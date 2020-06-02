В барнаульских дворах наносят разметку для беспрепятственного доступа спецтехники

В пятницу, 29 мая, межведомственной группой в составе представителей администрации города Барнаула и специалистов Главного управления МЧС России по Алтайскому краю во дворе дома по адресу: ул. Никитина, 59а, проверена пилотная площадка для размещения спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций.

Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, в частности пожары, всегда случаются неожиданно. При этом немало случаев, когда скорая помощь из-за припаркованных у дома автомобилей не может проехать к больному пациенту, а пожарные расчеты – к очагу огня. В прошлом году пожар в многоквартирном доме № 60 на Северном Власихинском проезде, получивший большой резонанс в городе, еще раз показал это. Боевые расчеты пожарных продолжительное время не могли приступить к тушению пожара, так как все подъезды к дому оказались заставлены личным автотранспортом. Было упущено очень дорогое в таких ситуациях время. Уничтоженную огнем крышу многоэтажки восстанавливали, как говорится, всем миром в течение лета. Администрацией Барнаула на восстановительные работы было выделено 11 млн рублей из резервного фонда.

Вообще, как рассказывают специалисты МЧС, ситуации, когда сотрудники для того, чтобы установить на нужной позиции свою технику, вынуждены буквально на руках отодвигать мешающие автомобили, происходят очень часто. Во многих странах закон позволяет в чрезвычайных ситуациях пожарным автомобилям просто сдвигать с пути мешающие машины. В российском законодательстве такое не предусмотрено. Рейды сотрудников Управления МЧС России по Алтайскому краю показывают, что машинам пожарных крайне непросто протиснуться в узкие проезды дворов многоэтажных зданий, заполненных автомобилями. А невозможность своевременного доступа к местам возникновения пожаров является частой причиной серьезных материальных потерь и человеческих жертв.

Администрацией Барнаула по поручению Губернатора, Председателя Правительства Алтайского края Виктора Томенко предприняты меры для решения этой проблемы. По словам начальника Управления по делам ГОЧС Барнаула Владимира Драчёва, в городе уже оборудовано две площадки для спецтехники. Проверка готовности одной из них состоялась сегодня. Еще пять площадок планируется оборудовать в ближайшее время.

В ходе проверки были задействованы две единицы специальной пожарной техники. Спасатели протестировали возможность беспрепятственного проезда машин к дому.

Двор на ул. Никитина, 59а, выбран для пилотного тестирования не случайно. Он тупиковый, с довольно неудобным подъездом. Когда он заполнен припаркованным личным транспортом, подъезд пожарных расчетов и их маневрирование практически невозможны. В настоящее время здесь нанесена дорожная разметка, запрещающая на двух участках (на въезде и на разворотной площадке) стоянку автомобилей, установлены дорожные знаки. Пожарные расчеты в ходе тестирования показали, как это работает. Спецавтомобиль с пожарной лестницей проехал по двору, развернулся на разворотной площадке и, заняв нужную позицию в районе условного очага огня, выдвинул лестницу для эвакуации жителей верхних этажей.

Дорожная разметка и установленные знаки во дворах позволят нарядам ГИБДД применять к нарушителям меры административного воздействия. И жители дома, увидев, что автовладелец оставил, скажем, на ночь, автомобиль, который может потенциально помешать экстренным службам, ради своей безопасности и безопасности всех жителей дома могут сообщить об этом по телефону полиции. Автомобиль эвакуируют на штрафстоянку. Автовладельцу, чтобы получить свое авто, необходимо будет потратить и время, и деньги.