Подготовка к приемной кампании в вузах региона набирает обороты

Министерство просвещения определилось со сроками проведения ЕГЭ для одиннадцатиклассников, а в барнаульских вузах уже начали проводить пробные вступительные испытания.

Сдаем по желанию

Единый государственный экзамен в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Поэтому математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в этом угоду исключена, останется только профильная. При этом всех одиннадцатиклассников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи обязательных ЕГЭ. Пробные экзамены состоятся 29 и 30 июня. По мнению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, это позволит настроить всю систему, чтобы экзамены прошли без сбоев, а школьники, которые позже придут в кабинеты, будут чувствовать себя в безопасности. Следом за пробными экзаменами с 3 июля начнется этап очной сдачи ЕГЭ. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля – по всем предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в аттестации в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе.

Расписание ЕГЭ составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы. К слову, Министерство науки и высшего образования РФ уже внесло изменения в порядок приема в вузы страны. В соответствии с этим абсолютно все этапы взаимодействия приемных комиссий с абитуриентами переведены в дистанционный формат. Представление оригинала документа об образовании в приемную комиссию в этом году не потребуется.

Попробовать свои силы

Абитуриент имеет право подать документы в пять вузов по трем специальностям. Получается, что теоретически каждый абитуриент может быть внесен в 15 списков поступающих. Об этом не стоит забывать, когда наступит пора мониторить рейтинги.

Сегодня в каждом вузе налажен механизм проведения дней открытых дверей для выпускников школ, встреч с ректором и консультаций в онлайн-режиме. Через сайты высших учебных заведений или портал государственных услуг будет осуществляться не только подача документов для поступления, но и проведение вступительных испытаний. Чтобы понять, с какими трудностями могут столкнуться сдающие, а также проверяющие в этом случае, в вузах организуют репетицию дистанционных вступительных испытаний. Первопроходцем в этом деле стал Алтайский государственный институт культуры. Здесь работы от желающих поступить на творческие специальности, начали принимать с 15 мая.

— Мы предлагаем всем абитуриентам попробовать свои силы и принять участие в дистанционных просмотрах по тем направлениям подготовки, которые выбраны для поступления в 2020 году, – рассказывает Ольга Одинцова, ответсвенный секретарь приемной комиссии АГИК. – Для участия необходимо отправить видеозаписи выполненных конкурсных заданий или ссылки для их скачивания на указанные на нашем сайте электронные адреса. В теме письма обязательно сделать пометку «Пробные творческие испытания». Также не забыть добавить номер телефона, по которому приемная комиссия может связаться с абитуриентом.

Только за прошедшую неделю в институт поступило более 20 работ, очень активно проявляют себя дизайнеры, а также ребята, желающие учиться по направлению «Искусство народного пения».

— Много звонков идет в приемную комиссию, спрашивают, сколько по времени должно занимать выступление, как записать, что лучше исполнить, – продолжает Ольга Вячеславовна. – Мы открыты для всех, мы готовы ответить на любые вопросы, потому что понимаем, насколько непривычно оказаться в такой ситуации сегодняшним абитуриентам.

Все работы будут просмотрены специалистами экзаменационной комиссии и проанализированы на предмет правильного выполнения конкурсных заданий. После этого каждый автор получит рекомендации, чтобы подготовиться уже непосредственно к испытаниям, расписание которых будет известно чуть позже. Пробные работы АГИК будет принимать до 15 июня.

Не только школьники

25 мая в опорном Алтайском государственном университете провели репетицию вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, которые будут организованы для иностранных граждан, выпускников ссузов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

— В отличие от выпускников школ, поступающих по результатам ЕГЭ, данные категории абитуриентов имеют право поступать в вузы по результатам внутренних испытаний, – уточнил ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Иван Назаров. – Ранее тестирование проводилось очно в аудиториях корпуса «Д», теперь оно будет реализовано дистанционно, с помощью Открытого образовательного портала университета, который станет главным инструментом для проведения такого рода экзаменов.

Скорее всего, вступительные испытания для поступающих на бакалавриат в АлтГУ состоятся в первую неделю августа. Точное расписание появится чуть позже, приемная кампания стартует 19 июня. До этой даты в вузе планируется провести целую серию обучающих семинаров для сотрудников. Все необходимые инструкции, которые помогут детям успешно сдать вступительные испытания, будут размещены на Открытом образовательном портале и сайте вуза.

Приемная кампания 2020

Какие документы нужны:

Заявление, в котором нужно указать направления подготовки (не более трех).

Сканы или фото своих документов.

Заявление о согласии на зачисление.

Абитуриент должен дать обязательства в течение первого года обучения представить оригинал документа об образовании и пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.

Как их подать:

Через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» посредством портала Госуслуг.

На официальных сайтах вузов.

Для проведения идентификации личности каждому участнику нужно будет в камеру показать разворот документа, удостоверяющего личность рядом со своим лицом.

В 2020 году прием документов в высшие учебные заведения стартует 20 июня и завершится 17 августа.