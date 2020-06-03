Как назвать чемпионат?

Состоялось заседание комитета Российского футбольного союза по маркетингу, на котором в том числе обсуждался будущий ребрендинг организации и варианты названия лиг.

Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев отметил, что единая система наименования является необходимым подходом для формирования общей стратегии позиционирования и коммуникации в футболе. В настоящее время дивизионы профессионального футбола в стране носят следующие названия: Российская премьер-лига (РПЛ), Футбольная национальная лига (ФНЛ) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ).

По оценке Соловьева, эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Людям непросто объяснить, почему бывшая Вторая лига называется Профессиональной футбольной лигой. Разве РПЛ не профессиональная? Поэтому большинство болельщиков именует лиги по старинке – первый дивизион, второй дивизион. Отсюда возникла идея привести все лиги к единой системе названий.

— Одним из вариантов изменения названий дивизионов является система: Высшая лига – Первая лига – Вторая лига, – отметил глава комитета РФС по маркетингу. – Также есть еще один вариант линейки: Национальная лига — Лига развития – Лига регионов. Скорее всего, будут и другие варианты, все они будут представлены для оценки экспертам, мы проведем социологические исследования по стране. Ведь для многих ФНЛ и ПФЛ так и остались Первой и Второй лигами.

Новые названия должны появиться к сезону 2021/2022. Напомним, что нынешние сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно, Премьер-лигу и Кубок России решено доиграть – матчи в элитном дивизионе возобновятся 21 июня.

Барнаульское «Динамо» по итогам сезона в зоне «Восток» ПФЛ заняло пятое место. Следующий чемпионат наши футболисты должны начать в зоне «Урал-Приволжье», так как «Восток» решено расформировать из-за малого числа команд.