Хоббихорсинг — реальный спорт для игрушечных лошадей

Люди, занимающиеся конным спортом, иногда пересаживаются с живых лошадей на игрушечных. Забеги на них переросли в официальный вид спорта – хоббихорсинг – и объединяют все больше людей разных возрастов.

С коня – на палочку

От привычного кросса или бега с барьерами хоббихорсинг отличается не только наличием игрушечного коня – он обязывает к особой технике бега и прыжков. Спортсмен имитирует движения передних ног лошади, так что если абстрагироваться от того, что лошадь игрушечная, зрелище получается очень изящное.

Сами хорсеры не считают свое занятие детской забавой. Так, пятнадцатилетняя Юлия Диденко признается: «Хоббихорсингом я занимаюсь несколько месяцев. Бегаю с коняшкой на палочке – несколько лет».

Юлины тренировки начались со случайно найденного видео со взрослыми хоббихорсерами.

— Пыталась за ними повторить, получалось плохо, – рассказывает Юля. – Тогда я нашла тренера и начала учиться правильной технике. И рассказывать знакомым об этом виде спорта. Вообще, вполне возможно освоить его и без тренера, но я хочу не просто скакать с палочкой, а заниматься посерьезнее. В этом очень помогает мой опыт в конном спорте.

Конница с 6-летним стажем Анастасия Сопова прошлым летом упала с лошади и повредила спину. Совсем увлечение оставить не смогла и переключилась на хоббихорсинг. Сейчас она уже может вернуться к верховой езде, но не хочет: хоббихорсинг экономит и деньги, и время. А еще Настя научилась сама шить хорсов (тех самых игрушечных лошадок на палочке), и теперь даже понемногу зарабатывает.

Настины кони аккуратные и недорогие, из флиса и пряжи. Более реалистичные модели других мастеров могут стоить до 50 тысяч рублей, а самый дорогой хорс был продан недавно на благотворительном онлайн-аукционе – за него отдали более 170 тысяч рублей.

Анна Шашенина, в отличие от своих подруг, раньше не ездила верхом. Сесть на хорса, не имея опыта с живыми конями, можно, но понадобится некоторая физическая подготовка и внимательность – ведь нужно подражать движениям лошадей. Шагать, как они, вставать на дыбы – попробуйте-ка без подготовки провернуть такое на двух ногах вместо четырех!

Во дворе или квартире

При этом начать заниматься можно при минимуме условий. Разве что асфальт для тренировок не подходит: большая нагрузка на суставы, и в случае падения можно получить травмы.

Настя бегает по квартире – благо на первом этаже трехкомнатная. Юля тренируется в парке или на даче. У Ани пока нет своего хорса, поэтому она осваивает теорию, смотрит видео и пытается повторить увиденные элементы без хорса или заменяя его подручными средствами.

— Уже прыгаю свободно 65 см, с подручными средствами примерно 60 см, выше брать пока не могу, – делится результатами Анна.

Дарья Шумилина, тренер Юлии, живет в Москве. За плечами девять лет конного спорта. Хоббихорсингом увлеклась в декабре 2019 года и сразу же попала на свои первые соревнования в КСК «Измайлово». С тех пор она одержала более десятка побед, а пару месяцев назад стала тренировать других хорсеров.

— К сожалению, ездить на конюшню каждый день у меня нет возможности, так что свободное от учебы время я посвящаю хоббихорсингу, – объясняет выбор увлечения Дарья. – Но я продолжаю заниматься и конным спортом тоже хоббихорс не сможет заменить реального общения с лошадьми.

Дарья живет в частном доме, так что есть выбор – тренироваться в гостиной или во дворе, где пространство позволяет отрабатывать больше разнообразных аллюров.

— В условиях квартиры хватит пары метров до барьера и столько же после него, – отмечает тренер. – Барьеры можно собрать из любых подручных материалов. Лично я прыгаю не часто, так что мне достаточно двух стульев и швабры между ними. Но те, кто занимается конкуром, обычно делают барьеры из дерева или пластиковых труб.

Профессионально

— Чтобы заниматься хоббихорсингом просто для себя, особых требований нет. Но если речь идет о соревнованиях, то нужна хорошая физическая подготовка, – уверена Дарья. – Для участия в конкуре человек должен быстро бегать и преодолевать препятствия различной высоты – а она варьируется от 20 до 140 см. Для состязаний по выездке хоббихорсер должен быть выносливым, так как схемы зачастую довольно длинные, знать названия и технику исполнения элементов, иметь чувство ритма, уметь красиво двигаться. В выездке наиболее успешно выступают люди, занимающиеся на больших лошадях. Они чувствуют лошадь, знают, как именно она исполняет те или иные элементы, в какой последовательности ставит ноги. Это очень важно, так как основная идея хоббихорсинга заключается именно в подражании движениям лошадей.

Барнаульские хорсеры о рекордах пока не думают: в нашем городе соревнований по этому виду спорта не проводят. Но так как из-за пандемии турниры перешли в онлайн-формат, то у девчонок появилось больше материала для изучения и тренировок.

Родные к их увлечению относятся по-разному: Анина семья не понимает, на что девушка тратит силы, Настина – относится нейтрально, а Юлины родители даже помогают собирать барьеры для прыжков:

— У них свои увлечения, которые тоже кому-то могут показаться странными, у меня – свои.

Хоббихорсинг зародился в Финляндии, а распространяться по миру начал после выхода документального фильма в 2017 году. В Финляндии это увлечение для всех от мала до велика. В России и странах СНГ средний возраст хорсеров 10-15 лет. Подавляющее большинство – девушки.