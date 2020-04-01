Питьевая вода, поступающая в дома барнаульцев, проходит более тщательную очистку и усиленный контроль в связи с грядущим паводком

С 26 марта во всех цехах водоподготовки Барнаульского водоканала началась горячая пора: уже сейчас речная вода начинает стабильно наращивать мутность на 1-2 единицы – это является первым сигналом для введения режима повышенной готовности. На очистных сооружениях ужесточается технологический режим в части фильтрования воды и последующего лабораторного контроля.

По словам Андрея Полюго, генерального директора «Росводоканала Барнаул», период, когда таяние снега уже началось, а река еще не вскрыта, считается самым тяжелым для сотрудников водоснабжающего предприятия.

— Чтобы поддерживать надлежащее качество воды для наших потребителей, мы вынуждены проводить дополнительные технологические мероприятия, – рассказал Андрей Сергеевич. – В частности, отбор проб воды осуществляется раз в полчаса вместо часовой периодичности. Контроль со стороны Роспотребнадзора увеличивается с двух раз в неделю до каждодневного. Ну и, пожалуй, основная особенность работы в этот период заключается в том, что после очистки вода с примесями сразу поступает в канализацию и не проходит повторную очистку в «голове» очистных сооружений, потому как слишком загрязнена.

В любое другое время, за исключением паводкового периода, речной воде достаточно двух этапов очистки: отстаивания и фильтрования. Паводок кардинально меняет ситуацию, потому что находящаяся взвесь настолько мелкодисперсная, что при фильтровании не отделяется от воды. Чтобы освободить воду от примесей, приходится добавлять реагенты, которые склеивают их в крупные агломераты, что позволяет задержать их на фильтрах. Кроме того, в речной воде меняются многие показатели: количество нитратов и нитритов, содержание аммиака и перманганатная окисляемость. Чтобы очистить паводковую воду до состояния питьевой, которая бы соответствовала нормам СанПиН, приходится в разы увеличивать дозу реагентов.

Ключевую роль в процессе очистки воды играет ее обеззараживание: если доза будет недостаточной, то вода, в которой живут бактерии, попадет в квартиры горожан. Чтобы в городе исключить сложную эпидемиологическую ситуацию, Роспотребнадзор разрешает увеличивать дозу хлора, не превышая предельно допустимых концентраций. В пик паводка на предприятии увеличивают вносимую дозу реагента с 300 кг до 1,5 т в сутки, а флокулянта – с 50 до 240 кг. Поэтому жители города должны быть готовы к тому, что в весенний период потребительские свойства воды изменятся. Прежде всего, возрастет цветность с 3 до 7 единиц, появится желто-коричневый оттенок и ощутимый запах хлора. Чтобы избавиться от него, специалисты центральной аналитической лаборатории Барнаульского водоканала рекомендуют отстаивать воду в течение 2-3 часов.

— Пробы воды берутся из 500 точек, определенных по городу, а качество питьевой воды постоянно контролируется – проверяется мутность, содержание остаточного хлора, привкус и запах. Только после этого очищенная вода из резервуаров чистой воды подается потребителям на станции 2 и 3-го подъема и в разводящую сеть, – отметила Татьяна Шималина, начальник центральной аналитической лаборатории.

В Барнаульском водоканале уверяют, какой бы загрязненной ни пришла речная вода на станцию очистки, в квартиры потребителей она придет полностью соответствующая нормам СанПиН.

160 тыс. куб. м – среднесуточная потребность жителей Барнаула в питьевой воде.