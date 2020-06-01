Танкист на все руки: почти 30 лет ветеран труда делает город красивым и уютным

Весной этого года трактористу МБУ «Озеленение и благоустройство» Николаю Аркслебину было присвоено звание «Ветеран труда Алтайского края». В его домашнем архиве хранятся награды, почетные грамоты администрации Барнаула, благодарственные письма администраций практически всех районов города. И об уходе на заслуженный отдых Николай Фёдорович не думает.

С Николаем мы встретились в «минуту тишины» на улице Георгия Исакова, где он косил траву в сквере. «Минутой тишины» ветеран предприятия называет перерывы в работе, когда он покидает пышущую жаром кабину трактора и, отойдя в сторонку и отдыхая на ветерке, просматривает, проверяет телефон: не было ли ему звонков от руководства. Бывает, что с одного участка нужно срочно переезжать на другой.

— В «танке» звонков не слышу, – поясняет Николай Фёдорович. «Танк» Николая, трактор МТЗ-320, компактный, верткий, как раз, чтобы в городских скверах меж трех берез крутиться.

Все сам

Родом наш герой из знаменитого села Коробейниково Усть-Пристанского района. Работал в совхозе на К-700. Так бы и пахал просторные приобские поля, но…

— В конце 1980-х – начале 1990-х дела в совхозе пошли все хуже и хуже. Видно уже было, что все идет к развалу. О фермерстве тогда как-то не задумывался. Да в то время об этом только говорили, но как и что делать – никто не знал. Подумали с Валентиной моей, Егоровной, и решили перебираться в Барнаул, – рассказывает Николай о крутом повороте жизни.

Так, с 1992 года Николай трудится по одному барнаульскому адресу: ул. Ползунова, 45. Менялись названия предприятия, руководители, а работа остается. Когда Николаю приходится проезжать по Правобережному тракту, он с гордостью любуется сосенками по обеим сторонам трассы.

— В свое время я эти сосенки с мужиками сажал маленькими прутиками, а теперь здесь почти лес, барнаульцы грибы собирают, – говорит он.

За 28 лет работы на предприятии ему приходилось и высаживать саженцы, и спиливать с автовышки уже аварийные деревья, а работа пилой с автовышки требует сноровки и навыка. Занимался фигурной стрижкой живых изгородей, да много чем. Про таких людей говорят – мастер на все руки. Но главное – трактор. Весной вспашка фрезой городских цветников, летом – скашивание травы, зимой очистка тротуаров от снега. Причем на самых ответственных участках, в центре города. К трактору механиков и наладчиков тракторист не подпускает. И ремонтирует, и обслуживает сам. Кстати, когда разговор заходил о технике, тракторист то и дело называл и трактор, и косилку танком. Потом уже я узнал, что в коллективе Николая так, по-дружески зовут Танкистом. В армии он служил в бронетанковых войсках механиком-водителем среднего танка.

— Николай, почему выбрали профессию тракториста? Наверное, как шутит мой приятель, в школе плохо учились?

— Нет, я после армии в институт поступал, но срезался на математике, а потом семья, дети, работа. Не до учебы стало. Да один я, что ли, такой?

— А что это за косилка у вас? Какая-то она необычная.

— О, интересная вещь, – оживляется Николай. – Называется молотковой косилкой. Такие к нам году в 2015-м поступили. Там, под кожухом, нет ножей. Сейчас покажу, чем кошу.

Тракторист, покопавшись под водительским сиденьем, показывает мне массивную железяку, конфигурацией действительно отдаленно напоминающую молоток.

— Вот такие молотки стоят. На высоких оборотах они не только траву сбивают, если пеньки попадаются, косилка их в пыль измельчает. Да что пеньки, на улицах вдоль дорог много щебня остается после ремонта, после зимней очистки, так вот даже его дробит в крошку. Неровности рельефа выравнивает. Она у меня вот уже четыре года без ремонта. Не косилка – танк!

— Чем косили до этого?

— Или мотокосами, триммерами, или не косили вообще. Это же не так давно мода пошла на газоны, на скашивание травы.

Герой рубрики

Быть героем газетных публикаций Николаю не внове. Правда, чаще всего был он героем анонимным, но себя в газетных текстах узнавал. Дело в том, что тогда, в начале 1990-х, случай свел его с известным журналистом, собственным корреспондентом одного из крупнейших российских информагентств «ИТАР-ТАСС» по Алтайскому краю, ныне, к сожалению, покойным Валентином Павловым. Тракторист и известный журналист дружили долгие годы, до самой кончины Валентина Петровича в 2011 году.

— Вели беседы, иногда за рюмкой чая, – откровенно признается Николай. – А потом Петрович приносит, например, газету «Известия», а там статья, и почти вся о том, о чем я говорил. Написано, правда, другими словами. Мне, конечно, так не сказать. Петрович был талантище.

Слушая воспоминания Николая о дружбе с Валентином Павловым, начинаешь понимать, почему они дружили. Тракторист и журналист были на равных. Оба – мастера в своем деле.

Николай Фёдорович Аркслебин, машинист комбинированной дорожной машины 4-го разряда, по итогам работы в 2019 году награжден почетной грамотой АКЗС.