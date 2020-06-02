Стало известно, как в этом году пройдет литературный фестиваль Роберта Рождественского

Стало известно, как на Алтае будет отмечаться день рождения Роберта Рождественского. 20 июня известному поэту, уроженцу Косихинского района, исполнилось бы 88 лет.

Каждый год в память о поэте в селе Косиха проходит литературный фестиваль Роберта Рождественского с участием известных гостей, писателей, профессиональных и самодеятельных исполнителей, поклонников творчества поэта из разных регионов России. В этом году из-за эпидемиологической ситуации фестиваль не состоится. Однако Министерство культуры Алтайского края совместно с краевыми учреждениями культуры и СМИ региона запускают несколько проектов, посвященных нашему земляку.

Так, впервые планируется организовать работу творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского». Ее участники будут учиться создавать работы в жанре видеопоэзии, а все желающие смогут следить за процессом и затем проголосовать за лучший видеоролик.

Краевой телеканал «Катунь 24» в дни празднования покажет выездное интервью с директором Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Игорем Коротковым в новых экспозициях Мемориального музея Роберта Рождественского. Напомним, 26 февраля в селе Косиха в Мемориальном музее поэта состоялось торжественное открытие трех новых выставочных залов. Смысловым ядром нового комплекса стала мемориальная экспозиция «Реликварий семьи Рождественских», которая представляет коллекцию мемориальных предметов, переданную в дар музею дочерью поэта – Екатериной Рождественской.

Еще одним подарком поклонникам творчества поэта станет телевизионный концерт песен на стихи Роберта Рождественского «Во все века». В концерте примут участие артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая и мужского вокального ансамбля краевой филармонии.

Кроме того, ГМИЛИКА презентует очередной выпуск сборника стихов Роберта Рождественского «…О времени суровом и великом». В него войдут стихи поэта о Великой Отечественной войне.

Одним из главных событий литературного фестиваля станет присуждение Губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского. В настоящее время комиссия знакомится с работами претендентов.