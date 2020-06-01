Александр Майдоров о масочном режиме, уличной торговле, дачных и велокражах

26 мая начальник УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров провел прямую линию для читателей «Вечернего Барнаула».

Масочный режим

— Здравствуйте. Александр Сергеевич, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел масочный режим. Вы как-то проверяете, насколько люди его соблюдают? Куда сейчас можно ходить только в маске?

— Согласно Указу Губернатора Алтайского края от 8 мая 2020 года № 77 «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания», определены места, где граждане обязаны находиться в масках. На остановках, в общественном транспорте, в такси, в магазинах, аптеках, местах общественного питания, при посещении предприятий сферы услуг, таких как парикмахерские, ремонтные мастерские; организаций, где выдают справки и оформляют документы. Ежедневно сотрудники занимаются контролем за соблюдением всех ограничений. С начала пандемии в полтора раза увеличено количество сотрудников полиции на улицах краевой столицы.

— А если я зайду, допустим, в магазин без маски, меня оштрафуют?

— В случае обнаружения в одном из вышеназванных мест гражданина без медицинской маски первоначально мы проводим профилактическую беседу, то есть действуем путем убеждения. Но если гражданин сознательно нарушает указ Губернатора, то сотрудники полиции составляют административный протокол по ч. 1 ст. 20.6 прим. 1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». За данное нарушение предусмотрено как предупреждение, так и штраф на физических лиц от 1 до 30 тыс. руб., на усмотрение суда.

Кража на даче

— У нас на дачном участке произошла кража. Наши охранники заявили, что они в целом охраняют садоводство, а за имущество на участках материально не отвечают. Насколько это правильно с точки зрения закона?

— Вам надо посмотреть договор между садоводческим товариществом и вашим охранным предприятием. В нем прописываются все условия: за что отвечают охранники, возложена ли на них материальная ответственность. В некоторых садоводствах охранники отвечают только за соблюдение общественного порядка или за соблюдение пропускного режима. С заявлением о краже стоит обратиться в отдел полиции, и мы обязательно разберемся в ситуации.

— Скажите, а обычно вы находите вещи, похищенные с дачных участков?

— В текущем году количество краж в садоводствах несколько снизилось по сравнению с уровнем прошлого года. Это связано с профилактической работой, проводимой сотрудниками полиции, организацией охраны самими садоводческими товариществами с использованием услуг частных охранных предприятий и сторожей. Перед началом дачного сезона участковые уполномоченные полиции принимали участие в собраниях садоводческих товариществ, вносили предложения председателям садоводств для обеспечения охраны.

Зимой мы патрулировали садоводства на снегоходах. Выявляли лиц без определенного места жительства, проживающих в заброшенных дачных домиках. Проверяли места сбыта похищенного. Также в 2019 году сотрудниками полиции была проделана работа, в результате которой были задержаны подозреваемые в серии краж из садоводств. И это тоже поспособствовало снижению уровня преступности.

Пляжи-нелегалы

— Александр Сергеевич, пляжи в городе пока не открылись. Но народ уже отдыхает и на городском пляже, и в других местах, где купаться вообще нельзя. Вы за этим как-то будете следить?

— Ежегодно с началом купального сезона мы осуществляем охрану общественного порядка на городском пляже. Это плановая работа. Как только открывается сезон, выставляем наряд полиции. Купание в запрещенных местах пресекаем. Буквально на прошлой неделе мы провели совместный рейд с городской администрацией и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю. В результате рейда правоохранители провели разъяснительные беседы с гражданами о необходимости соблюдения режима самоизоляции и опасности купания в неразрешенных местах.

— Я вдова сотрудника органов внутренних дел. В прошлом году у меня умер муж. Слышала, что предусмотрена компенсация на установку памятника. Это действительно так?

— Для действующих сотрудников органов внутренних дел, для сотрудников, вышедших на заслуженный отдых, а также для членов их семей законодательством предусмотрены различные социальные гарантии. Конкретно по вашей ситуации мы разберемся и отправим вам письменный ответ.

— Александр Сергеевич, я много передвигаюсь по городу на велосипеде. Но боюсь оставлять его без присмотра у магазинов. Скажите, воровать велосипеды уже начали в этом году?

— После схода снега и наступления теплой погоды мы начали регистрировать кражи велосипедов из подъездов, от магазинов. Но их не так много в этом году. Всплеска не наблюдается. В среднем за неделю происходит от двух до пяти краж.

Мы постоянно проводим профилактические мероприятия, останавливаем граждан, которые передвигаются по городу на велосипеде, проверяем номер на раме, чтобы выяснить, не находится ли он в розыске. Каждый день проверяем от 30 до 50 велосипедов.

Напомню, что не следует оставлять свои транспортные средства в общедоступных местах без присмотра. Если же подобной ситуации не избежать, необходимо использовать противоугонный замок или надежный трос. Нелишним будет перед парковкой проверить наличие камер видеонаблюдения. При покупке необходимо сохранять документы, паспорт на велосипед, где указан серийный номер. В случае кражи это поможет найти и опознать ваш велосипед.

2000 материалов о нарушении режима самоизоляции составили с момента его введения по краю.