Как выглядят улитки под микроскопом и почему сосны такие высокие – знают юные исследователи Барнаула

В краевой столице подвели итоги городских конкурсов «Юный исследователь» и «Мы по радуге идем», участниками которых стали сотни барнаульских дошколят.

Улитки под микроскопом

Почему сосновые шишки перед дождем закрываются и как рождается самый настоящий мультфильм? Маленькие ученые Барнаула поделились своими экспериментами в рамках конкурса «Юный исследователь». Организатором выступил городской комитет по образованию и МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».

– В этом году из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, финал пришлось провести не совсем обычно, – рассказывает методист центра «Потенциал» Оксана Сазонова. – Все финалисты направили на суд жюри видеозаписи выступления с докладами по своим исследовательским работам. Эксперты внимательно ознакомились с каждым проектом и поставили свои оценки. Конечно, не хватило живого общения с ребятами, ведь всегда интересно наблюдать за их презентациями, следить за эмоциями, удивляться, порой, весьма оригинальным ответам.

Но, несмотря на дистанционный формат, конкурс состоялся, и лучшие работы были оценены по достоинству. Четыре проекта признаны победителями, остальные получили дипломы участника конкурса. В числе лучших оказалась юная исследовательница Алина Кучина, воспитанница детского сада № 261. Алина вместе с папой узнала, как появились улитки в ее аквариуме.

— Зимой мы с папой купили растения, которые посадили в аквариуме, – рассказывает победительница. – Когда пригляделись, то увидели, что на листиках есть какие-то белые точки. Мы за ними стали наблюдать через лупу. Каждый день точки становились больше, а через несколько дней появились улитки. Всего их было пять штук. Они медленно двигались, шевеля при этом усиками. При возникновении опасности прятались в свой домик. Мы заметили, что питаются они остатками корма для рыбок, мелкими водорослями, растущими на стенках и камнях, а также загнившей травой. Вот так они появились у нас вместе с растениями из зоомагазина. А еще я поняла, что они очень маленькие и обращаться нужно с ними бережно, как и с любыми живыми существами.

Папа, Игорь Юрьевич, помогал дочери во всем: рассказал о жизни улиток, помог рассмотреть отдельную особь под микроскопом.

— Она у нас очень любознательная девочка, после того, как в доме появился микроскоп, мы проводим различные наблюдения, рассматриваем листики, камешки, цветы, – отмечает Игорь Кучин. – Исследование жизни улиток тоже оказалось интересным, даже для меня, а победа окрылила дочь. Теперь она мечтает о телескопе, хочет изучать звездное небо.

А вы знаете?

Коля Попов из детского сада № 166 вместе с воспитателем и родителями провел не менее значимое исследование. Он изучал сосны.

— У нас во дворе дома растут две очень красивые сосны, оказывается, они из ленточного бора, – говорит Николай. – Еще я узнал, что сосна может сама себя вылечить. К примеру, на нашей появилась трещина, возле которой образовалась липкая смола. Мама объяснила, что дерево само себя лечит, закрывая рану липким клеем от разных микробов. Да и шишки необычны: если идет дождь, то они закрывают свои чешуйки, а в солнечную погоду – раскрывают. А еще мы побывали в бору, где растет много сосен. Знаете, почему ветви у них находятся так высоко? Оказывается, солнечного света в бору хватает не всем деревьям, поэтому нижние ветки засыхают и отламываются. Возле дома они другие! Здесь растения развесистые, потому что растут далеко друг от друга и им достаточно солнечного света.

Они еще такие маленькие, но уже умеют удивлять даже взрослых! Дарина Гарипова, Андрей Напалков, Настя Субочева показали мультфильмы, которые сделали вместе с воспитателем детского сада № 78 Людмилой Хакимовой.

— Каждый ребенок, это исследователь и только от взрослых зависит, сможет ли малыш раскрыть свои способности или нет, – убеждена Людмила Хакимова. – Сначала в группе мы изучили вопрос создания мультфильмов, рассмотрели, какие бывают и чему они нас учат. Затем решили создать свои. Придумали сюжеты, а героев сделали из подручных средств. Это очень кропотливая работа, ведь для минутного видео нам понадобилось сделать более 100 кадров! К участию привлекали и родителей, которые дома помогали деткам делать героев интересными.

Члены жюри остались довольны работами, отметив, что подобные конкурсы дают возможность раскрывать таланты в дошкольной среде и познакомить детей с исследовательской деятельностью. Все участники и победители получили ценные призы и дипломы.

Мы по радуге идем

Вместе с этим, в городе прошел еще один не менее интересный конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных учреждений «Мы по радуге идем». И тоже в дистанционном формате.

— В этом году организаторами конкурса, в роли которых выступает детский сад № 56 и наш центр, было принято рекордное количество заявок – около 250, – отмечает методист центра «Потенциал» Оксана Сазонова. – Самой многочисленной номинацией стала тема, посвященная 75-летию Победы, а наибольшее число участников пришлось на возрастную категорию от 6 до 7 лет.

По словам Людмилы Гордеевой, заведующей детским садом № 56, в этом году педагоги и родители проявили креативность в оформлении видеофрагментов, создании сценического образа, формировании литературного произношения, выразительности речи юных чтецов. Около 20 человек стали победителями в разных номинациях конкурса, все остальные получат дипломы участников.

Оксана Сазонова: «Мы предлагаем горожанам насладиться детским творчеством, посмотрев самые эмоциональные и яркие видеовыступления чтецов на сайте детского сада № 56 в разделе «Детское время онлайн». Также можно проголосовать за понравившееся выступление. Победитель онлайн-голосования получит сертификат на посещение сенсорной комнаты гало-оздоровления «Умка».