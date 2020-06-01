В Алтайском крае увеличены объемы финансирования дорожной отрасли

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев рассказал о контроле качества дорожно-строительных работ, проведенных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлые годы, планах ремонта на 2020 год и влиянии пандемии на работу пассажироперевозящих предприятий.

Опережая графики

В 2020 году на ремонт дорог Алтайского края направят более 4 млрд руб., в том числе 1,5 млрд руб. из федерального бюджета. В рамках национального проекта будет отремонтировано 33 дороги в краевой столице, 11 – в Бийске и 9 – в Новоалтайске. Благодаря теплой погоде и отсутствию дождей дорожники рано открыли строительный сезон и на данный момент идут с опережением графика на 15-20%. В Барнауле, например, на 16 улицах ведется ремонт дорожного покрытия, при этом работы на ряде объектов входят в завершающую стадию. На ул. Опытная Станция в Лебяжьем укладывают верхний слой асфальтобетона, аналогичный объем работ выполнен в Научном Городке, где обновляют сразу две улицы – Сибирскую и Магистральную.

Особое внимание в региональном Минтрансе уделяют контролю качества проведенных дорожно-строительных работ. До 1 июня будет завершен комиссионный объезд дорог, которые были отремонтированы в рамках нацпроекта в предыдущие годы.

— Спустя сезон-два появляются вопросы к качеству выполнения работ и исполнению гарантийных обязательств подрядчиками, – рассказал Александр Дементьев. – Чаще всего это проседание асфальта, температурные трещины, дефекты на обочинах и механические разрушения бордюров, полученные в результате уборки дорог. Комиссия составляет предписание и контролирует его выполнение. Более того, мы строго следим, чтобы на время выполнения ремонтных работ гарантийный срок объекта продлялся.

Тяжело, но не критично

Состояние транспортной отрасли, которая последние два месяца переживает не лучшие времена, Александр Дементьев оценил как «довольно тяжелое». По самым скромным подсчетам, пассажиропоток за этот период снизился на 30-45%, что привело к многомиллионным убыткам транспортных компаний. Но причисление предприятий автотранспортной отрасли к наиболее пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции позволило им поправить свое положение и получить помощь от государства. Так, Правительство РФ предоставило отсрочку на установку тахографов, применение контрольно-кассовых аппаратов, а главное – на уплату налогов. Всем 68 пассажироперевозящим предприятиям, работающим на территории Алтайского края, уже согласованы отсрочки. Кроме того, сейчас на рассмотрении находятся заявления от 62 организаций, относящихся к малому и среднему бизнесу, о выделении им средств на выплату зарплаты сотрудникам. Эти меры позволяют говорить о стабилизации ситуации у автопредприятий, но не у авиаперевозчиков.

— Авиапредприятие «Алтай» работает в режиме жесткой экономии, максимально сокращая затраты. Воспользоваться объявленными на федеральном уровне мерами господдержки они не могут, поскольку те рассчитаны на предприятия, обслуживающие более 1 млн пассажиров в год, у «Алтая» пассажиропоток в прошлом году вышел только за рамки 500 тыс.,– объяснил Александр Дементьев. – Ситуация на предприятии сложная: в апреле из 90 рейсов на Москву было выполнено только 30, пассажиропоток сократился на 80%. Мы надеемся, что в ближайшее время ограничения постепенно будут сниматься и авиасообщение начнет восстанавливаться.

К 2024 году показатель смертности на дорогах не должен превышать 3,7 человека на 10 тыс. человек населения.