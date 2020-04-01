Медики предусмотрели разграничение потоков для больных коронавирусом

В алтайском Минздраве в ходе пресс-конференции рассказали о том, что будет сделано при увеличении количества пациентов с коронавирусом, как жители региона соблюдают карантин, где будут рожать беременные с COVID-19.

— Об эпидемии пока говорить рано, по заболеваемости мы находимся в начале пути, — подчеркнула замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

У трех жителей региона лабораторно подтверждено наличие короновируса. Все они увязываются в одну цепочку заражения. Они госпитализированы в перепрофилированную под коронавирусных больных горбольницу №5, и, как подчеркнула замминистра здравоохранения Наталья Белоцкая, болезнь у пациентов проходит в легкой форме. Они не нуждаются в дополнительной респираторной поддержке.

По расчетам медиков, потребность в стационаре по коронавирусу составляет 1274 койки. В Барнауле на сегодня работает только инфекционный корпус 5-ой горбольницы, будет добавлен основной корпус. Все подготовительные мероприятия находятся на завершающем этапе.

Ведется речь о разграничении коронавирусных больных. В частности, для госпитализации беременных женщин определен родильный дом 11-ой горбольницы Барнаула. Площадка для детей будет развернута в инфекционном корпусе краевого клинического центра охраны материнства и детства.

— В регионе на сегодня готовы к работе 600 аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы просчитываем, что все наши перепрофилированные инфекционные госпитали будут на 70 процентов оснащены аппаратами для респираторной поддержки. Это и аппараты ИВЛ и кислородоконцентраторы, — подчеркнула Наталья Ивановна.

На 1 апреля в регионе насчитывалось 2200 тест-систем для проведения исследований на новый коронавирус. Они поступают из лаборатории «Вектор» города Новосибирска. Как подчеркнула замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина, проблем с их отсутствием нет. Тест выполняется в течение 5-6 часов, но поскольку загрузка лабораторий велика, готовый результат удается получить в течение суток.

Самое главное в предупреждении взрывного распространения коварной болезни – неукоснительное соблюдение карантинных мер. Однако соблюдают карантин далеко не все.

— На 1 апреля по данным ГУМВД по Алтайскому краю в регионе более 400 человек, приехавших из опасных по коронавирусу территорий, нарушили режим самоизоляции, причем 70 из них — за последние сутки, — отметила эксперт.

К нарушителям будут применены меры административного воздействия, как только у них закончится режим самоизоляции.

Вся плановая медпомощь в Алтайском крае приостановлена. Все запланированные мероприятия обязательно будут выполнены после того, как изменится, когда изменится эпидемиологическая ситуация в регионе.