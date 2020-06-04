Деньги военных и послевоенных лет представлены на онлайн-выставке Центробанка

С какими деньгами СССР вступил в войну, чем купоны отличались от карточек, чем расплачивались на освобожденных территориях и что стало с рублем после войны? Глядя на вышедшие из оборота монеты и купюры, можно отследить не только историю самих денег, но и изменения в обществе.

Музей Центрального банка России подготовил выставку «Деньги военных лет 1941-1945». В условиях пандемии экспозиция выставлена в виртуальном пространстве, но после снятия ограничений барнаульское отделение Центробанка будет готово принять всех желающих в своем музее, чтобы показать уникальные экспонаты вживую.

Приметы войны

Казначейские билеты – неразменные на валюту и золото бумажные деньги, выпускаемые казначейством, как правило, для покрытия бюджетного дефицита. В Советском Союзе их появление предвосхитило начало войны.

— Со второй половины 1930-х годов Германия создавала плацдарм в Европе для будущей войны, – сообщают создатели онлайн-выставки. – В это же время Советский Союз готовил экономику к работе в военных условиях. На купюре достоинством в три рубля 1938 года изображены два солдата-красноармейца в полной амуниции, словно готовые выступить в поход. Они должны были показать всему миру, что Красная Армия отразит любой удар врага.

В августе 1941 года оборудование Ленинградского монетного двора перевезли в Пермскую область на бумажную фабрику Гознака. Не хватало металла, монеты чеканили старыми, изношенными штемпелями, которые к тому же не соответствовали устройству страны.

— Перед войной в СССР стало 16 союзных республик, должно было увеличиться и число витков ленты на колосьях герба на аверсе монеты. Но до 1948 года их оставалось 11, – уточняют в Центробанке.

Отличается и качество монет военного времени: их выдает грубая обработка, неровные края, смещенная центровка на изображениях, порой отсутствие гурта (оформления ребра).

Все это продолжалось до денежной реформы. В 1947 году СССР увидел новые казначейские билеты, вывел из обращения старые рубли и червонцы, попрощался с карточной системой.

— Отмена карточного довольствия сопровождалась снижением государственных цен. Это был важный шаг вперед – символ преодоления послевоенных трудностей, – отмечают на выставке.

Своя валюта на чужой земле

На оккупируемых и освобождаемых территориях шли не только бои оружием, но и соперничество валют. Нацисты внедряли оккупационные деньги – рейхсмарки, хотя статус законного платежного средства сохранялся за советским рублем. СССР и страны-союзники, в свою очередь, по мере продвижения своих войск на запад завозили деньги специально для освобожденных территорий. Новую валюту они не придумывали, номинал выражался в местной. Так, в 1944 году союзники по антигитлеровской коалиции напечатали шиллинги для Австрии, кроны для Чехословакии, злотые для Польши, пенгё для Венгрии.

А вот на территории Германии в сентябре 1944 года союзные власти ввели специальную валюту – военные марки. Через несколько месяцев начал хождение еще один тип особых дензнаков – купоны. Похожие на чеки или проездные билеты, они были собраны в маленькие книжки с подзаголовком Russian element. В одной такой книжке было 60 марок, на каждой отрывной страничке значилось, где ее можно предъявить в качестве оплаты: купить кофе или пачку сигарет, заказать ланч, рассчитаться в гостинице.

Скачать виртуальную экспозицию денег военных лет

Монеты как открытки

К 75-летию Победы Банк России выпустил серию десятирублевых монет из стали с гальваническим покрытием, двадцатипятирублевые монеты из медно-никелевого сплава, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады, и золотые пятидесятирублевые монеты с изображением «Бессмертного полка».

Запечатление в металле юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной войной, – сложившаяся традиция. Началось с трехрублевок с картой Курской дуги – к 50-летию победы в этой битве, в 1995 году на юбилейных монетах появился Кёнигсберг, символизируя полвека со дня освобождения Европы от фашизма, а в 2000 году – сцена битвы в Новороссийске, который к моменту освобождения был разрушен до основания.

Это далеко не все монеты, которые чеканились к юбилеям Великой Победы. Ни одну из них я не видела в реальности, но все они представлены на виртуальной выставке Банка России.

Иногда на монетах воссоздавали известные картинки, так что сейчас их можно рассматривать как рельефные открытки. С трехрублевых монет 2000 года улыбается Василий Тёркин. Редкие сторублевые серебряные монеты воссоздают фронтовую фотографию, где солдат-минометчик Сергей Платов оставляет автограф на колонне Рейхстага. В 2015 году на серебряные монеты поместили еще один узнаваемый сюжет – водружение Знамени Победы над Рейхстагом, а на золотых пятидесятирублевых запечатлели Могилу Неизвестного Солдата.