Накануне Дня защиты детей пищеперерабатывающие предприятия Алтайского края передали в региональное отделение Российского детского фонда свою продукцию

Июнь 03 13:57 2020

Из двух тонн «вкусной помощи» было сформировано 100 наборов для многодетных и малообеспеченных семей, в которых воспитывается более 300 детей.

Сто барнаульских семей получили праздничные продуктовые наборы.
Фото Андрея Чурилова

1 июня региональное отделение Российского детского фонда обычно устраивало масштабные праздники для своих подопечных, ведь к этой дате на счет организации благотворители перечисляли порядка полумиллиона рублей. В этом году поступления от спонсоров оказались намного скромнее. Да и эпидемиологическая ситуация не дала возможность День защиты детей провести в привычном формате. Но подарки детям вручили: продуктовые наборы. Но именно они оказались самыми нужными в период распространения коронавируса, когда некоторые родители лишились заработка. С конца апреля в детский фонд начали поступать письма, содержание которых было примерно одинаковым: глава семьи потерял работу, мама в декретном отпуске, а дома – пять детей.

— Мы обратились к пищеперерабатывающим предприятиям региона и попросили их поделиться продукцией. На наш призыв откликнулось пять компаний, – рассказывает Оксана Овчинникова, председатель Алтайского отделения Российского детского фонда. – Первой отозвалась Барнаульская халвичная фабрика – уже на следующий день после обращения нам отгрузили печенье и конфеты. Свою продукцию предоставила кондитерская фабрика «Алтай», а «Союзмука» и «Грана» обеспечили крупами, мукой и макаронами. Но особую благодарность я хотела бы выразить компании «Алтайский бройлер», которая выделила 500 кг тушек куриц. Когда они спросили у меня, сколько нужно, я растерялась – у нас много подопечных. Тем не менее обозначила, что 60 куриц будет достаточно, чтобы помочь семьям, а 200-250 хватит, чтобы устроить детям настоящий пир. Нам отгрузили по максимуму – 250 штук! Это позволило выделить на каждого ребенка в семье по курице.

Одной из первых пришла мама восьмерых детей с 12-летней дочкой, у которой 29 мая как раз был день рождения. И сколько же радости было в глазах девочки, когда она увидела продуктовый набор:

— У меня будет настоящий день рождения – с вкусным ужином и лимонадом! Ура! – воскликнула Катя и взяла в свои тоненькие ручки пакет полегче. Следом к столу раздачи подошла Александра – четырежды мама и опытная хозяйка, которая, окинув содержимое трех пакетов взглядом, осталась довольна:

— Если бы в супермаркете покупала все эти крупы, мясо, конфеты – мне пришлось бы заплатить около двух тысяч, – признается женщина. – Не думала, что столько продуктов предоставят, поэтому без мужа пришла – как же на автобусную остановку пойду с такими тяжеленными пакетами… Спасибо всем предприятиям, которые предоставили бесплатно свою продукцию, и фонду за поддержку!

Вечером того же дня корреспонденту «ВБ» позвонила руководитель регионального отделения Российского детского фонда со словами: «Произошло настоящее чудо!». Оказалось, что перед завершением рабочего дня бухгалтер проверила расчетный счет фонда и обнаружила свежее поступление – 500 тысяч рублей! Ту самую сумму, которую в предыдущие годы к 1 июня обычно перечисляли десятки меценатов совместными усилиями. В этом году такой подарок преподнес один благотворитель – компания «Строительная перспектива».

Ко Дню защиты детей благотворительную помощь оказали АЗПИ, Алтайкапиталбанк, «Алттранс», «Ростелеком», «Строительная перспектива».
больше новостей

Похожие новости

Барнаул претендует на почетное звание «Город трудовой доблести»

Барнаул претендует на почетное звание «Город трудовой доблести»

Тем, кто соблюдает правила движения, инспекторы ГИБДД вручали билеты в цирк

Тем, кто соблюдает правила движения, инспекторы ГИБДД вручали билеты в цирк

Десятки тысяч туристов, отдыхающих на Алтае, горам предпочитают озера

Десятки тысяч туристов, отдыхающих на Алтае, горам предпочитают озера