Указ Губернатора Алтайского края о мерах по предупреждению завоза и распространения COVID-19

Во вторник, 31 марта, в соответствии с поручениями Председателя Правительства РФ Губернатор Виктор Томенко подписал новый указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Указ уже вступил в силу.

Подписанный указ ужесточает режим самоизоляции в Алтайском крае. Так, ранее в регионе были временно приостановлено проведение культурных, спортивных, просветительских и прочих массовых мероприятий, гражданам было предписано прекратить посещение ТРЦ, парков, кинотеатров, игровых комнат. В связи с нарастающими рисками распространения коронавируса к этим мерам добавлены и более строгие.

Указом Губернатора временно приостанавливается работа торговых, торгово-развлекательных центров и других объектов розничной торговли, за исключением аптек и некоторых магазинов: продуктовых, хозяйственных (с товарами первой необходимости), зоомагазинов, салонов связи, магазинов автозапчастей.

В соответствии с указом главы региона жителям Алтайского края предписано не покидать места проживания (пребывания), за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, следования к ближайшему магазину за товарами первой необходимости, выгула животных и выноса мусора до ближайшего места накопления.

Указ опубликован на официальном сайте Алтайского края.

Полный текст указа: