Niletto. (6+)

Когда: 13 октября.

Где: клуб «Фараон».

Во сколько: 19.00.

Цена билетов: 1500 — 2800 рублей.

NILETTO – новое имя российского шоу-бизнеса. Талант, молодость, амбиции — это все он! Парень из Екатеринбурга ухватил свой особенный стиль, записал хит и обрёл бешеную популярность и теперь разносит концертные площадки. Он уверенно взрывает все чарты. Песня «Любимка» на первых местах в «Яндекс. Музыка», «Вконтакте» и Apple Music Россия. NILETTO собирает миллионы просмотров на YouTube, тысячи подписчиков и лайков в социальных сетях. Он знает, как записать стопроцентный хит, под который ты будешь отрываться на всех вечеринках.

В 2020 году NILETTO отправляется в большой концертный тур, состоится концерт и в Барнауле.