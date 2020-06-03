Накануне Дня защиты детей пищеперерабатывающие предприятия Алтайского края передали в региональное отделение Российского детского фонда свою продукцию

Из двух тонн «вкусной помощи» было сформировано 100 наборов для многодетных и малообеспеченных семей, в которых воспитывается более 300 детей.

1 июня региональное отделение Российского детского фонда обычно устраивало масштабные праздники для своих подопечных, ведь к этой дате на счет организации благотворители перечисляли порядка полумиллиона рублей. В этом году поступления от спонсоров оказались намного скромнее. Да и эпидемиологическая ситуация не дала возможность День защиты детей провести в привычном формате. Но подарки детям вручили: продуктовые наборы. Но именно они оказались самыми нужными в период распространения коронавируса, когда некоторые родители лишились заработка. С конца апреля в детский фонд начали поступать письма, содержание которых было примерно одинаковым: глава семьи потерял работу, мама в декретном отпуске, а дома – пять детей.

— Мы обратились к пищеперерабатывающим предприятиям региона и попросили их поделиться продукцией. На наш призыв откликнулось пять компаний, – рассказывает Оксана Овчинникова, председатель Алтайского отделения Российского детского фонда. – Первой отозвалась Барнаульская халвичная фабрика – уже на следующий день после обращения нам отгрузили печенье и конфеты. Свою продукцию предоставила кондитерская фабрика «Алтай», а «Союзмука» и «Грана» обеспечили крупами, мукой и макаронами. Но особую благодарность я хотела бы выразить компании «Алтайский бройлер», которая выделила 500 кг тушек куриц. Когда они спросили у меня, сколько нужно, я растерялась – у нас много подопечных. Тем не менее обозначила, что 60 куриц будет достаточно, чтобы помочь семьям, а 200-250 хватит, чтобы устроить детям настоящий пир. Нам отгрузили по максимуму – 250 штук! Это позволило выделить на каждого ребенка в семье по курице.

Одной из первых пришла мама восьмерых детей с 12-летней дочкой, у которой 29 мая как раз был день рождения. И сколько же радости было в глазах девочки, когда она увидела продуктовый набор:

— У меня будет настоящий день рождения – с вкусным ужином и лимонадом! Ура! – воскликнула Катя и взяла в свои тоненькие ручки пакет полегче. Следом к столу раздачи подошла Александра – четырежды мама и опытная хозяйка, которая, окинув содержимое трех пакетов взглядом, осталась довольна:

— Если бы в супермаркете покупала все эти крупы, мясо, конфеты – мне пришлось бы заплатить около двух тысяч, – признается женщина. – Не думала, что столько продуктов предоставят, поэтому без мужа пришла – как же на автобусную остановку пойду с такими тяжеленными пакетами… Спасибо всем предприятиям, которые предоставили бесплатно свою продукцию, и фонду за поддержку!

Вечером того же дня корреспонденту «ВБ» позвонила руководитель регионального отделения Российского детского фонда со словами: «Произошло настоящее чудо!». Оказалось, что перед завершением рабочего дня бухгалтер проверила расчетный счет фонда и обнаружила свежее поступление – 500 тысяч рублей! Ту самую сумму, которую в предыдущие годы к 1 июня обычно перечисляли десятки меценатов совместными усилиями. В этом году такой подарок преподнес один благотворитель – компания «Строительная перспектива».

Ко Дню защиты детей благотворительную помощь оказали АЗПИ, Алтайкапиталбанк, «Алттранс», «Ростелеком», «Строительная перспектива».