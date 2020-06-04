Планка Гончаровой: в школе, где она была директором, на переменах играли Листа и Брамса

Четверть века Альбина Николаевна Гончарова проработала директором лицея № 73 и еще больше – учителем. 9 июня она отметит юбилей.

В 1940 году в семье техника и медсестры родилась дочка Альбина. Мама много работала – в годы войны в барнаульском эвакогоспитале, потом перешла в поликлинику № 2. Девочка росла под присмотром бабушки с дедушкой.

— Была страшно хулиганистой, – улыбается Альбина Николаевна. – Дедушка откуда-то взял бутылку водки и хранил как зеницу ока, для лечения. А у нас стояла кадка с водой. Когда дома была одна, бутылку туда вылила – хотела, чтобы у дедушки побольше было. Вот такое вытворяла.

Между проказами приходилось и в очереди за хлебом стоять с четырех утра, и голодать, но ничего, справилась.

По окончании школы Альбина Гончарова подала документы в пединститут на иняз – хорошо знала немецкий, да и сейчас еще многое помнит. Не прошла. Год проработала в школе № 49 старшей пионервожатой и снова стала поступать, на этот раз на преподавателя словесности.

Дорога к школе

Путь ее никогда не был гладким. После вуза устроиться на работу оказалось непросто, по договоренности взяли во вторую вечернюю школу. Потом судьба занесла в первую мужскую колонию, затем – в Ленинский райком партии.

— Там я проработала около трех лет и ушла – не мое. Когда предложили пойти в школу, согласна была на любую, – признается собеседница. – Мне тогда 36 лет было. Пришла в школу № 73, так там и проработала 25 лет.

В должность директора Альбина Николаевна вступила за несколько дней до начала учебного года.

— Тогда в школе числилось 1700 ребят. Большинство – дети работников моторного и шинного заводов, ХБК – жильцы общежитий, окружавших школу, – продолжает педагог. – Первая линейка. Я худенькая, в сиреневом костюмчике, с маникюром, прической. Говорю: «Ребята, такие слухи о 73-й школе ходят. Вы много безобразничаете. Должна вам сказать, что за каждую провинность вы будете строго наказаны». Знаете, какой хохот раздался?! Гомерический. Никогда его не забуду.

Впоследствии с этими учениками она нашла общий язык.

Не без проблем

О себе Альбина Николаевна говорит скромно – предпочитает рассказывать о сотрудниках. Они ездили в командировки перенимать опыт у более успешных коллег, постоянно повышали квалификацию, вместе занимались процессом преобразования школы в лицей, находили новые подходы к общению с учениками.

— У нас были очень сильные филологи – даже молоденькие приходили такие, что удивлялась: как можно столько знать?! – отмечает словесник. – Чтобы углубить преподавание дисциплины, стали взаимодействовать с пединститутом – к нам приходили ведущие педагоги, они десять лет рука об руку работали с нашими девочками. Еще у нас были блестящие учителя истории и иностранных языков, некоторые своих учеников даже в Германию возили.

Как вспоминают коллеги, при Альбине Гончаровой в школе появился первый компьютерный класс, начали формироваться комфортные, теплые отношения между педколлективом и учениками, необыкновенная творческая обстановка. Так, на втором этаже школы поставили фортепиано и каждую перемену играли Листа или Брамса.

— Не подумайте, что были сплошные восторги. Проблем тоже хватало, – акцентирует Альбина Гончарова. – Были трудные дети: с инспектором бегали драки разнимали, по вечерам дежурили. И родители какие встречались трудные – ни в сказке сказать, ни пером описать. Даже родительских прав лишать приходилось.

Директорская работа отнимала много времени и сил, но Альбина Николаевна всегда находила их в себе для проведения занятий у старшеклассников:

— Это моя самая любимая работа. Я чувствовала, как тепло ребята ко мне относились. Мама в определенном возрасте говорила: «Бросай школу, сколько можно, бросай!». А я ей отвечала: «Как? Мне до того там хорошо! Все это мне так близко, иду туда с удовольствием».

Образец

— Я училась в 10-11 классах, когда Альбина Николаевна пришла к нам директором, – вспоминает завуч гимназии № 123 Татьяна Вострякова. – Статная, красивая, элегантная. Строгая, но никогда не повышающая голоса. Притом авторитет у нее был непререкаемый. Планка, которую она держала, была высочайшей, педагоги, которых отбирала – отменными. Кстати, она одна из тех, кто повлиял на мой выбор профессии – после института я пришла математиком в родную школу.

Елена Родина познакомилась с юбиляршей в конце 1980-х годов, будучи учителем химии одной из школ Ленинского района.

— Как-то к нам пришла Альбина Николаевна, она руководила комиссией по развитию образования в нашем районе, – рассказывает Елена Александровна. – Нас поразило, как она глубоко видит учебно-воспитательный процесс, как разбирается в проблемах образования, как грамотно и тактично задает вопросы.

В 1992 году Елене Родиной случилось перейти работать под руководство Альбины Николаевны, это было время становления учреждения как школы-лицея.

— Ее всегда отличала надежность, готовность прийти на помощь – скольким людям она подставила свое плечо! – делится Елена Родина. — К ней обращались, чтобы устроить ребенка в садик, попасть к врачу, посоветоваться. Для коллектива она была надежной стеной, которая укроет в непростых ситуациях.

Потом Елена Родина сама стала директором лицея № 73. В этой должности она узнала, насколько ее предшественница тактична и деликатна – ни разу не позволила себе вмешаться, показать свое превосходство в опыте.

— Нечасто встречаются в жизни люди, к которым ты многие годы испытываешь благодарность, на которых равняешься, – подводит итог Елена Александровна. – Мне посчастливилось.

Таисия Четошникова, ветеран педагогического труда: «Из 50 лет педагогической деятельности 28 мне посчастливилось работать под руководством Альбины Гончаровой. Я всегда восхищалась ею как преподавателем русского языка и литературы. У нее был непререкаемый авторитет среди учительского и ученического коллективов. Под ее руководством школа всегда была в поиске нового и относилась к числу лучших в Алтайском крае».