Гамлет онлайн: Алтайский краевой театр драмы продолжает онлайн-показы знаковых спектаклей

Краевой театр драмы продолжает онлайн-показы на своем Youtube-канале. И если первая виртуальная встреча со зрителями состоялась на спектакле Владимира Золотаря «Собачье сердце», то теперь будет показана постановка Андрея Лапикова «Гамлет».

«Гамлет» театра драмы, премьера которого состоялась в 2002 году, стал первой постановкой знаменитой истории о принце Датском на алтайской сцене. Особенность этого спектакля в том, что он был решен в авангардной по тем временам стилистике. Прославился «Гамлет» и мощным актерским составом – это Эдуард Тимошенко, Георгий Обухов, Михаил Переверзев, Елена Половинкина, Галина Зорина, Елена Адушева и другие артисты.

В репертуаре театра эта знаковая постановка, сопровождавшаяся неизменными аншлагами, продержалась 10 лет.

Как вспоминает исполнительница роли Гертруды, заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина, больше всего ей запомнился день сдачи и день премьеры.

— Мы страшно волновались. Представляете: спектакль заканчивается – в зале гробовая тишина, — поделилась Галина Александровна. – Понятное дело, мы пошли домой как в воду опущенные. На следующий день – премьера. Сыграли – и получили шквал аплодисментов. Это был успех! Потом оказалось, многие зрители не раз пересматривали спектакль, были люди, которые побывали на нем по 15-20 раз. Особенно отрадно, что финал нашей истории вышел не трагический: нельзя сдаваться, нельзя мириться со злом, надо бороться.

Очередная онлайн-встреча состоится в пятницу, 3 апреля на Youtube-канале «Вести Алтай» в 18.30. Спектакль будет доступен по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCqtHf4m44juW1ckroQoglcw.

Важно помнить, что показ эксклюзивный: после финала спектакль будет удален с канала. Так что не упустите уникальную возможность увидеть легендарных героев в исполнении любимых артистов.