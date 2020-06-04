Лечить детей – в радость: будни врача в детском ковидном госпитале

Врач-неонатолог с более чем 30-летним стажем Татьяна Чугунова сегодня на передовой медицины. Она лечит ребятишек с коронавирусной инфекцией в детском ковидном госпитале, развернутом на базе инфекционного отделения центра охраны материнства и детства.

В красную зону Татьяна Чугунова сегодня по графику отправляется в 9.00. Несколько минут на то, чтобы подготовиться к встрече с ребятишками и их родителями, облачиться в защитный костюм – и начинается обход.

Самому маленькому пациенту Татьяны Николаевны – пять месяцев, а самому старшему – папе одного из малышей – 43 года. К каждому из них нужно найти подход.

Увидев тоскливое личико маленького пациента, врач подбадривает мальчика:

— Чего, Данилка, загрустил?

— Надоело тут лежать. Домой к родителям хочется очень.

— Понятно, что дома с родителями тебе будет очень хорошо. Но пожалуйста, помоги мне. Без тебя я буду очень скучать и переживать за твое здоровье. Давай долечимся, чтобы ты поехал к маме и папе уже абсолютно здоровым. Осталось-то совсем немного, – убеждает Татьяна Николаевна.

После небольшого обдумывания мальчик соглашается.

— Хорошо, еще немного побуду, чтобы вы не скучали.

И дальше разговор уже идет более радостно и позитивно.

Врач считает, что очень важно установить контакт.

— Наши пациенты изолированы от общества, и мы должны передать им все свои положительные эмоции. Пообщаться, ласковые слова найти и ребенку, и мамам, и папам, и бабушкам.

Среди взрослых пациентов есть не только положительно настроенные, но и отвергающие все и вся. С ними Татьяна Николаевна подолгу разговаривает и убеждает: «Давайте достойно пронесем эту болезнь и побыстрее вылечим ребенка, если вы нам поможете в эмоциональном плане и будете позитивно настроены, то лечение пойдет намного быстрее».

Его не придумали

На протяжении нескольких месяцев ежедневно в регионе, стране и мире обновляются цифры статистики по числу заболевших, выздоровевших и умерших пациентов с COVID-19, но по-прежнему многие не верят в его наличие.

Татьяна Николаевна, спасающая маленьких пациентов от пандемической болезни, ежедневно рискующая собственным здоровьем и по восемь часов в день проводящая в защитных очках, респираторе и жарком, не пропускающем воздух защитном костюме, на вопрос, не выдумка ли все это, с грустной улыбкой констатирует:

— Невозможно назвать выдумкой вирус, который подтверждается лабораторно. Течение этой болезни у всех разное, одни в большей степени страдают, другие в меньшей, у третьих заболевание проходит как респираторное носительство. Но к лечению нужно подходить серьезно, потому что никто не знает, в какой степени у кого проявится эта патология. Ни в коем случае не следует игнорировать болезнь или относиться к ней пренебрежительно. С ней необходимо бороться.

Зачем врачу интуиция?

— Дети вообще очень благодарный и искренний народ. Если их лечишь и любишь, то они отвечают тебе тем же. Среди них симулянтов нет. И среди новорожденных, и среди ребятишек постарше. От нас, врачей, важны знания, доброта и интуиция. Особенно когда имеешь дело с детишками до года. Груднички не расскажут, что у них болит.

Всю необходимую информацию врач должен увидеть и почувствовать сам. Если крошке плохо, то он покажет своим видом – будет вялый, слабенький. Станет чуть легче, и малыш сообщит тебе об этом потягиванием, совершенно иными эмоциями на личике, – с теплотой рассказывает опытный врач. Всю жизнь она проработала неонатологом, помогая малышам в первые дни жизни, спасая и заставляя делать первый вдох тех крох, которым это не удавалось самостоятельно. И вот уже третий год трудится заместителем главного врача по экспертизе педиатрической помощи центра охраны материнства и детства.

— Я отвечаю за экспертизу проведенной документации. Поступил пациент – на него заводится медицинская карта. Если врач правильно все заполнил, то правильным будет и назначенное лечение. В этом деле мелочей не бывает, – отмечает эксперт.

Воспитать надежду и опору

Когда возникла потребность лечить ребятишек и их родителей с ковидной инфекцией, Татьяна Николаевна не задумалась ни на минуту и отправилась сюда. Период расставания с семьей будет долгим.

Медики заходят работать в детский ковидный госпиталь на две недели, потом их сменяет следующая группа врачей, а они, выдержав двухнедельный карантин, отправятся домой.

После трудовой напряженной смены всю бригаду из инфекционного госпиталя увозят к месту проживания – на время пандемии для этих целей выделен краевой детский психоневрологический санаторий.

— Взяла с собой много книг, потому что люблю читать. Предпочитаю не электронные книги, а настоящие. Читаю детективы и в это время отвлекаюсь, расслабляюсь, развеиваюсь, мой мозг на них отдыхает. И периодически перечитываю классику. Люблю рассказы Тургенева, Толстого, стихи Некрасова. Недавно перечитывала «Мастера и Маргариту» Булгакова. Коллеги в свободное время кто вяжет, кто шьет, а в основном тоже читают. Мы то поколение, которое училось на книгах, – рассказывает Татьяна Николаевна.

Она убеждена, что если и родители, и врачи, и учителя будут вкладывать в каждого ребенка максимум своего труда, то в более позднем возрасте все будут жить лучше, легче, свободнее, потому что у нас будет достойная надежда и опора.

Скоро после прохождения срочной службы вернется надежда и опора Татьяны Николаевны – сын Артём. Он служит в Президентском полку, и про этого вдумчивого и целеустремленного парня год назад наша газета уже рассказывала.

Константин Смирнов, главный врач центра охраны материнства и детства: «Татьяна Николаевна – очень знающий, опытный врач, ученый. Она кандидат медицинских наук, объединяющий в своей работе и современные технологии лечения, и огромный опыт, и неиссякаемую доброжелательность к каждому пациенту».