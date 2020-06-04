Настоящие вредители: чего можно ожидать от этого садового лета?

Высокая сухость воздуха в мае и апреле нанесла серьезный удар по болезням растений, зато садовые вредители в этом сезоне, увы, могут продемонстрировать всю свою мощь. О способах борьбы с недугами и вредителями садовых растений рассказывает заведующая лабораторией защиты растений, доктор сельскохозяйственных наук Любовь Шаманская.

Минусы жары

Жаркая и сухая весна сыграла на руку садоводам.

— Для развития таких болезней, как парша яблони, мучнистая роса смородины, а также многих других садовых недугов начало этого огородного сезона выдалось неблагоприятное. Болезни в этом сезоне не принесут существенного вреда ягодным и плодовым культурам. В том случае, конечно, если не произойдет существенного изменения погоды и не зарядят дожди, – отмечает Любовь Шаманская.

Из-за погодных условий многие растения торопятся зацвести и завязать плоды. Соответственно, сдвинулся цикл развития и проснувшихся раньше времени садовых вредителей. Уже во всеоружии зловредная боярышница – бабочка с белыми крылышками, испещренными черными прожилками. Многие путают ее с капустницей, но поражает боярышница в отличие от своей «родственницы» совсем не капусту, а вишню, сливу и многие другие ягодные и плодовые деревья.

— Численность этого вредителя в этом году достаточно умеренная. Вылет бабочки отмечен на три недели раньше, чем в прошлом году. Сейчас боярышница уже приступила к откладке яиц. Их вы можете увидеть на обратной стороне листа в виде точек желтого цвета. Яйцекладки эти можно убирать механически либо проводить обработку биологическими препаратами. Очень хорошо снимают боярышницу «БиоКилл», «Фитоверм», «Акарин», – рассказывает эксперт.

Жара способствует развитию сосущих вредителей.

— Повышается вредоносность тли на сливе, яблоне, калине. Чтобы спастись от вредителя, нужно проводить обработки теми же биологическими препаратами – «Фитовермом», «Акарином». Важно выходить на спасение растений как можно раньше. При появлении колонии тли нужно, не дожидаясь того момента, когда они станут многочисленными, проводить обработку, – рекомендует Любовь Шаманская.

Как правило, опрыскивание проводят до цветения и после него. В начале июля появляются паразиты и хищники, которые эффективно уничтожают тлю. Соответственно, скорее всего, уже никакие обработки будут не нужны.

Сгинь, зараза

Почковый клещ – популярный на Алтае вредитель смородины. В этом году клещу настоящее раздолье: ни морозами его не убило, ни дождями весенними не смыло. И прокормиться есть чем.

— В прежние годы цветением смородины мы любовались 7-9 мая, а в этом году культура расцвела в апреле. Цвет смородины сопряжен с появлением почкового клеща. Жаркая погода способствовала активной миграции вредителя из старых почек и заселению в новые. Иными словами, вредоносность клеща повышена, – констатирует Любовь Демьяновна.

Как заразу победить?

— В этом году с почковым клещом уже ничего не сделаешь, необходимо приготовиться к борьбе с ним на следующий год. Рано весной до начала миграции необходимо начинать вручную убирать округлые, более объемные почки на смородине.

Каких только вредителей не существует! Коллега почкового – паутинный клещ – уже вовсю себя проявил на смородине. Для него жаркая сухая погода тоже благоприятна.

— Раньше он был у нас постоянным вредителем, особенно опасным для смородины и малины, а в последние годы, к счастью, он появляется лишь эпизодически, как боярышница. Его хорошо снимают «Акарин» и «Фитоверм». Клещ проявляется на малине и смородине в виде желтоватых пятен, которые очень хорошо видны на листьях.

На малине уже видны поражения листовым малиновым клещом. Они напоминают вирусное заболевание в виде желтых расплывчатых пятен, хорошо заметных на внешней стороне листа, а сам вредитель обитает на обратной его части. Боятся клещи все тех же обработок биологическими препаратами.

Всему свое время

Уже проявляется крыжовниковая огневка. Видели на своем крыжовнике раньше времени «поспевшие» одиночные ягоды? Они хорошо видны на фоне зеленых завязей.

— Когда такие преждевременные черные ягоды появляются, значит, там уже сидит огневка, потом она заселяется в следующие ягоды и портит значительную часть урожая. Для того чтобы победить врага, нужно вручную два-три раза собрать поврежденные ягоды. Это позволит урожай сохранить. У кого нет такой возможности или времени собирать ягоды, можно провести обработку кустов «Фитовермом», только стоит набраться терпения – у него замедленное действие, но он хорошо снимает вредителя.

Шпаргалка садоводу

Долой муравьев

Для защиты от муравьев помогает обматывание стволов деревьев клейкими поясами, которые предохраняют дерево от насекомых, ползущих вверх по стволу. Можно сделать самому такой пояс, обмотав на высоте 30 сантиметров от земли ствол бумажным скотчем и обмазав его клеем для борьбы с грызунами. Клейкая сторона поможет прочно удержать прилипших к нему вредителей либо заставит их ползти обратно.

Заливать муравейники какой-либо отравой практически бесполезно, так как она не проникнет на всю глубину их жилища и не уничтожит личинок и матку, которые располагаются на самом нижнем уровне. Более эффективно будет применить пищевые отравленные приманки и гели, которых в специализированных магазинах для садоводов множество.

Отравляющее вещество рассчитано таким образом, что муравей-работник, попробовав его на вкус, не погибнет на месте, а донесет его до своей королевы и личинок. После их гибели муравейник прекращает свое существование.

Муравьи очень чувствительны к различным запахам. Если посадить вокруг дерева петрушку, то чуткие на запахи насекомые уйдут искать себе лучшее место для прогулок.

Если вы увидите растения, которые сильно отстают в росте, чахлые, то их необходимо срочно сжечь или убрать с участка.