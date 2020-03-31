«Замуровали, демоны»: как в Барнауле работают аварийные бригады, вызволяющие людей из застрявших лифтов

В Барнауле почти 3800 лифтов и каждый день в них кто-то застревает. О причинах нештатной остановки лифтов и сложностях эвакуации пассажиров рассказали сотрудники «Барнаульской диспетчерской службы» в ходе очередной операции спасения.

Без выхода

На часах 10.15 утра. В диспетчерской службе раздается звонок.

— Я застряла в лифте, погас свет! – в радиорубке раздается тревожный голос девушки. – Что мне делать?

— Скажите, пожалуйста, адрес дома и номер подъезда. Аварийное освещение уже должно включиться, – отвечает диспетчер.

— Гущина, 173д, 1-й подъезд.

— Я отправляю к вам аварийную бригаду, через десять минут они будут на месте. До приезда механиков никаких мер не предпринимайте, панель управления лифтом не трогайте, – проинструктировала работница диспетчерской.

Согласно нормативам, у аварийщиков есть 30 минут, чтобы прибыть на место и провести эвакуацию пассажиров. К дому, откуда был сделан вызов, бригада добралась за пять минут. Электромеханик Дмитрий Кондрашкин, уже десять лет занимающийся обслуживанием лифтов, любую проблему может устранить с закрытыми глазами. Однако без помощника, Светланы Барановой, главная задача которой состоит в том, чтобы обеспечить полную безопасность при проведении эвакуации, ему не справиться, тем более за короткое время.

— Застряли? – спрашивает помощник. – Сколько вас там человек?

— Одна я.

— Как себя чувствуете? Не паникуйте и не нажимайте, пожалуйста, на кнопки.

— Пока все хорошо, – отвечают из лифта.

Главное — безопасность

В это время механик уже открыл специальным ключом аварийный замок дверей шахты. Оказалось, что кабина лифта встала между этажами, поэтому для эвакуации человека нужно ее дотянуть до уровня ближайшего этажа, остановив за 20-30 см до посадочной площадки. Если остановить кабину слишком низко, то пассажиру не хватит подъема ноги, чтобы выйти. А если выше посадочной площадки – то это может привести к его падению в открытую шахту. По словам Дмитрия Кондрашкина, все несчастные случаи, произошедшие при эвакуации пассажиров из лифта, связаны с нарушением механиками технических регламентов.

— Когда человек отталкивается, чтобы выпрыгнуть из лифта, то кабина качаться начинает, как качели: он запросто может упасть в открытую шахту. Если вам такой горе-механик предложит подобную эвакуацию, ни в коем случае не соглашайтесь, это может быть смертельно опасно, – объяснил Дмитрий и направился пешком в машинное помещение на технический этаж дома, в то время как его помощница осталась держать двери шахты открытыми.

— Сейчас не пугайтесь. Кабина будет медленно подниматься вверх, – обращается к застрявшей в лифте девушке Светлана Баранова. – Помните, как раньше в деревнях воду из колодцев набирали? По этому же принципу наш механик будет вручную вас поднимать.

Буквально через десять минут Дмитрий спустился из машинного помещения и, удостоверившись, что лифт стоит на должном уровне, вручную разжал запорный механизм дверей кабины.

— Спасибо, что так быстро отреагировали на мой звонок. Я, честно сказать, даже испугаться не успела, – рассказала пленница лифта.

Вызволив девушку из лифта, Дмитрий Кондрашкин закрыл запорный механизм дверей шахты и убедился в адекватности режима работы лифта. Эвакуация заняла 15 минут.

По чьей вине?

Всплеск обращений в диспетчерскую происходит, когда случается внезапное отключение электричества в одном микрорайоне. Чтобы жильцы не ждали часами, когда освободится аварийная бригада, на место ЧС оперативно прибывает механик из числа сотрудников «Барнаульской диспетчерской службы», закрепленный за конкретным домом. Он ведет подготовительные работы и через считанные минуты «заложники» выходят из заточения.

Значительно прибавляется работы у аварийщиков с началом дачного сезона и в период школьных каникул. Дети, развлекаясь, часто прыгают в лифтах, бездумно тыкают кнопки, а садоводы перегружают лифт ящиками с рассадой и ведрами с овощами.

— Значительная часть остановок лифта случается из-за нарушений пассажирами правил эксплуатации, – объясняет Дмитрий Кондрашкин. – По техническим причинам наши лифты редко ломаются: на 100 случаев, может, 10 раз наберется – пускатель может выйти из строя или пропасть фаза. В остальных случаях люди на разрыв тянут двери, превышают грузоподъемность, намеренно повреждают панель управления. Был у меня случай, когда приехал на застревание, а в кабине – шесть буйных, крепко выпивших мужиков, они и двери ломали, и по кнопкам били. Пришлось вызывать полицию и только потом начинать эвакуацию.

Без работы аварийная бригада не сидит. Повезет, если за смену поступит 3-4 вызова, но чаще количество звонков, начинающихся со слов «Помогите, мы застряли в лифте» приближается к десятку.