Владимир Гудков о помощи ветеранам, достижениях и планах барнаульской молодежи

Во время прямой линии на вопросы горожан отвечал председатель комитета по делам молодежи администрации Барнаула Владимир Гудков.

Проблемы повседневности

— Добрый день! Соседка в зиму приглашала ребят чистить снег. У меня надобности не было, а теперь бы поворошить его. Они еще выезжают на дом?

— Конечно, мы отправим к вам волонтеров. В этом году ребята вообще очень активны, за что и мы, и жители им очень благодарны, – только с 18 декабря по 1 марта отработали 446 адресов в части очистки от снега. Это студенты вузов и профессиональных образовательных учреждений, курсанты БЮИ, представители Военного учебного центра АлтГТУ. В связи с количеством осадков на некоторые адреса выезжали по два-три раза. Притом помогали не только ветеранам, инвалидам и одиноко проживающим пожилым людям, но и многодетным неполным семьям. Ворошили снег и на территории детских садов.

— Спасибо вам! Раз дозвонилась, сразу спрошу, хоть и не по сезону. Помню, в прошлом году еще огород помогали вскапывать. Этой весной такого не будет?

— Да, действительно, в прошлом году мы впервые такую практику ввели, отработали около полусотни заявок. В этом году мы, безусловно, продолжим такую помощь оказывать. Чтобы подать заявку, достаточно позвонить к нам в комитет ближе к посадочному сезону.

Подать заявки на ворошение снега, участие в патриотических акциях, реконструкциях, задать уточняющие вопросы можно, обратившись в городской комитет по делам молодежи по телефонам: 37-03-60 (председатель), 37-03-64, 37-03-65.

Скоро юбилей

— Живу на Южном. Который год хочу, но не могу попасть на шествие «Бессмертного полка» – некому везти. Может, есть возможность провести в пригородных поселках локальную акцию?

— К сожалению, нет. Но мы можем предложить вам передать портрет своего героя «Волонтерам Победы», и его пронесут в «Бессмертном полку». Потом мы подарим вам фотографию шествия, подтверждающую этот факт.

— Владимир Викторович, меня зовут Светлана. Слышала, ко Дню Победы вновь планируется сделать театрализованную реконструкцию одного из сражений. Как можно в ней поучаствовать?

— Реконструкция планируется. Она называется «Неизвестный бой Сибирского батальона» и посвящена алтайским солдатам, которые сражались на Карельском фронте. В сентябре 1941 года батальон 13 раз поднимался в атаку и весь погиб. Благодаря их мужеству Карельский фронт, единственный из всех, не был прорван. Не случайно на параде его знамя выносят первым. Сейчас мы в активной фазе подготовки. Реконструкция запланирована на 7 мая на 18.00. В ней будет задействовано более 1000 человек. Подать заявку можно до 20 апреля, обратившись к нам в комитет. Ваша уже принята.

В преддверии юбилея Победы на территории края запустят акцию «Дорога к обелиску». По инициативе опорного Алтайского государственного университета, которую поддержал городской комитет по делам молодежи, в регионе приведут в порядок 75 могил ветеранов, за которыми некому ухаживать. Также 8 мая пройдет шествие от площади Сахарова до Мемориала Славы. На сегодняшний день в нем пожелали участвовать 4000 человек.

Активное поколение

— Знаю, в городе существует Молодежный парламент. Куда нужно обратиться, чтобы стать его депутатом?

— Обращаются к нам в комитет. Чтобы встать в резерв, нужно прислать свой социально значимый проект. Как только освободится вакантное место, депутата выберут из этого резерва на конкурсной основе, и уже он будет реализовывать молодежную политику на территории Барнаула. Это действительно хорошая перспектива для дальнейшего карьерного роста. Кстати, наш парламент самый первый в СФО, он существует уже более 20 лет, ежегодно его социальные проекты входят в топ-5 лучших муниципальных практик, рекомендованных к реализации на территории других субъектов. В частности, наш опыт по борьбе с наркоманией теперь используют в 65 субъектах РФ.