Против сорняков и комаров: покос в городе – это еще и борьба против насекомых

В городе продолжаются сезонные работы по выкосу травы и уничтожению комаров. Что именно делается для уничтожения кровососущих насекомых, и какие площади барнаульских газонов предстоит привести в порядок?

По мере роста

Как пояснила начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Елена Королёва, покос в городе осуществляется в полной мере, исходя из погодных условий. Общая планируемая площадь работ за сезон составит 1,6 млн кв. м.

— Ежедневно только от МБУ «Благоустройство и озеленение» и МБУ «Автодорстрой» выходит на объекты более 50 человек и 20 единиц техники, – говорит Елена Николаевна. – Данные учреждения выполнили покос примерно на 20 процентах обслуживаемой ими территории. Основные участки: сквер Кири Баева, пр. Калинина, Змеиногорский тракт, сквер на пл. Победы, ул. Малахова, пр. Космонавтов и другие. Кратность покоса в данных муниципальных учреждениях составляет от 3 до 13 раз за сезон в зависимости от объекта.

Администрации районов также проводит аналогичную работу. За последнюю неделю Железнодорожный район провел покос на площади более 50 тыс. кв. м, Индустриальный – 124 тыс. кв. м, Центральный – более 200 тыс. кв. м, Ленинский – более 158 тыс. кв. м, Октябрьский – более 120 тыс. кв. м. Скошена трава по улицам: Попова, Островского, Северо-Западной, пр. Красноармейскому, аллее в пос. Южном.

Если вам необходимо провести покос травы на придомовой территории, то стоит обратиться для этого в управляющую компанию. Предприятия на своей территории делают эту работу самостоятельно. Однако администрации районов прорабатывают вопрос с управляющими компаниями и контролируют стадии покоса совместно со всеми предприятиями и организациями.

Истребление комаров

Для борьбы с комарами комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи заключил контракт с организациями ООО «Каскадстрой» и ООО «Санитары города», которые проводят дезинсекцию водоемов. Всего необходимо обработать 12 водоемов общей площадью более 12 гектаров. В их число входят водоемы в пос. Ильича (по ул. Заозёрная), в селе Гоньба, в пос. Землянуха, в парке «Юбилейном», в пос. Черницке, а также протоки Оби, участки на реке Ляпихе и т.д. На обработку выделено порядка 500 тыс. рублей.

ООО «Каскадстрой» проводит покос прибрежной части водоемов и вырезку поросли на береговой линии. В парке Юбилейном, в микрорайоне Докучаево, в пос. Власиха работы уже выполнены.

ООО «Санитары города» обрабатывает бактицидом территорию, прилегающую к водоемам и кромку водоемов, уничтожая личинок комаров. В настоящее время они приступили к обработке на водоемах в Черницке, в Южном. Она завершится к 3 июня. В течение всего летнего сезона такая обработка будет проводиться два раза.

Работу по уничтожению личинок комаров проводят также администрации районов. Выделены средства из бюджета на покос травы и обработку территории в парках «Юбилейном», Нагорном, в скверах, местах общего пользования.

Ряд организаций и предприятий на своей территории также осуществляют покос и травят личинок комаров, чтобы те, кто там работает, могли спокойно дойти до своего рабочего места. В первую очередь это касается учреждений здравоохранения и промышленных объектов.

В случае наличия большого количества личинок, до 15 августа в городе проведут повторную дезинсекцию.