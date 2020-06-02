В апреле из долгого шестимесячного велопутешествия из Барнаула по Азии вернулись Денис Храпуцкий и Роман Стрельников

Барнаульские велосипедисты проехали около 12 тыс. км по Монголии, Китаю, Вьетнаму, Лаосу, Малайзии, Индонезии, финишировав на острове Бали. Сегодня Роман Стрельников рассказывает об этой поездке.

Дороги, а не степи

— Больше всего мы переживали за Монголию, что будут плохие дороги, говорит Роман. — Все считают, что Монголия – это степи, но в последнее время страна в туристическом плане хорошо подросла. От границы мы ехали 20 км по гравийке. А так 2700 км прошли по асфальту. Движение там не активное. Если за день пять машин увидишь, то хорошо.

В Китае везде проложены выделенные полосы для велосипедистов. Просто красота. Сама страна красивая, много природных и рукотворных достопримечательностей. Самый большой музейный комплекс «Запретный город» – резиденция императоров, самая большая центральная площадь в Пекине. Огромное впечатление произвел парк Чжанцзяцзе, который послужил прототипом парящих гор в фильме «Аватар». Это невероятно красивые высокие вертикальные столбы, поросшие зеленью. Парк очень большой по территории. Там есть Небесные врата с самой большой лестницей в мире, огромный лифт, ведущий на вершину скалы, стеклянный мост, перекинутый с одной стороны ущелья на другую. Стоишь на нем, а под тобой бездна. После выхода «Аватара» народ в парк повалил толпами.

Транспортный хаос

— В Китае один раз был конфликт. Там просто ужасное автомобильное движение. Считается, что тот, у кого больше транспорт, тот и прав. Однажды мы просто ехали по дороге, а один водитель выезжал со двора и даже не смотрел налево, чтобы уступить кому-то дорогу. И чуть меня не сбил. Потом он меня подрезал, а я ему зеркало свернул. Он выбежал из машины – начали кричать друг на друга. Он по-китайски, я по-русски. Поорали и разошлись. Это, пожалуй, единственный неприятный момент.

Но такой стиль вождения в Азии не везде. Во Вьетнаме тоже очень плотный поток транспорта, особенно в городах. Все ездят без поворотников, без светофоров, или на красный. В общем, на дорогах полный хаос. Но они все едут медленно. Поэтому на дороге чувствуешь себя абсолютно комфортно. Вьетнам вообще понравился народом. Люди всегда спокойные, довольные, дружелюбные, расслабленные. Для них обычное занятие просто сидеть на улице и спать. То же и про тайцев можно сказать. Всегда помогают друг другу и все делают с улыбкой. Лаос мы проехали всего за неделю, выбрали короткий путь. Конечно, эта страна бедноватая. Там произвели впечатление природа, горы, высокие перевалы, как у нас в Горном Алтае. В Малайзии, в Индонезии водители очень учтивые, остановятся, пропустят, не сигналят, даже если ты не тронулся на зеленый.

Китайский брат

— В принципе, все относились положительно к нам и стремились помочь. Монголия, я считаю, самая гостеприимная страна. Мы останавливались возле юрт, просили воды у людей, и нас всегда не только поили чаем, но и угощали обедом, приглашали переночевать.

В Индонезии мы ночевали в палатке на природе. Один раз заехали на территорию какого-то предприятия в поле. Сначала пришел охранник, а потом полиция – все пытались убедить нас поехать в участок ночевать, а то здесь змеи, дикие кабаны. Но мы отказались, поскольку время было позднее и хотелось поскорее лечь спать. В итоге нам поставили охрану. В последующем, оказавшись ночью в пути, мы просились переночевать в ближайший полицейский участок, и нам нигде не отказывали.

Однажды в Китае мы увидели, как у магазина в бильярд играют немного подвыпившие молодые китайцы. Подъехали к ним, ради интереса поставили рублей 20 в пересчете на наши деньги. Они тоже поставили. Денис играл с парнем. Все остальные фотографировали нас. Соперник оказался хозяином магазина, вынес и подарил нам коробку лапши. Все время повторял: «Китайцы и русские – друзья. Вы – мои братья». В итоге мы и бильярдную партию выиграли, и денег заработали, и лапшу получили — на три дня себя обеспечили ужином.

Атака муравьев

— Увидели в пути много экзотической живности, а с некоторой познакомились ближе, чем хотелось. Во Вьетнаме очень много термитов и муравьев. Однажды в лесу они прогрызли дно моей палатки. На стоянке я слышал какие-то шорохи, но не придал им значения. Утром поднимаем палатку, чтобы вытряхнуть мусор, а она снизу как сито. Возможно, запах нашего ужина их привлек или за сахаром полезли.

Каждый остров – мир

— За время маршрута по Индонезии, которая стала конечной точкой путешествия, у нас получилось посетить пять островов. Страна запомнилась тем, что районы очень сильно отличаются друг от друга. Разная архитектура, одежда, обычаи. Они разные народы и до сих пор поддерживают свою идентичность. Административные здания на островах выстроены в традиционных архитектурных стилях. Каждую провинцию посещаешь как новую страну. Приезжаешь на Суматру или Яву, и ты в мусульманской стране. На некоторых островах больше распространен буддизм, индуизм и старые верования.

Но если хочешь увидеть всю Индонезию, то лучше всего побывать в этническом парке индонезийской культуры Taman Nusa в Джакарте. Там представлена вся страна в миниатюре. Выстроены здания, характерные для разных индонезийских островов, в полный размер. Представлена живность, которая водится в Индонезии: звери, птицы, насекомые. В каждом павильоне представлена одна провинция. Дня три надо, чтобы обойти весь парк.

12 тыс. км преодолели за полгода на велосипедах Роман Стрельников и Денис Храпуцкий.