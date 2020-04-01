Депутаты и общественники оценили работу городской администрации в 2019 году

Апрель 01 13:47 2020

26 из 30 присутствующих на сессии депутатов Барнаульской городской Думы приняли отчет Вячеслава Франка. Сегодня публикуем некоторые подробности из обсуждения доклада мэра.

На заседании сессии Барнаульской городской Думы.
Фото Андрея Чурилова

Депутаты отметили, что в бюджете города впервые доходная часть превысила 15 млрд рублей, а главное – выросли собственные доходы, составив 7,3 млрд рублей. Для этого понадобились в том числе нестандартные решения.

— На основе анализа спроса инвесторов мы ведем поиск земельных участков, необходимых для развития бизнеса. В результате бюджет города дополнительно получил около 40 млн рублей от аренды не востребованных ранее участков. За счет средств городского бюджета ведется ремонт сельских и поселковых дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе в пригороде, – отметил глава города Вячеслав Франк. – Искренне благодарен барнаульцам за активность и неравнодушие, внимание к острым вопросам.

По мнению депутатов, результатом грамотной и последовательной политики является планомерное повышение качества жизни барнаульцев.

За открытое общение

Как отметил председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин, в 2019 году администрации города удалось проделать большую работу, чтобы сделать жизнь горожан комфортнее. В частности, ощутимы изменения в положительную сторону по части благоустройства, формирования комфортной и доступной городской среды, реконструкции автомобильных дорог. Причем решение многих вопросов в этих сферах принималось после обсуждения и одобрения в Общественной палате.

— Вячеслав Франк регулярно участвовал практически во всех наших пленарных заседаниях, и мне хотелось бы, чтобы и в дальнейшем глава города был в курсе настроений общественности, – высказал пожелание Владимир Лопаткин. – С каждым годом администрация становится все более открытой. Это не только факт доверия, а принципиальный и более ответственный подход к управлению.

Руководитель фракции КПРФ Иван Карпов предложил настроить систему механизмов, которая сделает деятельность «потребителей» средств городского бюджета более прозрачной. Также он отметил, что в качестве результата реализации национальной программы «Цифровая экономика» хотелось бы видеть более масштабные нововведения. Например, был бы уместен электронный ресурс, который в режиме реального времени мог бы показывать, сколько техники вышло на улицы и где именно она работает в данный момент. Это вызовет у барнаульцев одобрение работы власти.

Оксана Молодых, руководитель фракции «Справедливая Россия», тоже высказалась за прозрачность, в том числе в сфере коммуникации чиновников и экспертного сообщества. По ее мнению, эта проблема сквозная и характерна для всех рабочих процессов. Положительно справедливоросс отозвалась о проработке тем сохранения исторического наследия и озеленения города. Она выразила надежду, что планы по разработке концепции озеленения, которые обсудили в администрации города накануне отчета, окажутся плодотворными.

Вячеслав Перерядов, руководитель фракции «Единая Россия» в БГД: «Вопросов в городе, которые требуют дополнительных региональных и федеральных ресурсов, много. Но мы должны понимать: главный наш ресурс – это слаженная и открытая командная работа».

Настрой на сотрудничество

Как отметил лидер фракции ЛДПР в городской Думе Алексей Скосырский, проблемы всегда были и будут, это неизбежно, а к их решению нужно подходить сообща.

— Депутатами фракции принято решение поддержать отчет главы администрации Барнаула, – отметил Алексей Скосырский и выразил готовность в следующем году подключиться к активной работе. Будь то борьба с паводком, празднование 75-летия Победы или 290-летнего юбилея краевой столицы.

Одним из самых важных достижений администрации в 2019 году руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов считает движение в сторону открытости в работе с общественностью.

— Позиции наших депутатов и администрации в прошлом году не всегда совпадали. Были острые моменты, конструктивная критика, но за этим всегда следовал совместный поиск решений, системная работа, направленная на развитие города в интересах наших граждан. Это принятие Генплана, правил землепользования, застройки, – отметил депутат. – Во всех самых сложных вопросах, в частности, очистке улиц города от снега, администрация действовала максимально грамотно и открыто. Проблемы не замалчивались, решение старались найти в обсуждении с депутатским корпусом, общественностью и вышестоящим руководством.

Сегодня депутаты совместно с администрацией трудятся над внедрением платформы по работе с наказами и обращениями избирателей, которая позволит системно и более эффективно отрабатывать обращения граждан. Представитель ЕР заявил о том, что проект необходимо запустить уже в этом году, чтобы включить исполнение пожеланий людей в краевые и федеральные программы.

— Еще одна болевая точка – общественный транспорт, – обозначил Вячеслав Перерядов. – Считаю необходимым принять в городе стратегию развития общественного транспорта – документа с конкретным алгоритмом действий, сроками исполнения и ответственными за каждое направление. Обращаемся к администрации с просьбой поручить профильному комитету разработку данного документа.

В целом фракция ЕР оценила работу главы города и администрации в 2019 году положительно.

Вместе с партийными спикерами с мнениями и предложениями выступили представители духовенства и промышленности.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий поблагодарил власть за поддержку и сохранение тесных рабочих отношений.

— Надеемся, будет продолжаться наше сотрудничество в отношении восстановления исторического облика города, воссоздания культурного наследия и укрепления духовных скреп. Это необходимо для решения многих житейских проблем, закладки ценностей, будущих побед и достижений, – уверен священнослужитель.

Председатель Совета директоров Барнаульского станкостроительного завода Виктор Яшкин поднял тему ответственности некоторых собственников производственных фондов: использовать их по назначению или передать в пользование с последующим выкупом тем, кто сможет использовать их эффективно.

Анастасия Бейфус,

Юлия Неволина

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