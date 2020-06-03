Число выявленных случаев COVID-19 в Алтайском крае превысило две тысячи

В Алтайском крае на 3 июня зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Барнауле – 60. Всего выздоровело 840 человек, из них 25 – за последние сутки. Новые смертельные случаи в регионе не зафиксированы.

На 3 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2066 человек, в том числе 197 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных – 55, на аппарате ИВЛ – 17. Выздоровело – 840, из них 726 взрослых и 114 детей.

Из числа заболевших 1037 человек – жители Барнаула, 1029 – жители других территорий Алтайского края.