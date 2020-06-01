Как выглядят улитки под микроскопом и почему сосны такие высокие – знают юные исследователи Барнаула

Июнь 01 15:30 2020

В краевой столице подвели итоги городских конкурсов «Юный исследователь» и «Мы по радуге идем», участниками которых стали сотни барнаульских дошколят.

Алина Кучина теперь знает все об улитках.
Фото из архива семьи Кучиных

Улитки под микроскопом

Почему сосновые шишки перед дождем закрываются и как рождается самый настоящий мультфильм? Маленькие ученые Барнаула поделились своими экспериментами в рамках конкурса «Юный исследователь». Организатором выступил городской комитет по образованию и МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».

– В этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, финал пришлось провести не совсем обычно, – рассказывает методист центра «Потенциал» Оксана Сазонова. – Все финалисты направили на суд жюри видеозаписи выступления с докладами по своим исследовательским работам. Эксперты внимательно ознакомились с каждым проектом и поставили свои оценки. Конечно, не хватило живого общения с ребятами, ведь всегда интересно наблюдать за их презентациями, следить за эмоциями, удивляться, порой, весьма оригинальным ответам.

Но, несмотря на дистанционный формат, конкурс состоялся, и лучшие работы были оценены по достоинству. Четыре проекта признаны победителями, остальные получили дипломы участника конкурса. В числе лучших оказалась юная исследовательница Алина Кучина, воспитанница детского сада № 261. Алина вместе с папой узнала, как появились улитки в ее аквариуме.

— Зимой мы с папой купили растения, которые посадили в аквариуме, – рассказывает победительница. – Когда пригляделись, то увидели, что на листиках есть какие-то белые точки. Мы за ними стали наблюдать через лупу. Каждый день точки становились больше, а через несколько дней появились улитки. Всего их было пять штук. Они медленно двигались, шевеля при этом усиками. При возникновении опасности прятались в свой домик. Мы заметили, что питаются они остатками корма для рыбок, мелкими водорослями, растущими на стенках и камнях, а также загнившей травой. Вот так они появились у нас вместе с растениями из зоомагазина. А еще я поняла, что они очень маленькие и обращаться нужно с ними бережно, как и с любыми живыми существами.

Папа, Игорь Юрьевич, помогал дочери во всем: рассказал о жизни улиток, помог рассмотреть отдельную особь под микроскопом.

— Она у нас очень любознательная девочка, после того, как в доме появился микроскоп, мы проводим различные наблюдения, рассматриваем листики, камешки, цветы, – отмечает Игорь Кучин. – Исследование жизни улиток тоже оказалось интересным, даже для меня, а победа окрылила дочь. Теперь она мечтает о телескопе, хочет изучать звездное небо.

А вы знаете?

Коля Попов из детского сада № 166 вместе с воспитателем и родителями провел не менее значимое исследование. Он изучал сосны.

— У нас во дворе дома растут две очень красивые сосны, оказывается, они из ленточного бора, – говорит Николай. – Еще я узнал, что сосна может сама себя вылечить. К примеру, на нашей появилась трещина, возле которой образовалась липкая смола. Мама объяснила, что дерево само себя лечит, закрывая рану липким клеем от разных микробов. Да и шишки необычны: если идет дождь, то они закрывают свои чешуйки, а в солнечную погоду – раскрывают. А еще мы побывали в бору, где растет много сосен. Знаете, почему ветви у них находятся так высоко? Оказывается, солнечного света в бору хватает не всем деревьям, поэтому нижние ветки засыхают и отламываются. Возле дома они другие! Здесь растения развесистые, потому что растут далеко друг от друга и им достаточно солнечного света.

Они еще такие маленькие, но уже умеют удивлять даже взрослых! Дарина Гарипова, Андрей Напалков, Настя Субочева показали мультфильмы, которые сделали вместе с воспитателем детского сада № 78 Людмилой Хакимовой.

— Каждый ребенок, это исследователь и только от взрослых зависит, сможет ли малыш раскрыть свои способности или нет, – убеждена Людмила Хакимова. – Сначала в группе мы изучили вопрос создания мультфильмов, рассмотрели, какие бывают и чему они нас учат. Затем решили создать свои. Придумали сюжеты, а героев сделали из подручных средств. Это очень кропотливая работа, ведь для минутного видео нам понадобилось сделать более 100 кадров! К участию привлекали и родителей, которые дома помогали деткам делать героев интересными.

Члены жюри остались довольны работами, отметив, что подобные конкурсы дают возможность раскрывать таланты в дошкольной среде и познакомить детей с исследовательской деятельностью. Все участники и победители получили ценные призы и дипломы.

Мы по радуге идем

Вместе с этим, в городе прошел еще один не менее интересный конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных учреждений «Мы по радуге идем». И тоже в дистанционном формате.

— В этом году организаторами конкурса, в роли которых выступает детский сад № 56 и наш центр, было принято рекордное количество заявок – около 250, – отмечает методист центра «Потенциал» Оксана Сазонова. – Самой многочисленной номинацией стала тема, посвященная 75-летию Победы, а наибольшее число участников пришлось на возрастную категорию от 6 до 7 лет.

По словам Людмилы Гордеевой, заведующей детским садом № 56, в этом году педагоги и родители проявили креативность в оформлении видеофрагментов, создании сценического образа, формировании литературного произношения, выразительности речи юных чтецов. Около 20 человек стали победителями в разных номинациях конкурса, все остальные получат дипломы участников.

Оксана Сазонова: «Мы предлагаем горожанам насладиться детским творчеством, посмотрев самые эмоциональные и яркие видеовыступления чтецов на сайте детского сада № 56 в разделе «Детское время онлайн». Также можно проголосовать за понравившееся выступление. Победитель онлайн-голосования получит сертификат на посещение сенсорной комнаты гало-оздоровления «Умка».
больше новостей

Похожие новости

200 барнаульских первоклассников получили канцелярские принадлежности от городской администрации

200 барнаульских первоклассников получили канцелярские принадлежности от городской администрации

121 школа будет отремонтирована этим летом за счет средств городского бюджета

121 школа будет отремонтирована этим летом за счет средств городского бюджета

В Алтайском крае стартует акция «Снежный десант»

В Алтайском крае стартует акция «Снежный десант»