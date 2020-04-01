Депутаты и общественники оценили работу городской администрации в 2019 году

26 из 30 присутствующих на сессии депутатов Барнаульской городской Думы приняли отчет Вячеслава Франка. Сегодня публикуем некоторые подробности из обсуждения доклада мэра.

Депутаты отметили, что в бюджете города впервые доходная часть превысила 15 млрд рублей, а главное – выросли собственные доходы, составив 7,3 млрд рублей. Для этого понадобились в том числе нестандартные решения.

— На основе анализа спроса инвесторов мы ведем поиск земельных участков, необходимых для развития бизнеса. В результате бюджет города дополнительно получил около 40 млн рублей от аренды не востребованных ранее участков. За счет средств городского бюджета ведется ремонт сельских и поселковых дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе в пригороде, – отметил глава города Вячеслав Франк. – Искренне благодарен барнаульцам за активность и неравнодушие, внимание к острым вопросам.

По мнению депутатов, результатом грамотной и последовательной политики является планомерное повышение качества жизни барнаульцев.

За открытое общение

Как отметил председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин, в 2019 году администрации города удалось проделать большую работу, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее. В частности, ощутимы изменения в положительную сторону по части благоустройства, формирования комфортной и доступной городской среды, реконструкции автомобильных дорог. Причем решение многих вопросов в этих сферах принималось после обсуждения и одобрения в Общественной палате.

— Вячеслав Франк регулярно участвовал практически во всех наших пленарных заседаниях, и мне хотелось бы, чтобы и в дальнейшем глава города был в курсе настроений общественности, – высказал пожелание Владимир Лопаткин. – С каждым годом администрация становится все более открытой. Это не только факт доверия, а принципиальный и более ответственный подход к управлению.

Руководитель фракции КПРФ Иван Карпов предложил настроить систему механизмов, которая сделает деятельность «потребителей» средств городского бюджета более прозрачной. Также он отметил, что в качестве результата реализации национальной программы «Цифровая экономика» хотелось бы видеть более масштабные нововведения. Например, был бы уместен электронный ресурс, который в режиме реального времени мог бы показывать, сколько техники вышло на улицы и где именно она работает в данный момент. Это вызовет у барнаульцев одобрение работы власти.

Оксана Молодых, руководитель фракции «Справедливая Россия», тоже высказалась за прозрачность, в том числе в сфере коммуникации чиновников и экспертного сообщества. По ее мнению, эта проблема сквозная и характерна для всех рабочих процессов. Положительно справедливоросс отозвалась о проработке тем сохранения исторического наследия и озеленения города. Она выразила надежду, что планы по разработке концепции озеленения, которые обсудили в администрации города накануне отчета, окажутся плодотворными.

Вячеслав Перерядов, руководитель фракции «Единая Россия» в БГД: «Вопросов в городе, которые требуют дополнительных региональных и федеральных ресурсов, много. Но мы должны понимать: главный наш ресурс – это слаженная и открытая командная работа».

Настрой на сотрудничество

Как отметил лидер фракции ЛДПР в городской Думе Алексей Скосырский, проблемы всегда были и будут, это неизбежно, а к их решению нужно подходить сообща.

— Депутатами фракции принято решение поддержать отчет главы администрации Барнаула, – отметил Алексей Скосырский и выразил готовность в следующем году подключиться к активной работе. Будь то борьба с паводком, празднование 75-летия Победы или 290-летнего юбилея краевой столицы.

Одним из самых важных достижений администрации в 2019 году руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов считает движение в сторону открытости в работе с общественностью.

— Позиции наших депутатов и администрации в прошлом году не всегда совпадали. Были острые моменты, конструктивная критика, но за этим всегда следовал совместный поиск решений, системная работа, направленная на развитие города в интересах наших граждан. Это принятие Генплана, правил землепользования, застройки, – отметил депутат. – Во всех самых сложных вопросах, в частности, очистке улиц города от снега, администрация действовала максимально грамотно и открыто. Проблемы не замалчивались, решение старались найти в обсуждении с депутатским корпусом, общественностью и вышестоящим руководством.

Сегодня депутаты совместно с администрацией трудятся над внедрением платформы по работе с наказами и обращениями избирателей, которая позволит системно и более эффективно отрабатывать обращения граждан. Представитель ЕР заявил о том, что проект необходимо запустить уже в этом году, чтобы включить исполнение пожеланий людей в краевые и федеральные программы.

— Еще одна болевая точка – общественный транспорт, – обозначил Вячеслав Перерядов. – Считаю необходимым принять в городе стратегию развития общественного транспорта – документа с конкретным алгоритмом действий, сроками исполнения и ответственными за каждое направление. Обращаемся к администрации с просьбой поручить профильному комитету разработку данного документа.

В целом фракция ЕР оценила работу главы города и администрации в 2019 году положительно.

Вместе с партийными спикерами с мнениями и предложениями выступили представители духовенства и промышленности.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий поблагодарил власть за поддержку и сохранение тесных рабочих отношений.

— Надеемся, будет продолжаться наше сотрудничество в отношении восстановления исторического облика города, воссоздания культурного наследия и укрепления духовных скреп. Это необходимо для решения многих житейских проблем, закладки ценностей, будущих побед и достижений, – уверен священнослужитель.

Председатель Совета директоров Барнаульского станкостроительного завода Виктор Яшкин поднял тему ответственности некоторых собственников производственных фондов: использовать их по назначению или передать в пользование с последующим выкупом тем, кто сможет использовать их эффективно.

Анастасия Бейфус,

Юлия Неволина