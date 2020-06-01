Барнаульская команда школьников стала победителем краевого этапа Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности

Учащиеся городской школы № 132 приступили к подготовке к главному этапу Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, который пройдет этим летом в лагере «Орленок».

Региональный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности проходил в Алтайском крае с 25 по 27 мая. Три дня более 50 старшеклассников из разных уголков региона боролись за звание победителей. Финансовый бой проходил в формате лично-командного соревнования по решению кейсов и задач по тематике финансовой грамотности. Испытания проходили в онлайн-формате на дистанционной платформе Zoom.

— Для меня это первый опыт участия в подобных конкурсах, – признается Максим Васильков, ученик уже 11-го класса школы № 132. – Было очень волнительно, а подготовка к чемпионату шла на самом серьезном уровне. Даже ОГЭ в прошлом году мне показались мелочью по сравнению с мозговым штурмом, который прошли перед «боем». Но это стоило того, победа на уровне края, предстоящая поездка в «Орленок», ну а самое главное – это знания, я теперь умею выбирать вклад в банке, знаю, что такое пролонгация, налогообложение и для чего нужно страховать свое имущество.

Чемпионат стартовал еще зимой. Сначала был школьный отбор, затем муниципальный и краевой. Кстати, это не первая победа в данном направлении у 132-й. Три года назад сестры Мария и Наталья Мельниковы стали победительницами международного финансового конкурса «Глобальный финансовый класс», а наградой для них стала поездка в Гамбург и участие в саммите «Большой двадцатки».

— С 2014 года мы участвуем в проекте финансовой грамотности, который предполагает ведение курсов для разного возраста детей и родителей, – рассказывает директор школы № 132 Инна Борисенко. – Вместе с этим мы постоянно участвуем во всех мероприятиях, которые нам предлагают под эгидой Министерства финансов. У нас проходят диспуты на тему: «С какого возраста нужно зарабатывать?», «Как грамотно строить бюджет семьи?» и т.д. Напомню, школе предоставлен учебный комплект, который включает в себя пособия для детей, родителей и педагогов. Поэтому у нас идет семейное образование в плане финансового просвещения. И к этому чемпионату мы готовились сообща, вместе с руководителем команды, Ларисой Колтковой, ребятам помогали учителя математики, наш бухгалтер и родители, которые заняты в банковской сфере.

Более 3000 подростков из 45 городов России уже стали участниками чемпионата.

Всего на краевой уровень вышло девять команд, Барнаул представляли школы № 132 и 55. Оба коллектива вышли в полуфинал и продолжили коммуникативные бои по финансовой грамотности с командой из Косихинской школы.

— Темы поднимались обширные, это и страхование, и кредитование, и налогообложение, – отмечает участница Лиза Ветрова. – В полуфинале предстояло не просто решать экономические задачи, но и участвовать в дебатах. Это оказалось очень волнительно, ведь такие испытания подразумевают две позиции: за и против, и каждой команде нужно было найти такие убедительные доводы, чтобы отстоять свою точку зрения.

— А задачи были очень даже жизненными, – дополняет Максим. – К примеру, какой вклад можно посоветовать девушке, которая хочет накопить на кухонный гарнитур.

В рамках конкурса ученики создали видео «6 советов от Рокфеллеров», в котором они дали финансовые рекомендации для всех: «Хочешь стать богатым? Думай, что ты уже богат!», «Следите за сохранностью ваших денег, конечно, если они у вас есть», «Счастье не в деньгах, счастье в вашей банковской ячейке», – говорят ребята.

— Команда у меня в этом году подобралась очень сильная, ребята просто молодцы, – подчеркивает Лариса Колткова, руководитель команды, учитель географии школы № 132. – Колоссальная подготовка была проделана, и результат порадовал всех, он не просто прибавил уверенности ученикам в своих силах, победа еще и дала опыт ведения дебатов, опыт решения экономических задач, с которыми они могут столкнуться в жизни. А ведь вопросы поднимались порой сложные, такие на олимпиадах встречаются или в ЕГЭ за 11-й класс.