренде на здоровой образ жизни, особенно это заметно по крупным городам. И в этом ключе бренд «Сделано на Алтае» играет не последнюю роль, для многих россиян он является синонимом экологичности, натуральности.

Основано на доверии

По словам Натальи, в фитопроизводстве применяются классические подходы к экстракции, к извлечению вытяжек. Ценится опыт, накопленный десятилетиями. Но у компании есть и собственные секреты в последовательности соединения трав, способах их смешивания и соблюдения пропорций ингредиентов. Конкуренты не раз пробовали выведать эти тайны и даже предлагали выкупить рецептуру.

— В этом и есть особенность семейного бизнеса – разработанные рецептуры и технологии остаются в семье, – считают Лунины. – Среди преимуществ можно назвать безусловное доверие между членами семьи, желание работать вместе. В то же время наше предприятие работает по законам рыночных отношений.

В 2019 году Торгово-промышленная палата РФ обратилась в Правительство страны с идеей выделения «семейных бизнесов» в отдельную категорию и введения «семейных патентов». Такой патент, по мнению разработчиков, мог бы по опыту стран Европы выделить семейный бизнес в отдельное направление и способствовать его развитию в стране.