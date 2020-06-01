Виктор Томенко отчитался о работе Правительства Алтайского края в 2019 году

28 мая состоялась 44-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания, которая прошла в очно-заочном режиме. В большом зале Парламентского центра находились руководители фракций, председатели комитетов и их заместители, а также вице-губернаторы и ряд руководителей федеральных ведомств. Руководители партийных отделений и общественных объединений смотрели трансляцию в малом зале парламента. Большая часть депутатов АКЗС, главы муниципалитетов и министры краевого Правительства участвовали в сессии по видеосвязи.

В своем выступлении Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко отметил, что 2019-й был первым полноценным годом работы нового Правительства, сформированного после выборов главы региона в 2018 году. Поэтому минувший год можно назвать периодом стабилизации всех систем управления. Кроме того, в 2019-м был дан старт национальным проектам, которые во многом определили направления развития Алтайского края на ближайшие годы.

— Алтайский край реализует 52 региональных проекта из 67, заявленных на федеральном уровне. Наибольшая сумма средств – 14 млрд руб. из 16 – в минувшем году была направлена на три крупнейших нацпроекта: «Демография», «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – отметил докладчик. – При этом федеральное финансирование лишь небольшая часть расходов консолидированного бюджета края за прошлый год, которые составили 126 млрд руб.

Большая часть бюджетных средств была направлена на реализацию социальных нужд: увеличение зарплаты бюджетникам, строительство мест в детских садах и ФАПов в сельских территориях, приобретение оборудования для больниц, улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны, обучение граждан в рамках борьбы с безработицей, создание доступной среды, внедрение социальных контрактов и другие направления.

Губернатор высоко оценил работу промышленных предприятий в минувшем году, отметив, что многие барнаульские заводы осваивают новые виды продукции и применяют в производстве передовые технологии, которые позволяют им быть конкурентоспособными не только на внутреннем рынке. Также глава региона добавил, что малый бизнес является стратегическим ресурсом в устойчивом развитии экономики и социальной сферы. Ведь почти 80% хозяйствующих субъектов региона и каждый четвертый работник заняты в сфере МСП.

— На поддержку субъектов предпринимательства в рамках мероприятий региональных проектов, в том числе на развитие сельхозкооперации, в 2019 году было направлено более 383 млн руб. Но будем улучшать условия ведения предпринимательской деятельности, в том числе путем создания новых объектов инфраструктуры, оказания прямой финансовой поддержки, используя возможности индивидуальной программы социально-экономического развития края, недавно утвержденной Правительством РФ. В текущем году на указанные цели уже предусмотрено более полумиллиарда рублей из федерального бюджета.

Отметив основные итоги развития региона в 2019 году, Виктор Томенко обратил внимание депутатского корпуса АКЗС и приглашенных на необходимость корректировки планов в 2020 году из-за развернувшейся пандемии коронавируса.

— Несмотря на то что по итогам I квартала 2020 года социально-экономические показатели являются стабильными, уже сейчас становится очевидной необходимость пересмотра и корректировки ранее утвержденных планов, – подчеркнул глава региона. – Этим мы будем заниматься, привлекая органы местного самоуправления, бизнес, общественные организации и федеральные ведомства. При этом мы должны учитывать, что все социальные обязательства перед жителями необходимо выполнить.

С отзывами на отчет Губернатора в ходе сессии выступили руководители всех фракций, отметив большую работу регионального Правительства и Губернатора, в частности, по улучшению уровня жизни и повышению социально-экономического развития в регионе.

В 2019 году на социальную поддержку населения направлено почти 22 млрд руб., что больше уровня 2018 года на 15%.