Простые правила помогут вам спасти жизнь человека, страдающего от приступа эпилепсии

Детский невролог-эпилептолог городской детской больницы № 1 Ольга Санина рассказала о симптомах эпилепсии и о том, как можно помочь страдающему от приступа человеку.

Один процент жителей мира в той или иной мере болеет эпилепсией. В Алтайском крае примерно такая же статистика.

— Эпилепсия очень многолика, существует порядка 50 видов этой болезни, и проявляется она по-разному. У кого-то происходят классические эпилептические припадки, распознать которые легко сможет даже неспециалист. У других проявляются так называемые замирания, когда кажется, что ребенок просто завис, уставившись в одну точку, задумался и отключился. На самом деле у него в этот момент происходят сложные биохимические процессы мозга и полное отключение сознания. И дома, и в школе в такие моменты начинают понимать: что-то с ребенком не так. Состояние ухудшается, приступы могут повторяться. Чаще всего на этом этапе родители начинают обращаться за помощью к специалистам, – отмечает Ольга Санина.

Распознать болезнь

При первых подозрениях на эпилепсию необходимо обратиться к врачу. Эксперт рекомендует:

— Начать можно с участкового невролога. Это поможет, если болезнь подтвердится, вовремя начать терапию и сделать дальнейшую жизнь ребенка полноценной. Врач изучит состояние ребенка, выдаст направления на дополнительные методы исследования и, по совокупности всех факторов, выявит или опровергнет диагноз.

Диагностику в Барнауле проводят в Краевом клиническом центре охраны материнства и детства и Диагностическом центре.

Электроэнцефалография и МРТ головного мозга – это два ключевых исследования при эпилепсии. В первом случае исследуется электрическая активность головного мозга, по результатам изменений которой врач может определить характер и природу расстройств у пациента. Магнитно-резонансная томография помогает эпилептологу увидеть строение головного мозга и определить поврежденные участки, в которых генерируется приступ. Эти участки могут оказаться, к примеру, опухолями, врожденными аномалиями, изменениями после травм и нарушений кровообращения.

— Дополнительно врачи могут направить пациента на исследования, позволяющие исключить соматическую патологию, способную привести к похожим последствиям. Ведь бывает так, что пороки развития сердца приводят к судорогам, и они никакого отношения к эпилепсии не имеют, – констатирует Ольга Олеговна.

26 марта в мире известен как «фиолетовый день» — день больных эпилепсией. Ежегодно 26 марта медики призывают всех жителей планеты обратить внимание на многоликую болезнь – эпилепсию.

Бояться не нужно

Вид больного в момент приступа пугает людей. К эпилептикам порой относятся как к душевнобольным – со страхом и пренебрежением. Но это заболевание не влияет ни на психику, ни на интеллект. Эксперт отмечает:

— Состояние пациентов зависит от формы, в которой протекает болезнь. При наследственной форме такие пациенты учатся в школе, это социально адаптированные дети с хорошим интеллектом.

Болезнь накладывает лишь ряд ограничений при выборе профессии. С эпилепсией не совместимы открытый огонь, близость движущих механизмов, работа на высоте, вождение автомобиля, – все то, где в момент приступа человека может подстерегать дополнительная опасность.

— Цель любой противосудорожной терапии – контроль над болезнью. Как правило, пациенту назначаются три-пять препаратов, которые пьются строго по часам. Пациентам с достигнутым контролем над приступами вполне можно заниматься физкультурой, смотреть телевизор, работать на компьютере.

Также больному эпилепсией, как, впрочем, и другим детям, необходимо обязательно высыпаться и ограничить время, проводимое за гаджетами.

Медики отмечают, что в большинстве случаев, строго соблюдая все предписания врача, выполняя назначения, принимая лекарства и соблюдая правильный режим дня, с этим заболеванием можно жить полноценной, счастливой жизнью.

Как помочь человеку в момент приступа?

Если в вашем присутствии кому-то стало плохо, то, прежде всего, необходимо вызвать скорую помощь. Ведь судороги – это не обязательно эпилепсия, да и приступ может развиваться по-разному.

Главное – не дать человеку удариться. Постараться поймать его, поддержать, опустить на пол или усадить на лавочку. Если человек в момент приступа находится рядом с проезжей частью или водоемом, то необходимо оттащить его от опасного места, взяв под мышки и приподняв голову. Важно придерживать голову человека, чтобы он, находясь в бессознательном состоянии, не нанес себе травм.

Лучше всего уложить пострадавшего немного набок. Такое положение будет наиболее безопасно в случае возможного отхода рвотных масс.

Если челюсти человека плотно сомкнуты, даже не пытайтесь разжать их силой.

Если рот открыт, можно вставить между зубами свернутый жгутиком кусочек материи – это предотвратит прикусывание языка, щек и повреждение зубов. Ни в коем случае не стоит вставлять между зубами пострадавшего жесткий предмет – ложку, вилку и другие. Вы сломаете человеку зубы – сила их сжатия во время судорог велика.