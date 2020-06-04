Коронавирус не помешал провести в Барнауле традиционный конкурс «Город читает Пушкина»

Июнь 04 13:05 2020

6 июня в Барнауле отметят Пушкинский день. Несмотря на пандемию, к празднованию дня рождения Солнца русской поэзии и создателя современного русского языка подключились библиотеки города. Правда, в режиме онлайн, на страницах соцсетей.

Фото Андрея Чурилова

Так, в группе Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева намечена целая серия мероприятий. Здесь пройдет онлайн-викторина «Мир великого поэта», участникам которой предлагается вспомнить не только произведения Александра Сергеевича, но и картины, музыкальные композиции, где воплощено творчество великого русского поэта. Здесь же организуют литературный экзерсис «День Пушкина онлайн» и представят подборку из биографических данных поэта и его творений. Библиотека № 10, носящая имя поэта, проведет викторину «О Пушкине, о Книге, О любви!», предлагая читателям ответить на 20 вопросов по творчеству Пушкина.

На страницах библиотеки № 3 будет запущена виртуальная игротека «Знаком он вам? – И да и нет», а библиотека № 15 подготовила онлайн-презентацию «День А.С. Пушкина».

Кроме того, специально ко дню рождения поэта в городе подвели итоги традиционного, восьмого по счету конкурса чтецов  «Город читает Пушкина». В этом году он впервые прошел в онлайн-формате, по результатам отбора видеороликов компетентным жюри, которое оценивало эмоциональность и трудолюбие конкурсантов.

В нем приняло участие более 100 человек (от 3 до 50 лет). В итоге первое место занял Сергей Дюжин (12 лет), второе место разделили Милана Веселовская (8 лет) и Виктория Шипунова (39 лет), третье – Илья Чернышёв (9 лет) и Елизавета Сторожева (10 лет). Дополнительно жюри выделило еще ряд номинаций: «За сценическое воплощение поэзии А.С. Пушкина» отмечена Александра Клюшникова (10 лет), «За эмоциональность и артистизм» – Вячеслав Обиход (7 лет) и Анна Смирнова (9 лет), «За оригинальное оформление видеоролика и проникновение в образ» – Ольга Лаврова (10 лет). Дипломы победителей и сертификаты участников конкурсанты получат по электронной почте.

Одно время Пушкинский день хотели сделать выходным. Такую мысль высказывал Борис Ельцин, когда утверждал на государственном уровне праздник. Однако потом было решено оставить 6 июня рабочим днем.
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