Премию получают алтайские школьники-отличники из многодетных семей

Во всех школах Барнаула идет прием документов от многодетных мам и пап, чьи дети в этом учебном году учились на одни пятерки.

С 2011 года в Алтайском крае единовременные денежные выплаты получают многодетные родители, чьи детки окончили учебный год на отлично, причем засчитываются не только годовые оценки, в табеле не должно быть и четвертных четверок или троек. Как отметили в комитете по образованию города Барнаула, для обучающихся 2-4-х классов, имеющих годовые, экзаменационные, итоговые отметки отлично по всем предметам, денежная выплата составляет 1 тыс. рублей. Родителям учеников 5-9-х классов выплатят по 2 тыс. рублей, 10-х классов – по 3 тыс. рублей. Для выпускников 11-х классов, получивших аттестат с отличием и награжденных медалью «За особые успехи в учении», предусмотрено поощрение в размере 10 тыс. рублей. В прошлом году в регионе было около 1000 круглых отличников, сколько будет в этом – узнаем чуть позже.

Мария Колупаева данную премию получает уже больше шести лет, с того момента, как в семье родился младший братик и Колупаевы приобрели статус многодетных.

— Учиться интересно, когда есть цель, – говорит Мария, ученица 9 «Б» класса школы № 31. – Моя цель простая, хочу стать грамотным человеком, поступить в вуз, получить профессию. Правда, с будущей специальностью пока не определилась, рассматриваю журналистику или политологию. Но впереди еще два школьных года, время подумать есть.

Девушка признается: вместе с любимой математикой и обществознанием в ее расписании встречались и нелюбимые предметы – рисование и черчение.

— Ну не получилось у меня красиво рисовать, что ж поделаешь, – смеется Маша. – А вот задачу решить по математике или физике – это интересно! Не могу сказать, что много времени провожу за учебниками дома, в среднем три часа уходит на домашнюю работу плюс в этом году активно готовились к экзаменам, которые в итоге отменили.

Самоизоляция и дистанционное обучение лишили ее, как и всех школьников России, живого общения с друзьями. Вместе с уроками отменились и тренировки. С 10 лет Маша занимается хоккеем на траве в клубе олимпийского резерва.

— Сестра тоже учится на пятерки, она шестой класс окончила, а брат во второй перешел, надеемся, что в будущем и он будет радовать маму хорошими отметками, – говорит Мария.

Директор гимназии № 40 Александр Овсиевский отмечает: каждый год до четырех учеников из многодетных семей получают данные выплаты.

– Это дети, которые успешны во всем, они хорошо учатся, занимаются наукой, творчеством или спортом, – отмечает Александр Георгиевич. – Сейчас мы принимаем документы от родителей, а средства им будут перечислены ближе к осени.

Среди номинантов на выплату – десятиклассница Дарья Авцинова. Кстати, она получает данную «стипендию» начиная со второго класса!

— Даша очень ответственно подходит к любому делу, в том числе и учебе, – рассказывает мама девочки, Юлия Авцинова. – Конечно же, в начальных классах я помогала ей делать уроки, вместе читали книги, энциклопедии, а потом она сама стала заниматься. Сама находит различные научные конкурсы, олимпиады, турниры. Она побывала в «Сириусе», в этом году завершает программу в АлтГУ «Яндекс. Лицея». И эта ежегодная премия за пятерки для нее тоже является хорошим стимулом.

Напомним, в перечень необходимых документов для оформления входят: заявление; копия паспорта и СНИЛС родителя; паспорт или свидетельство о рождении и СНИЛС на каждого учащегося, которым предоставляется выплата; табель успеваемости или копия аттестата (для выпускника 11-го класса); копия справки о том, что семья является многодетной; копии свидетельств о рождении всех детей, если учащийся – выпускник 11-го класса достиг 18 лет в течение текущего учебного года; реквизиты расчетного счета родителя. Выплаты осуществляет Министерство образования и науки Алтайского края.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 56-90-51, 56-90-44, 56-90-07.