Вячеслав Бубнович: музыкант, ставший изобретателем

Ушел из жизни известный алтайский музыкант, педагог и изобретатель, заслуженный артист РСФСР Вячеслав Бубнович. Свою жизнь Вячеслав Михайлович посвятил усовершенствованию фагота, который, по его мнению, в музыкально-техническом плане изначально имел ряд недочетов.

Вячеслав Бубнович признавал – по способам звукоизвлечения именно фагот стоит на последнем месте в духовой оркестровой группе. У него средние динамические возможности, на нем с трудом можно бегло играть, невелик и диапазон его образного ряда. Однако Вячеслав Михайлович доказал, что возможности этого инструмента намного шире, чем все полагают. Нужно только модернизировать этот веками не меняющийся инструмент. Оказалось, что благодаря модернизации клапанов, установлению дополнительных рычажков и внедрению новейших инженерно-технических решений можно увеличить диапазон этого инструмента в верхнем направлении и сделать для него доступными все тональности.

В итоге для того, чтобы улучшить звучание фагота, Вячеславу Михайловичу пришлось сделать 21 изобретение, девять из которых защищены авторскими свидетельствами СССР и два – патентами РФ. И сегодня усовершенствованные фаготы Бубновича хранятся не только в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, но и в фондах Российского национального музея музыки в Москве.

Кстати, фагот, который хранится сегодня в московском музее, Вячеслав Бубнович купил в начале 1990-х годов в барнаульском магазине музыкальных товаров. Купил его потому, что музыкальные авторитеты полагали: российская музыкальная промышленность выпускает не инструменты, а мебель. И он решил этот факт опровергнуть и доказать, что в России все-таки возможно создание качественного инструмента. В итоге, устранив недостатки заводского брака и недочеты классического инструмента, Вячеслав Михайлович сумел апробировать на нем свои изобретения. И фагот зазвучал. Кстати, именно этот инструмент он использовал в Барнаульском духовом оркестре и во время обучения юных фаготистов в барнаульской детской школе искусств №8. Что интересно, специально из Москвы за фаготом Бубновича приехал в Барнаул научный сотрудник Российского национального музея музыки Пётр Табак.

За то, что Вячеслав Михайлович усовершенствовал фагот, его называли музыкальным логопедом, сумевшим устранить проблемы звукоизвлечения, после чего «пациент» заговорил во весь голос. Как пояснил музыковед Михаил Стюхин, до фагота Бубновича музыкантам приходилось обходить на инструменте сложные места. Это как печатать текст на машинке, у которой недостает нескольких букв, в результате чего наборщик начинает обходить эти буквы стороной и подбирать те слова, в которых они отсутствуют.

— До Бубновича фагот был усовершенствован лишь в 1827 году немецкой фирмой «Геккель и Альменредер», – пояснил Михаил Тимофеевич. – Для своего времени они создали прогрессивную модель инструмента, которая с годами все же морально устарела и требовала очередного вмешательства. Вячеслав Михайлович не только расширил музыкально-технические возможности фагота, но и его звуковой диапазон, заставив его звучать более высоко, – как кларнет или гобой.

Еще, как считает музыковед, не стоит забывать, что Вячеслав Бубнович был не только изобретателем, но и авторитетным музыкантом, находящимся в прекрасной концертной форме. Кстати, его очень высоко ценил дирижер симфонического оркестра Алтайской краевой филармонии Иван Щербаков. Причем Иван Евсеевич не только хорошо о нем отзывался, но и поручал ему самые ответственные соло.

Далеко не все музыканты принимали фагот, усовершенствованный Вячеславом Бубновичем, – ведь нужно было переучиваться и заново оттачивать свою исполнительскую технику. А лет десять назад к Вячеславу Михайловичу даже обратились с гневным письмом из фирмы «Геккель и Альменредер». Представители этой известной европейской компании по производству фаготов, грозя судом, требовали от Вячеслава Михайловича, чтобы тот прекратил пропагандировать свой инструмент.

Вячеслав Бубнович родился 20 мая 1940 года в селе Семиозёрки Томской области в семье польских переселенцев. Окончив ремесленное училище, в 16 лет начал трудовую деятельность слесарем на подшипниковом заводе № 5 города Томска. Одновременно занимался в самодеятельном духовом оркестре, играл на альте, валторне и кларнете. В 1962 году окончил Томское областное музыкальное училище по классу фагота, затем Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского. Работал в Иркутском и Томском симфонических оркестрах. С 1969 года Вячеслав Михайлович более 20 лет работал в симфоническом оркестре Алтайской краевой филармонии солистом-концертмейстером группы фаготов, много выступал сольно. Последние годы жизни играл в Барнаульском духовом оркестре.