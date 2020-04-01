Посев рассады на подоконнике: шпаргалка садоводу

Когда сеять томаты, перцы и прочие огородные культуры? Кандидат сельскохозяйственных наук, садовод с полувековым стажем Иван Пучкин делится своими садовыми секретами.

Раньше посеешь – позже пожнешь

Не утихают садовые споры, когда начинать сев на подоконнике. У одних барнаульцев огородные культуры уже рост набирают, а другие еще только семена в магазине выбирают. Кто прав?

— С посевом томатов и перцев все индивидуально. Кто-то выращивает эти культуры в теплицах, а кому-то предстоит высаживать растения в открытый грунт. Исходя из этого и разные сроки посева, – рассказывает Иван Пучкин.

Томаты для открытого грунта лучше всего сеять именно сейчас. Так рассада не перерастет, не вытянется и в итоге лучше приживется при пересадке.

— Садовод, первым сорвавший спелый помидор со своей грядки, не обязательно посеял его раньше соседа. Возможно, он просто знает больше садовых хитростей. И дело здесь не только и не столько в том, насколько раннеспелый этот сорт. Большую роль играет глубина посадки, – отмечает эксперт.

Если вы сильно заглубите корни томатов при высадке рассады на постоянное место, то урожайность с куста будет больше, но ждать появления первого помидора придется на порядок дольше. Этому есть научное объяснение:

— В корнях растений образуются ингибиторы – вещества, которые способствуют плодоношению. Чем ближе к поверхности грунта располагаются корни, тем больше оказываются их ингибирующие свойства. При глубоком залегании корней ингибиторы более пассивны. Иными словами, хотите получить урожай быстрее – не заглубляйте корни.

Сам себе семеновод

На производителя семян надейся, но сам с лучших томатов и перцев семена собирай! Не всякий покупной томат обладает свойствами, описанными на упаковке.

— У семян, собранных лично вами из лучших томатов на вашем участке, будет гораздо выше всхожесть, чем у тех, что из магазинных пакетиков. Мне предложили в магазине суперсорт по приличной стоимости – за пять семян 68 рублей. Но, увы, ни одно семечко не взошло, тогда как домашние семена показали всхожесть в 95 процентов, – отмечает Иван Пучкин.

Однако неурожая бояться – огород не сеять. Экспериментировать с новыми сортами нужно.

— Большую часть семян лучше собирать со своих томатов, а небольшой процент сеять новинок. Хороша народная селекция, когда сосед с соседом обменяются лучшими образцами томатов со своих грядок. Тут уже заведомо знаешь, на какой вкус надеяться. Важно только, чтобы плод был получен не от гибридного растения, советует эксперт.

Гибрид – это результат скрещивания нескольких сортов с целью улучшения внешних, вкусовых и других характеристик. Узнать его можно по маркировке F1 на пакетике. Современные гибриды, как правило, устойчивы к болезням, обладают хорошими вкусовыми качествами. Но их рекомендуют выращивать в один год. Собирать с выросших на участке гибридных плодов семена не имеет смысла. Они уже не способны воспроизвести достойные по качеству растения.

Традиционно на своем приусадебном участке Иван Александрович выращивает «Бычье сердце», различные виды «Де барао», «Кенигсберг», добавляя к ним новые сорта.

— При жаркой погоде на улице и в теплице может произойти переопыление томата другими сортами. Если вы хотите поддерживать чистоту сорта, то периодически, раз в пять лет, придется его покупать, лучше в научном учреждении. Выбирать нужно не экзотические сорта, а приученные к нашему климату алтайской селекции, – рассказывает опытный садовод.

Обойдемся без стерильности

Обеззараживать грунт перед посевом или нет? Вопрос этот, по мнению Ивана Пучкина, неоднозначный:

— Положительное с отрицательным всегда в соседях ходят. С одной стороны, если мы прокалим высокой температурой или прольем раствором марганцовки посадочный грунт, то удалим вредные бактерии, но, с другой стороны, с ними вместе исчезнет и вся полезная микрофлора. Да и рассаде сильно стерильная земля ни к чему, важно сразу приспособить сеянцы к реалиям жизни, чтобы они меньше болели при пересадке в открытый грунт.

Обеззаразить достаточно лишь семена, замочив их на несколько минут в слабом растворе марганцовки.

Также, по мнению эксперта, никакой привозной грунт не сравнится по качеству с землей, заготовленной самим садоводом:

— В магазине продавался почвогрунт из Санкт-Петербурга. Чем может похвастаться Северная столица? Подзолистой землей и торфом? Сравните этот состав с почвой, собранной в нашем леске, под березкой. Выиграет своя землица, алтайская.

Шпаргалка садоводу

Прежде чем приступать непосредственно к горшочному севу, имеет смысл определиться с посадочной тарой.

Томаты хорошо переносят пикировку, поэтому их можно посеять в мелкую тару, а потом уже рассадить в более просторный ящик. А баклажаны и перцы, которые хуже переносят пересадку, стоит сразу высаживать в индивидуальные контейнеры.

В ящиках, горшочках, контейнерах с подготовленным влажным грунтом проделайте бороздки глубиной около 1 см. Шаг между бороздками 3-4 см. В них уложите семена на расстоянии 1-2 см, можно больше. Чем реже будут посеяны семена, тем дольше можно будет выдерживать сеянцы в рассадной таре, не рассаживая их. Бороздки присыпьте грунтом.

Можно сделать еще проще: уложите семена на подготовленную почву и засыпьте их сантиметровым слоем грунта.