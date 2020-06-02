Стало известно, как в этом году пройдет литературный фестиваль Роберта Рождественского

Стало известно, как на Алтае будет отмечаться день рождения Роберта Рождественского. 20 июня известному поэту, уроженцу Косихинского района, исполнилось бы 88 лет.
В 2018 году в Косихе открыли памятник Роберту Рождественскому.Фото Натальи Катренко
Каждый год в память о поэте в селе Косиха проходит литературный фестиваль Роберта Рождественского с участием известных гостей, писателей, профессиональных и самодеятельных исполнителей, поклонников творчества поэта из разных регионов России. В этом году из-за эпидемиологической ситуации фестиваль не состоится. Однако Министерство культуры Алтайского края совместно с краевыми учреждениями культуры и СМИ региона запускают несколько проектов, посвященных нашему земляку.
Так, впервые планируется организовать работу творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского». Ее участники будут учиться создавать работы в жанре видеопоэзии, а все желающие смогут следить за процессом и затем проголосовать за лучший видеоролик.
Краевой телеканал «Катунь 24» в дни празднования покажет выездное интервью с директором Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Игорем Коротковым в новых экспозициях Мемориального музея Роберта Рождественского. Напомним, 26 февраля в селе Косиха в Мемориальном музее поэта состоялось торжественное открытие трех новых выставочных залов. Смысловым ядром нового комплекса стала мемориальная экспозиция «Реликварий семьи Рождественских», которая представляет коллекцию мемориальных предметов, переданную в дар музею дочерью поэта – Екатериной Рождественской.
Еще одним подарком поклонникам творчества поэта станет телевизионный концерт песен на стихи Роберта Рождественского «Во все века». В концерте примут участие артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая и мужского вокального ансамбля краевой филармонии.
Кроме того, ГМИЛИКА презентует очередной выпуск сборника стихов Роберта Рождественского «…О времени суровом и великом». В него войдут стихи поэта о Великой Отечественной войне.
Одним из главных событий литературного фестиваля станет присуждение Губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского. В настоящее время комиссия знакомится с работами претендентов.