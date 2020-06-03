Как в Барнауле контролируют соблюдение масочного режима

12 мая в регионе вступил в силу масочный режим, введенный Указом Губернатора Алтайского края № 77, предписывающий гражданам надевать маски в местах массового скопления людей: в торговых центрах, магазинах, аптеках, на остановках, в общественном транспорте, на предприятиях сферы услуг. Вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции мы отправились на дежурство, чтобы понаблюдать, как горожане втягиваются в новый режим жизни.

Беседы достаточно

— С тех пор, как в Алтайском крае действует Указ Губернатора № 77 «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания», усиленно работаем в этом направлении. Проводим профилактические беседы в магазинах, торгово-развлекательных центрах, на остановках общественного транспорта, – говорит полицейский мобильного взвода роты № 6 отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Барнаулу Иван Филатов. – В крайних случаях за несоблюдение масочного режима составляем протоколы об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

Указ вступил в силу три недели назад, и пока еще не все горожане осознали изменившиеся реалии. Как говорят сами полицейские, пока в магазинах соотношение людей в масках и без составляет примерно 50 на 50. При этом встречаются и очень осторожные люди, которые при «выходе в свет» надевают не только маски, но и перчатки, хотя этого никто и не требует.

Забыл дома – возьми бесплатно

Сейчас мы вместе с нарядом патрульно-постовой службы проходим по ул. Георгия Исакова. Местом притяжения здесь является ТЦ «Магнит», куда постоянно заходят посетители.

В принципе, картина, увиденная в магазине, внушает оптимизм. Большинство посетителей проходят вдоль стеллажей в масках разных расцветок и дизайнов. Но мелькают в толпе и посетители без защиты. У одной из стоек замечаем женщину с ребенком, которая почему-то не позаботилась о своей безопасности. Сотрудники представляются.

— Вы слышали об указе Губернатора о введении масочного режима на территории Алтайского края? – интересуется Иван Филатов.

— Да, слышала.

— Почему вы сейчас находитесь в помещении магазина без маски?

— Просто я считаю, что она не защищает от вирусов. Все равно ведь воздух через нее проходит.

— Воздух, конечно, проходит, но маска создает препятствие для микробов. Так или иначе, масочный режим, введенный Губернатором Алтайского края, предписывает обязательно носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах массового скопления людей: в торговых центрах, магазинах, на остановках, в общественном транспорте. У вас есть с собой маска?

— К сожалению, нет. Возьму в следующий раз, – обещает женщина.

В этот момент, наблюдая за диалогом между посетительницей и сотрудниками полиции, один из покупателей берет из коробки при входе в магазин несколько бесплатных масок и протягивает их забывчивой женщине. А одну надевает сам. Еще несколько безмасочных посетителей следуют его примеру. Ну вот, теперь в этом отдельно взятом уголке города в эпидемиологическом плане стало безопаснее. А это главное, ведь основная цель таких проверок – не напугать или наказать граждан, а побудить людей защищать органы дыхания от инфекции.

Не знаешь – напомним

У торговых рядов замечаем еще одного посетителя без маски. Мужчина говорит, что телевизора у него дома нет и Интернета в телефоне тоже, так что о масочном режиме из сообщений СМИ он ничего не слышал. Ему рассказывают суть указа Губернатора и рекомендуют в следующий раз защищать органы дыхания.

— В магазине есть бесплатные маски. Если забыли свою дома, можете ими воспользоваться. В большинстве случаев мы проводим с людьми, не имеющими маски, профилактическую беседу, – поясняет Иван Филатов. – Протоколы составляются только в крайних случаях, когда гражданин демонстрирует явное нежелание выполнять требования закона.

… Исправлюсь

Тем временем на пр. Ленина другая патрульная группа проверяет остановки общественного транспорта. Стоит отметить, что горожане действительно прониклись ситуацией и не относятся наплевательски к своему здоровью – большинство пассажиров, ожидающих автобуса на остановке у ЦУМа, без всякого напоминания стоят в масках. Еще несколько человек при виде приближающихся сотрудников достают маски — кто из карманов, кто из сумочек, и надевают их. Хотя и не все.

Полицейские подходят к мужчине лет 45 в деловом костюме.

— Добрый день, вы слышали об Указе Губернатора № 77, который предписывает при нахождении на остановках общественного транспорта использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания?

— Да, об указе Губернатора знаю. Просто очень торопился утром на работу и забыл положить маску в сумку. Я понимаю, что это нужно для моей же безопасности. В следующий раз буду внимательнее.

До магазина – и домой

К слову сказать, каких-то принципиальных спорщиков, наотрез отказывающихся носить защиту от вирусов, нам не встретилось.

— Я изначально соблюдала осторожность, ходила в маске еще до указа Губернатора, – говорит горожанка Олеся Николаевна, встреченная нами на выходе из магазина. – Я не сидела дома на самоизоляции, потому что работа не позволяет. Так что в общественных местах стараюсь максимально защититься. На работе тоже хожу в маске, и в магазинах. Дистанцию соблюдаю на улице. На остановках не стою. И вообще общественные места пока стараюсь обходить стороной. Вот только до магазина на своей личной машине доехала – и обратно домой. Как приду, обязательно сразу руки помою.

За несоблюдение масочного режима предусмотрен штраф от 1 до 30 тыс. руб., в зависимости от решения судьи. Но, как правило, при первом нарушении дело ограничивается предупреждением.