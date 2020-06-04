Всероссийскую виртуальную акцию «Голубь мира» поддержали в Барнауле

В рамках Всероссийской виртуальной акции «Голубь мира» у Мемориала Славы в торжественной обстановке юные экологи выпустили белых птиц в небо.

Вспомни детство

В своем приветственном слове Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края, поздравил всех детей и подростков с Днем защиты детей, пожелав каждому ребенку любящих и заботливых родителей.

— В этот день акция «Голубь мира» будет посвящена всем детям, которые прошли войну: одни принимали в ней непосредственное участие, будучи сыновьями или дочерьми полка, другие трудились в тылу, работали на заводах и фабриках, обеспечивая армию боеприпасами, третьи помогали взрослым в полях выращивать хлеб для нужд фронта, – сказал Максим Костенко. – Дети шили и вязали варежки и носки, писали письма бойцам, чтобы хоть как-то согреть своим вниманием и заботой их фронтовой быт. Сегодня, выпуская в небо белого голубя, мы отдаем дань памяти всем людям, которые пережили войну и привели нашу страну к Победе.

В этот день в почетном карауле стояли курсанты центра «Память» Пост № 1», а на площади с соблюдением социальной дистанции построились юные экологи.

— К нашей акции присоединились десятки тысяч людей из более половины регионов России, – рассказывает Сергей Малыхин, руководитель движения «Начни с дома своего». – Когда мы запускали этот проект в Интернете, не ожидали такого масштаба. Реакция людей побудила продлить акцию, ведь в истории страны есть и другая дата, опаленная войной – 22 июня.

А началось все в апреле, когда барнаульские школьники присоединились к Всероссийскому заочному конкурсу «Голубь мира»: рисунки, видеоролики, литературные произведения, ответы на теоретические вопросы, которые поступили на конкурс, объединила идея борьбы за мир и сохранения памяти о героях, павших за победу над фашизмом. Лейтмотивом конкурса стали голуби, которые широко использовались в те тяжелые годы в обеспечении связи и совершали наряду с солдатами подвиги. А флешмоб с запуском птиц стал хорошим его продолжением. Партнерами мероприятия выступили Алтайская краевая общественная организация «Моя малая Родина», общественное экологическое издание «Природа Алтая», Алтайское отделение Союза охраны птиц России и Барнаульский зоопарк.

Идея использования белого голубя как символа мира не нова, как и идея украшать окна их силуэтами. В 1949 году Пабло Пикассо впервые изобразил голубя на плакатах Всемирного Конгресса сторонников мира. С тех пор птица и стала широко известна как Голубь мира.

Символ мира и победы

— Несмотря на самоизоляцию, хочется напомнить всем ребятам города об их празднике: Дне защиты детей, – отмечает Игорь Марискин, директор АКДЭЦ. – В нынешних условиях очень важно почувствовать единство, отдать дань памяти всем воевавшим. Очень хочется верить, что, увидев в небе голубиный салют, наши жители подумают о Победе, обрадуются миру, вспомнят свое детство и жизнь без войны.

— Я с крылатыми дружу давно: у отца есть голубятня, которую еще дед держал, – рассказывает студент АлтГК, заведующий питомником отечественных голубей АКДЭЦ, Никита Дрянев. – В нашем центре есть голуби разных пород, но белые, конечно же, выделяются среди всех своей особой статью. Это спортивные голуби, умеющие преодолевать расстояния до 2000 километров. Раньше этих птиц использовали в качестве доставщиков почты, а сегодня они выполняют декоративную роль на различных праздниках. В рамках акции «Голубь мира» с апреля мы уже трижды провели подобные флешмобы в разных точках города. Птицы всегда возвращаются в центр, а у ребят остаются теплые воспоминания о белоснежных питомцах.

Голубей раздали выпускникам центра «Память «Пост № 1», юным экологам общественной организации «Начни с дома своего», воспитанникам экологического центра и гостям акции, а затем пернатые взмыли в небо. Максим Костенко отметил, что птиц, которых в этот день выпустили в небо, в Алтайском крае, да и в России, совсем немного. Почтовая порода высоко ценится и отличается не только способностью находить свой дом, но и особым умом.

— Это, можно сказать, смартптица, которая сегодня своим полетом символизирует не только мир и надежду, но и начало наших смарт-каникул, которые также будут проходить частично в режиме онлайн, – сказал Максим Александрович.

Присоединиться к акции можно в виртуальном пространстве, для этого нужно лишь разместить логотип на своей странице в соцсетях и сопроводить свой пост специальным хештегом #1941ГолубьМира1945. Акция продлится до 22 июня.