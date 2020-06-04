Барнаульскому педагогу Виктору Рыбицкому присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Девять педагогов страны удостоены почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», среди них есть и наш земляк.

Учитель физики Виктор Рыбицкий сегодня работает в лицее № 124, общий трудовой стаж его составляет 39 лет.

— Рыбицкий является одним из ведущих учителей физики города Барнаула и Алтайского края, – отмечает Николай Погребников, директор лицея № 124. – Виктор Леонидович владеет современными образовательными технологиями и эффективно применяет их в своей практике. В результате его ученики прекрасно знают предмет, их максимальные результаты на итоговой аттестации составляют 96-98 баллов. А его выпускники Данил Никифоров и Татьяна Рыбицкая работают в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук, помогают настраивать ускорители в Германии и Америке, поднимая престиж российской науки.

Виктор Леонидович принимает активное участие в работе районного методического объединения учителей физики, ежегодно становится членом жюри районной олимпиады. Он – почетный работник общего образования, награжден благодарственными письмами Барнаульской городской Думы и почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Как профессионал высокого уровня, педагог является краевым экспертом по проверке работ участников Государственной итоговой аттестации и членом жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Также Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в области образования и добросовестную работу 30 педагогам из разных регионов России, среди них два учителя из Барнаула: Александр Овсиевский, директор гимназии № 40, и Любовь Ермолина, педагог дополнительного образования Центра детского творчества Центрального района города Барнаула.