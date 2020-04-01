Программы ансамбля «КамерАнс» выходят за рамки традиционных форматов

Если кто-то считает, что камерная классическая музыка доступна лишь ограниченному, подготовленному кругу взрослой и детской публики, то ему стоит побывать на концертах инструментальной капеллы в ГФАК, чтобы убедиться в обратном. Выступления «КамерАнса» буквально завораживают слушателя.

История о верном сердце

В один из мартовских выходных концертный зал филармонии заполнили дети, а также их родители. Именно на семейный формат и рассчитаны большинство программ «КамерАнса». На этот раз смотрели и слушали маленькую музыкальную историю «Верное сердце». Она создана по мотивам «Русалочки» Г.Х. Андерсена – сказки, которая за свои почти два века не только не устарела, но и стала еще более популярной. «КамерАнс» позволил взглянуть на эту добрую историю о безграничной любви юной Русалочки к принцу совершенно по-новому. Волнующая музыка Элгара, Моцарта, Вивальди, Респиги, Дженкинса, Бриттена звучит то пронзительно–лирически, то щемяще-грустно, то загадочно-фантастически. Даже серебристо-бирюзовые концертные костюмы музыкантов погружают в мир любимой дочери Морского Царя. Ведущая (актриса Галина Зорина) и Русалочка (ее роль исполняет юная Катя Кривошеева) передают яркие страницы сказочной истории. А на экране задника сцены штрих за штрихом создает удивительные мимолетные образы мастер песочной анимации Ирина Казанцева. Сидящие в зале едва успевают уловить быстро меняющиеся контуры гор и моря, силуэты жителей подводного царства и людей на берегу. В этих штрихах – столько чувственной экспрессии! Глядя на экран, слушая музыку, ты чувствуешь, как меняется настроение Русалочки, как она мечтает, любит, страдает, жертвует собой, обретая душевное бессмертие.

Музыка смолкает, а воодушевленные зрители долго аплодируют и не спешат покинуть зал. Кстати, история о Русалочке была первым опытом молодого камерного коллектива. Нынешняя версия стала более яркой, музыкально насыщенной и объемной.

И слух, и зрение, и эмоции

Все происходящее на сцене – не просто концерт, это многослойное представление, включающее в себя музыку, художественное слово, элементы театрализации и песочную анимацию.

«КамерАнс+» – именно так значатся подобные программы в афише ансамбля. Приплюсовать к музыкальному исполнению, помимо уже названных видов искусства, инструментальная капелла может и многое другое: хореографические сцены и звучание органа, соло духовых инструментов и фортепиано, живопись мастеров и тематический видеоряд.

Например, в одной из программ «Гармония красок» для иллюстрации музыки были использованы произведения известного барнаульского художника Михаила Будкеева, в том числе и пейзажи Барнаула.

В программе по сказу Павла Бажова «Серебряное копытце», премьера которой состоялась в прошлом сезоне, помимо художественного слова и песочной анимации были элементы интерактива со зрителями – ансамбль народной песни «Вечерки» устраивал настоящие святочные гуляния. А в спектакле «Странички дневника» по мотивам сюиты «Карнавал животных» музыку Камиля Сен-Санса иллюстрировал своим пластическим рисунком ансамбль современного танца «Вереск» (постановщик танца Анна Рыжкина, руководитель коллектива Ольга Вернигора — Алтайский государственный институт культуры). Благодаря артистизму и выразительной пластике танцовщиков дети легко узнавали повадки животных, живо реагировали на шутки главного героя, директора школьного музея, роль которого исполнял артист Юрий Антипенков. «КамерАнс» расширил озорную музыкальную картину зоологических фантазий, добавив в общую канву спектакля задорный канкан Жака Оффенбаха.

К слову, эта постановка была осуществлена по Губернаторской программе «Эстетическое воспитание детей и молодежи средствами искусства» в рамках Всероссийского Года театра.

Замечательное музыкальное послевкусие оставил у слушателей совместный концерт «КамерАнса» с московским гобоистом Алексеем Балашовым «Два гения – отец и сын. Иоганн Себастьян Бах. Карл Филипп Эммануил Бах», дирижировал Дмитрий Лузин. Удивительно наполненной и душевной оказалась программа «Три века камерной музыки», где звучали Гендель, Бах, Вивальди, Россини и другие классики.

Государственная филармония Алтайского края в период ограничений по коронавирусу перешла на онлайн-трансляции.

Заняли свою нишу

Как рассказывает создатель и художественный руководитель инструментальной капеллы Марина Нехорошева, появление «КамерАнса» летом 2012 года в Барнауле было вполне закономерно – в городе и регионе практически не было академических камерных ансамблей, поэтому многие классические произведения оказывались недоступными для слушателей. Между тем струнников, способных исполнять такую музыку, было достаточно – скрипачей, альтистов и виолончелистов готовят Алтайский государственный музыкальный колледж и кафедра инструментального исполнительства АлтГУ. Их выпускники и стали основой нового коллектива, а впоследствии они были приняты на работу и в симфонический оркестр.

Мобильный коллектив из 12 музыкантов мог выступать не только в концертном зале филармонии, но и на вернисажах, в музеях, выезжать в районы.

— В филармонии мы сначала выступали в малом зале, в камерной обстановке, – вспоминает Марина Юрьевна. – Но в скором времени у нас появилась своя аудитория, оказалось, что исполняемая капеллой музыка очень востребована. Да и новые формы с привлечением солистов, артистов, художников, танцоров требовали больше места на сцене. И теперь «КамерАнс», имея обширный репертуар, выступает в большом зале. Пользуются популярностью концерты старинной и классической музыки. В них солируют орган, гобой, флейта, вокал, арфа и другие музыкальные инструменты.

Ансамбль сотрудничает с такими известными барнаульскими музыкантами, как Ольга Савина, Вячеслав Жуков, Максим Попадыч, Сергей Будкеев и другими. С большим успехом проходят мини-спектакли с участием песочной анимации, классические концерты, программы из цикла «КамерАнс+».