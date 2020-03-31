В этом году в афише фестиваля «Рождение замысла» значилось семь театральных работ, представленных в самых разных жанрах

Подведены итоги IV Краевого фестиваля самостоятельных работ артистов профессиональных театров «Рождение замысла». Этот фестиваль считается уникальным на просторах нашей страны, так как проводится на средства стипендии Союза театральных деятелей РФ.

Формат фестиваля «Рождение замысла» интересен как для актеров, так и для режиссеров, так как он позволяет использовать нестандартные театральные решения, находить новые формы существования на сцене. Однако в краевом отделении СТД убеждены: прежде всего фестиваль полезен для актеров, тяготеющих к режиссерской профессии.

— Если раньше участниками фестиваля чаще становились драматические артисты, то в этом году свои работы представили артисты музыкального театра, – комментирует заместитель председателя алтайского отделения СТД Ольга Казаковцева. – Поэтому в фестивальной афише появились спектакли, поставленные в таких жанрах, как балет, опера. К примеру, солистка балета Алтайского государственного музыкального театра Ольга Жданова представила публике хореографический спектакль «Дюймовочка», в котором сумели проявить себя артисты балета, примерить на себя новые образы. А солист балета Игорь Мусухранов удивил спектаклем «Мария де Буэнос-Айрес», созданным по мотивам оперы известного аргентинского музыканта и композитора Астора Пьяццоллы. В итоге получился литературно-музыкально-танцевально-драматический спектакль.

В программе фестиваля было представлено сразу несколько моноспектаклей. К примеру, постановка «Я выхожу на сцену», созданная Галиной Зориной под впечатлением от одноименного стихотворения Роберта Рождественского, была показана на новой фестивальной площадке – в мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова.

Два музыкальных моноспектакля продемонстрировали артисты Алтайского государственного музыкального театра. Юлия и Михаил Лямины представили работу «Юный Муслим». Как оказалось, для Михаила эта постановка оказалась знаковой. Дело в том, что в юности, размышляя кем стать, без всякой надежды на ответ он написал письмо Муслиму Магомаеву, спрашивал совета – стоит ли связывать свою жизнь с музыкой? И ответ пришел, сыграв в судьбе артиста решающую роль. Артист Насими Нариманов представил на суд жюри работу «Любимые глаза», посвященную другому азербайджанскому певцу – Рашиду Бейбутову.

Одной из самых ярких драматических работ стал спектакль «Королева красоты», созданный Татьяной Тимофеевой по пьесе известного драматурга Мартина Макдонаха. В этой постановке можно выделить сразу несколько ярких актерских работ – Юлии Юрьевой, Евгения Быкова и Любови Хотиёвой. Кстати, Любовь Хотиёва предстала перед фестивальной публикой еще в одном необычном спектакле «Монолог провинциальной актрисы», поставленном Русланом Гарибовым.

— Этот фестиваль – единственный в своем роде, – поясняет Ольга Андреевна. – Безусловно, в других регионах тоже проходят фестивали самостоятельных работ артистов, но наш – фестиваль стипендиатов СТД, положение которого разрабатывали в том числе и мы сами. Сегодня к нам за опытом обращаются другие регионы.