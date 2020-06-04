В пригородных поселках Барнаула начинается модернизация систем централизованного водоснабжения и водоотведения

2 июня состоялась пресс-конференция с участием заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Андрея Фёдорова и генерального директора «Росводоканала Барнаул» Андрея Полюго, которые рассказали о заключенном между сторонами концессионном соглашении. Согласно документу, с 26 мая водоканал является гарантирующим поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению в семи пригородных поселках: Центральный, Лебяжье, Бельмесёво, Ягодное, Черницк, Мохнатушка, Новомихайловка.

Комплексный подход

Сейчас пригород активно застраивается и развивается, соответственно, у жителей растет потребность в создании комфортной для жизни инфраструктуры. По словам Андрея Фёдорова, заместителя главы администрации Барнаула по городскому хозяйству, проблема качественного водоснабжения пригородных поселков для Барнаула не нова, только раньше она решалась точечно и чаще всего после возникновения критических ситуаций. Так было в 2013 году с обеспечением водой жителей поселка Октябрьского в Индустриальном районе. Тогда в сети не было давления и ресурса не хватало на все домовладения. В экстренном порядке коммунальщики начали увеличивать высоту и объем водонапорных башен, а также заменять магистральные водоводы на трубы большего диаметра. Благодаря реконструкции сетей и оборудования остроту проблемы удалось снять, но полную наладку системы водоснабжения на этой территории работники водоканала завершили только спустя три года. Заключение концессионного соглашения позволяет в комплексном и плановом режиме определять «болевые точки» и методично вести модернизацию.

— Напор воды и ее качество – главные проблемы, которые беспокоят жителей пригородных поселков и на решение которых направлено концессионное соглашение, – рассказал Андрей Фёдоров. – В течение 10 лет на строительство и модернизацию артезианских скважин, водонапорных башен, водопроводных сетей, реконструкцию канализационных сетей и станций будет направлено почти 200 млн руб.

Мероприятия в рамках концессии: 6 сетей водоснабжения 9 водозаборов 4 системы обезжелезивания (по данным «Росводоканала Барнаул»)

Работа и планы

По словам генерального директора Барнаульского водоканала Андрея Полюго, работы в рамках реализации концессии уже начаты – в поселке Ягодном бригада специалистов трудится на реконструкции водозабора.

— Кроме того, наше предприятие внедрит на всех пригородных объектах современную систему автоматизации, которая позволит контролировать показатели давления и расхода воды в онлайн-режиме из центральной диспетчерской службы. Во всех поселках будут заменены насосы. Наибольший объем работ нам предстоит выполнить в Бельмесёво, Центральном и Черницке – здесь полностью обновят электрооборудование, пробурят новые скважины и установят водонапорные башни. В Ягодном заменят электрооборудование, в Мохнатушке построят водонапорную башню, – рассказал Андрей Полюго о планах работы в рамках 10-летней концессии.

Узнав о том, что в ближайшие годы пригородные поселки ждут серьезные изменения, жительница Бельмесёво Ирина Анатольевна очень обрадовалась:

— Сейчас и качество воды, и ее напор в нашем поселке оставляют желать лучшего. Мы, как и большинство жителей, для питья заказываем бутилированную воду, а ту, что течет из крана, используем только для хозяйственных нужд, поскольку она очень жесткая. Все мы давно ждем изменений и очень рады тому, что пригород включен в план мероприятий по улучшению водоснабжения.

Пригородные поселки обеспечиваются водой из артезианских источников, в которых природное содержание железа и марганца выше, чем в речной воде. Снизить содержание железа можно путем прогонки через специальное оборудование. По словам Андрея Полюго, на водозаборах в некоторых поселках оно уже установлено, но сейчас нуждается в доналадке. Кстати, в поселке Южном после ввода в эксплуатацию станции обезжелезивания и деманганации в разы улучшилось качество воды, которая по химическому составу стала даже лучше речной.

Помощь от власти

Тарифы на коммунальные услуги традиционно повысятся с 1 июля. Увеличатся они в том числе на водоснабжение и водоотведение. Изменения в цене коснутся и пригородных территорий, для которых будет установлен отдельный тариф, нежели общегородской. Обусловлено это дополнительными расходами на мероприятия по модернизации сетей и оборудования. Новые тарифы профильное краевое ведомство установит в конце месяца, в случае если стоимость кубометра воды в пригороде будет выше общегородского, разницу в тарифной составляющей жителям возместят из городского бюджета. Средства на получение компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг для жителей данных территорий уже заложены в бюджете.

— Право на получение компенсации расходов у жителей возникнет со дня установления новых тарифов и предельных размеров платы на коммунальные услуги. Расходы за июль планируется компенсировать в августе, – объяснила Ольга Ишутина, председатель городского комитета по социальной поддержке населения.

Документы на получение выплаты с 1 июля можно будет подать в МФЦ или посредством портала «Электронный Барнаул».

Необходимую информацию об оформлении компенсации можно получить в комитете по социальной поддержке населения по адресу: ул. Никитина, 59а, кабинет № 1.