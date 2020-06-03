Барнаульские гимнасты Денис Юров и Сергей Найдин отправились в расположение сборной России, но сидят по номерам

Денис Юров и Сергей Найдин, воспитанники СШОР по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина, прибыли на базу «Озеро Круглое», где с 25 мая возобновились тренировочные мероприятия. Правда, для наших парней, как и для большинства гимнастов, занятия пока закрыты.

Никаких контактов

Почти два месяца федеральные тренировочные базы простаивали. Одними из последних на карантин ушли как раз гимнасты – напомним, в конце марта у главного тренера сборной России Андрея Родионенко и нашего спортсмена Сергея Найдина оказался положительный тест на коронавирус. Базу в Новогорске, куда на тот момент переехали гимнасты для тренировок, тут же закрыли, и хотя повторные тесты заболевания ни у Найдина, который несколько дней провел в госпитале, ни у Родионенко, наблюдавшегося дома, не подтвердили, тренировки все равно не возобновили. И вот, согласно приказу министра спорта РФ, с 25 мая база «Озеро Круглое» и тренировочный центр в Новогорском возобновили работу.

Правда, до былого формата работы еще далеко. Так, наши гимнасты до сих пор сидят по номерам в одиночестве.

Прибывали на сбор гимнасты партиями, после чего в обязательном порядке сдавали тест на COVID-19 и кровь на антитела. Причем почему-то тем, кто добирался автотранспортом, разрешено проходить обследование лишь однажды. А вот те, кто летел самолетом, в том числе и Юров с Найдиным, должны будут пройти тестирование два раза. Наши ребята прибыли на сбор 28 мая, 29 мая у них взяли пробу.

— Всех спортсменов расселили по одноместным номерам, – рассказал замдиректора СШОР Хорохордина Виктор Юров, отец Дениса Юрова. – Никаких контактов, даже выходы из номеров запрещены. Сын по телефону рассказал, что в коридоре рядом с каждой дверью стоят стулья. На них ставят еду, стучат в дверь. Гимнасты забирают поднос, потом возвращают на место. Те, кто приехал раньше автотранспортом и уже получил результаты теста, допущены в зал, но таких немного. Остальные еще ждут. Надеемся, что к концу недели тренировки начнутся.

К чему готовиться?

Без организованных занятий гимнасты находятся без малого два месяца. В этом виде спорта даже несколько дней простоя фатальны, особенно для атлетов высокого уровня, а тут такой перерыв. Поэтому выкручивались, как могли.

— Взяли домой необходимые снаряды, на них занимались, – рассказывает Виктор Юров. – Конечно, это не заменяет полноценных тренировок, но хотя бы в какой-то мере позволяет поддержать форму. Общая физическая подготовка пострадала меньше. По технике ситуация, что говорить, хуже, но в таких обстоятельствах все будем наверстывать.

Еще, как говорит Виктор Иванович, пришлось последить за питанием, в чем раньше необходимости не было – все лишнее уходило на тренировках.

Пока гимнасты, как и большинство спортсменов в стране, не знают к каким соревнованиям предстоит готовиться. Олимпиаду, как известно, перенесли, другие международные старты тоже. Запланированные чемпионат и кубок страны сдвинуты на неопределенный срок. Возможно, последний из этих стартов все-таки состоится осенью, причем, не исключено, проведут его прямо на базе «Озеро Круглое», чтобы минимизировать риски.

Пока барнаульские легкоатлеты – единственные, кто приступил к подготовке на сборах в расположении сборной России. Начало централизованной легкоатлетической подготовки, намеченной на прошлую неделю, решено перенести на 1 июля. Остальные «сборники» из Алтайского края со дня на день ждут вызова в расположение команды. Так, у гребцов первый сбор должен пройти в Краснодаре, туда же должны поехать и бийские пловцы-паралимпийцы. Первый сбор конькобежцев с Виктором Муштаковым в составе запланирован в Калининграде.