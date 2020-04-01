В связи с распространением коронавируса инфекционные госпитали будут работать в шести городах Алтайского края

В регионе предусмотрено создание инфекционных госпиталей, которые будут располагаться в отдельно стоящих корпусах больниц.

В целях профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции профильные госпитали будут развернуты в городских больницах № 4, № 5 и № 11 Барнаула, а также в горбольнице № 2 Бийска, горбольнице имени Леонида Литвиненко Новоалтайска, горбольнице № 3 Рубцовска, Каменской центральной районной больнице и в медсанчасти № 128 города Ярового.

Ряд других медицинских организаций региона также готовы в случае необходимости перепрофилировать свои отделения в инфекционные. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Нормативным документом предусматривается обязательная госпитализация граждан с клиническими признаками новой коронавирусной инфекции, а также пациентов с тяжелой клинической картиной и нетипичным течением ОРВИ, внебольничных пневмоний и иных заболевших, относящихся к группе риска – людей старше 60 лет, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

В медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определены медработники, ответственные за консультацию граждан, прибывших из-за рубежа, контактных с больными новой коронавирусной инфекцией и медработники, ответственные за сбор биологического материала от пациентов с признаками инфекции.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края отмечают, что по оперативной информации в крае лабораторно подтверждены три случая заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 31 марта, на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1828 жителей края.