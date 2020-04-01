Гамлет онлайн: Алтайский краевой театр драмы продолжает онлайн-показы знаковых спектаклей

Краевой театр драмы продолжает онлайн-показы на своем Youtube-канале. И если первая виртуальная встреча со зрителями состоялась на спектакле Владимира Золотаря «Собачье сердце», то теперь будет показана постановка Андрея Лапикова «Гамлет».
Фото Алтайского краевого театра драмы
«Гамлет» театра драмы, премьера которого состоялась в 2002 году, стал первой постановкой знаменитой истории о принце Датском на алтайской сцене. Особенность этого спектакля в том, что он был решен в авангардной по тем временам стилистике. Прославился «Гамлет» и мощным актерским составом – это Эдуард Тимошенко, Георгий Обухов, Михаил Переверзев, Елена Половинкина, Галина Зорина, Елена Адушева и другие артисты.
В репертуаре театра эта знаковая постановка, сопровождавшаяся неизменными аншлагами, продержалась 10 лет.
Как вспоминает исполнительница роли Гертруды, заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина, больше всего ей запомнился день сдачи и день премьеры.
— Мы страшно волновались. Представляете: спектакль заканчивается – в зале гробовая тишина, — поделилась Галина Александровна. – Понятное дело, мы пошли домой как в воду опущенные. На следующий день – премьера. Сыграли – и получили шквал аплодисментов. Это был успех! Потом оказалось, многие зрители не раз пересматривали спектакль, были люди, которые побывали на нем по 15-20 раз. Особенно отрадно, что финал нашей истории вышел не трагический: нельзя сдаваться, нельзя мириться со злом, надо бороться.
Очередная онлайн-встреча состоится в пятницу, 3 апреля на Youtube-канале «Вести Алтай» в 18.30. Спектакль будет доступен по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCqtHf4m44juW1ckroQoglcw.
Важно помнить, что показ эксклюзивный: после финала спектакль будет удален с канала. Так что не упустите уникальную возможность увидеть легендарных героев в исполнении любимых артистов.