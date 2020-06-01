Восьмиклассница Соня Наумова победила во Всероссийском конкурсе «Большие вызовы»

Восьмиклассница Соня Наумова победила во Всероссийском конкурсе «Большие вызовы», в награду получив возможность побывать в одном из самых уникальных образовательных центров для одаренной молодежи – «Сириусе».

Большой вызов

«Сириус» – это возможность учиться у лучших преподавателей страны, познакомиться с самыми умными сверстниками, встретить звезд и отдохнуть в Сочи, а если повезет, пожать руку самому президенту России.

— Год назад совершенно случайно увидела в новостях ролик об этом центре, и у меня появилась мечта побывать там, – рассказывает Софья Наумова, ученица восьмого класса лицея № 130 «РАЭПШ». – Меня впечатлили лаборатории, удивительные педагоги, интересные тематические смены.

Но попасть в «Сириус», пожалуй, сложнее, чем в «Артек». Путевку туда купить невозможно, а детей отбирают по реальным достижениям, причем это должны быть «выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественно-научных дисциплин, а также в техническом творчестве».

— На сайте нашла информацию про конкурс «Большие вызовы» и подумала, а почему бы не попробовать, – продолжает восьмиклассница.

Работа закипела. Софья уже много лет увлекается биологией, анатомией, с четырех лет мечтает стать врачом, как бабушка, которая работает офтальмологом. Поэтому над темой своей научной работы долго не раздумывала, решив провести исследование факторов риска нарушения зрения у подростков.

— Среди моих сверстников с каждым годом растет число тех, кто носит очки, но ведь многие из них не сидят целыми днями за компьютером или телефоном, тогда почему зрение все же ухудшается? – рассуждает Соня. – С этого вопроса я и начала свое исследование. Мы провели тестирование в первых классах и выявили различные виды нарушения зрения чуть более чем у 20% ребят, а вот уже в параллели восьмых классов этот процент увеличился в два раза. Причем многие школьники, отвечая на вопросы моей анкеты, отмечали, что они не знают, как ухаживать за своим зрением, редко кто из них соблюдает даже зрительный режим, не говоря о других рекомендациях офтальмологов. Например, доказано, что ежедневная гимнастика для глаз помогает сохранить зрение или улучшить его показатели. Речь идет о самых простых упражнениях, которые занимают не более пяти минут.

Все зависит от тебя

Вместе с мамой Ириной Николаевной Соня разработала памятку, где указала простые правила, которые помогут сохранить зоркость: зрительный режим, гимнастика для глаз, хороший сон, правильное питание и обязательные прогулки на свежем воздухе.

— В ходе исследования я наткнулась на любопытный факт: зрение у школьников чаще всего ухудшается во втором и третьем классах, – добавляет она. – Кстати, у меня самой так было! Поэтому рекомендую родителям внимательнее следить за учениками именно в этом возрасте, не бойтесь отвести свою дочь или сына к офтальмологу на осмотр после окончания четвертой четверти. Помните, изменить в лучшую сторону можно все, главное – желание и постоянная работа над собой.

Со своим исследованием Софья сначала прошла несколько туров, пока не попала в пятый, финальный, этап конкурса «Большие вызовы», на котором держать ответ пришлось уже перед экспертами центра «Сириус».

— Я рассказала, почему в нашем регионе высокий процент заболевания школьников миопией, что значат объективные и субъективные факторы риска и как можно влиять на эти факторы, – отмечает школьница. – Онлайн-тестирование длилось около трех часов, вопросы были самые разные из области генетики, математики, биологии, даже перевод научной статьи с английского языка попросили сделать. А 19 мая узнала, что попала в число призеров конкурса и приглашена к участию в июльской научно-технологической программе «Генетика, персонализированная и прогностическая медицина» в городе Сочи.

Я люблю мечтать

В этом учебном году Софья начала посещать биоквантум в детском технопарке «Кванториум.22», и здесь девушка вместе со всей командой добилась успехов. Ребята стали победителями Всероссийского конкурса «Юниквант» и получили приглашение во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивосток на образовательную смену «Кампус молодежных инноваций».

Помимо тяги к наукам, Соня пишет стихи, танцует в коллективе «Лореляй», изучает иностранные языки. С детства занимается конным спортом, где ее научили с улыбкой относиться к любым падениям, быстро вставать и начинать все заново.

— Жить без цели невозможно, вставая утром, ты думаешь, что сегодня нужно сделать, чтобы день был прожит не зря, а вечером, ложась спать, подводишь итоги, а получилось ли то, что задумала? И вот так, маленькими шагами я иду к своей мечте – стать врачом. Конечно же, без поддержки семьи многого не сделаешь, поэтому я благодарна маме за позитивный настрой, за теплые объятия и веру в мои силы.

«Сириус» – это образовательный центр, где круглый год проходят смены для самых одаренных детей России. Каждый месяц туда приезжает почти тысяча школьников от 10 до 17 лет. Смены проходят по направлениям «Спорт», «Наука» и «Искусство». Проживание, обучение, экскурсии и даже проезд до Сочи – абсолютно бесплатны.