Работы по благоустройству улицы Панфиловцев продолжатся

В этом году продолжатся работы по комплексному благоустройству ул. Панфиловцев. Уже реализовано два этапа работ, третий предполагает ремонт близлежащих дворов, восстановление центральной клумбы и покрытия вокруг зеленого уголка, высадку цветочной рассады.

Как рассказали в администрации Индустриального района, работы по комплексному благоустройству ул. Панфиловцев начались в 2018 году. Тогда было отремонтировано 11 тыс. кв. м дорожного полотна по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги России», отрегулировано высотное положение крышек колодцев, срезан поверхностный слой асфальта, уложено асфальтобетонное покрытие толщиной 5 см, нанесена разметка. Кроме того, в 2018-м по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» были благоустроены дворы на ул. Панфиловцев, 22 и 24.

В 2019 году работы по благоустройству улицы были продолжены. Так, по программе «Формирование современной городской среды» был обустроен сквер с пешеходным фонтаном на ул. Панфиловцев, 22. Эта территория была выбрана горожанами по результатам рейтингового голосования. Благодаря этой программе в Индустриальном районе появилась новая достопримечательность – пешеходный фонтан с необычным архитектурным решением. Кроме того, в прилегающем сквере силами подрядной организации «Барнаульское дорожно-строительное управление № 4» уложено цветное плиточное покрытие, заменены бортовые камни, установлены игровые и спортивные комплексы, смонтировано освещение, обустроена парковка, велодорожки, установлены удобные лавочки и урны. Причем контроль за работами осуществлялся в том числе и силами общественности – с участием территориального общественного самоуправления микрорайона «Урожайный» (результаты опубликованы на официальном сайте города Барнаула, а также в газете «Вечерний Барнаул»).

Сразу после пробного запуска необычного фонтана в октябре прошлого года эта территория стала любимым местом для прогулок горожан. Помимо фонтана, в микрорайоне были отремонтированы дворы на ул. Панфиловцев, 16 и 18, заменено более 550 кв. м старого тротуарного покрытия на пешеходных участках около домов на ул. Панфиловцев, 6, 16, 18 и 20.

Что касается третьего этапа работ, то, как рассказали в администрации района, планируется продолжить ремонт дворов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» (в этом году будут отремонтированы дворы на ул. Панфиловцев, 14, 20, 25 и 35), осуществить восстановление клумбы и покрытия вокруг зеленого уголка, расположенного напротив ул. Панфиловцев, 16 (благоустройство этого участка не удалось завершить в 2019 году из-за недобросовестной работы подрядной организации), будет осуществляться регулярный покос травы, уборка территории, высадка и полив цветочной рассады.