Планка Гончаровой: в школе, где она была директором, на переменах играли Листа и Брамса

Четверть века Альбина Николаевна Гончарова проработала директором лицея № 73 и еще больше – учителем. 9 июня она отметит юбилей.
Добиваться успеха в профессии Альбине Гончаровой помогал надежный тыл – супруг Антон Антонович и дети, которые поддерживали ее во всем.Фото из архива семьи Гончаровых
В 1940 году в семье техника и медсестры родилась дочка Альбина. Мама много работала – в годы войны в барнаульском эвакогоспитале, потом перешла в поликлинику № 2. Девочка росла под присмотром бабушки с дедушкой.
— Была страшно хулиганистой, – улыбается Альбина Николаевна. – Дедушка откуда-то взял бутылку водки и хранил как зеницу ока, для лечения. А у нас стояла кадка с водой. Когда дома была одна, бутылку туда вылила – хотела, чтобы у дедушки побольше было. Вот такое вытворяла.
Между проказами приходилось и в очереди за хлебом стоять с четырех утра, и голодать, но ничего, справилась.
По окончании школы Альбина Гончарова подала документы в пединститут на иняз – хорошо знала немецкий, да и сейчас еще многое помнит. Не прошла. Год проработала в школе № 49 старшей пионервожатой и снова стала поступать, на этот раз на преподавателя словесности.
Путь ее никогда не был гладким. После вуза устроиться на работу оказалось непросто, по договоренности взяли во вторую вечернюю школу. Потом судьба занесла в первую мужскую колонию, затем – в Ленинский райком партии.
— Там я проработала около трех лет и ушла – не мое. Когда предложили пойти в школу, согласна была на любую, – признается собеседница. – Мне тогда 36 лет было. Пришла в школу № 73, так там и проработала 25 лет.
В должность директора Альбина Николаевна вступила за несколько дней до начала учебного года.
— Тогда в школе числилось 1700 ребят. Большинство – дети работников моторного и шинного заводов, ХБК – жильцы общежитий, окружавших школу, – продолжает педагог. – Первая линейка. Я худенькая, в сиреневом костюмчике, с маникюром, прической. Говорю: «Ребята, такие слухи о 73-й школе ходят. Вы много безобразничаете. Должна вам сказать, что за каждую провинность вы будете строго наказаны». Знаете, какой хохот раздался?! Гомерический. Никогда его не забуду.
Впоследствии с этими учениками она нашла общий язык.
О себе Альбина Николаевна говорит скромно – предпочитает рассказывать о сотрудниках. Они ездили в командировки перенимать опыт у более успешных коллег, постоянно повышали квалификацию, вместе занимались процессом преобразования школы в лицей, находили новые подходы к общению с учениками.
— У нас были очень сильные филологи – даже молоденькие приходили такие, что удивлялась: как можно столько знать?! – отмечает словесник. – Чтобы углубить преподавание дисциплины, стали взаимодействовать с пединститутом – к нам приходили ведущие педагоги, они десять лет рука об руку работали с нашими девочками. Еще у нас были блестящие учителя истории и иностранных языков, некоторые своих учеников даже в Германию возили.
Как вспоминают коллеги, при Альбине Гончаровой в школе появился первый компьютерный класс, начали формироваться комфортные, теплые отношения между педколлективом и учениками, необыкновенная творческая обстановка. Так, на втором этаже школы поставили фортепиано и каждую перемену играли Листа или Брамса.
— Не подумайте, что были сплошные восторги. Проблем тоже хватало, – акцентирует Альбина Гончарова. – Были трудные дети: с инспектором бегали драки разнимали, по вечерам дежурили. И родители какие встречались трудные – ни в сказке сказать, ни пером описать. Даже родительских прав лишать приходилось.
Директорская работа отнимала много времени и сил, но Альбина Николаевна всегда находила их в себе для проведения занятий у старшеклассников:
— Это моя самая любимая работа. Я чувствовала, как тепло ребята ко мне относились. Мама в определенном возрасте говорила: «Бросай школу, сколько можно, бросай!». А я ей отвечала: «Как? Мне до того там хорошо! Все это мне так близко, иду туда с удовольствием».
— Я училась в 10-11 классах, когда Альбина Николаевна пришла к нам директором, – вспоминает завуч гимназии № 123 Татьяна Вострякова. – Статная, красивая, элегантная. Строгая, но никогда не повышающая голоса. Притом авторитет у нее был непререкаемый. Планка, которую она держала, была высочайшей, педагоги, которых отбирала – отменными. Кстати, она одна из тех, кто повлиял на мой выбор профессии – после института я пришла математиком в родную школу.
Елена Родина познакомилась с юбиляршей в конце 1980-х годов, будучи учителем химии одной из школ Ленинского района.
— Как-то к нам пришла Альбина Николаевна, она руководила комиссией по развитию образования в нашем районе, – рассказывает Елена Александровна. – Нас поразило, как она глубоко видит учебно-воспитательный процесс, как разбирается в проблемах образования, как грамотно и тактично задает вопросы.
В 1992 году Елене Родиной случилось перейти работать под руководство Альбины Николаевны, это было время становления учреждения как школы-лицея.
— Ее всегда отличала надежность, готовность прийти на помощь – скольким людям она подставила свое плечо! – делится Елена Родина. — К ней обращались, чтобы устроить ребенка в садик, попасть к врачу, посоветоваться. Для коллектива она была надежной стеной, которая укроет в непростых ситуациях.
Потом Елена Родина сама стала директором лицея № 73. В этой должности она узнала, насколько ее предшественница тактична и деликатна – ни разу не позволила себе вмешаться, показать свое превосходство в опыте.
— Нечасто встречаются в жизни люди, к которым ты многие годы испытываешь благодарность, на которых равняешься, – подводит итог Елена Александровна. – Мне посчастливилось.
Таисия Четошникова, ветеран педагогического труда: «Из 50 лет педагогической деятельности 28 мне посчастливилось работать под руководством Альбины Гончаровой. Я всегда восхищалась ею как преподавателем русского языка и литературы. У нее был непререкаемый авторитет среди учительского и ученического коллективов. Под ее руководством школа всегда была в поиске нового и относилась к числу лучших в Алтайском крае».