Еще семь дорог отремонтируют по нацпроекту в Барнауле дополнительно к запланированным ранее объектам

В Барнауле продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Краевая столица реализует программу опережающими темпами, что позволяет в разгар дорожно-строительного сезона ставить амбициозные задачи – до 1 октября отремонтировать 38 улиц.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи объяснили, что включение новых семи объектов в ремонтную программу этого года стало возможным благодаря поддержке из бюджетов вышестоящих уровней.

Были выбраны дороги, стоящие в планах ремонта по нацпроекту на последующие годы, но уже сейчас остро нуждающиеся в обновлении полотна: ул. Ползунова от пр. Социалистического до пер. Ядринцева, ул. Власихинская от ул. Шумакова до ул. Малахова, пер. Геблера от ул. Партизанской до ул. Чкалова, ул. Рубцовская от ул. Ткацкой до ул. Маяковского, ул. Чеглецова от пр. Ленина до ул. Смирнова, ул. Песчаная от пр. Красноармейского до ул. Папанинцев, 121, ул. Пушкина от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев.

79,15 млн руб. выделено дополнительно на ремонт семи улиц.

По словам Ивана Гармата, заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ по ремонту новых объектов был объявлен 29 мая и планируется, что к 26 июня муниципальный контракт будет заключен и начнутся работы. Можно сказать, что с этого периода будет реализовываться вторая волна национального проекта в Барнауле, поскольку часть объектов из основного списка уже будет отремонтирована.

— Сейчас завершен ремонт автомобильной дороги на СНТ «Флора» от Змеиногорского тракта до конечной остановки садоводства и трех объектов в Черницке: подъезд к поселку от автомобильной дороги Калманка – Новороманово – Лебяжье до ул. Пионерской, ул. Пионерская от подъезда к Черницку до ул. Новостройки, ул. Новостройки от ул. Пионерской до ул. Вишнёвой, – отметил Иван Гармат. – Говорить о прогнозах на комиссионную приемку этих объектов пока рано, поскольку ожидается сезон дождей. Но в любом случае наши дорожники создали себе хороший задел, открыв сезон еще в апреле. К 1 октября в соответствии с требованиями нацпроекта ремонт на всех объектах будет завершен.